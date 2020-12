El toque de queda en Castilla y León

Miércoles 30 de diciembre

13:45 Upa solicita a la sociedad castellano y leonesa “Activismo Regional” en Nochevieja y Año Nuevo

UPA Castilla y León informa que desde el a última denuncia de nuestra organización han seguido entrando corderos foráneos a determinados mataderos de la región. Sabedores de que es una práctica legal, la organización agraria un llamamiento muy especial a los consumidores de Castilla y León para que valoren la calidad, el origen y la trazabilidad de los lechazos regionales a la hora de su consumo en fechas tan especiales y cercanas como son Nochevieja y Año Nuevo.

13:20 Rescatan a dos personas que se desorientaron cuando caminaban en la nieve por el Parque Natural de la Laguna Negra y Urbión (Soria)

La Guardia Civil de Soria rescató, el pasado lunes sobre las 17.00 horas de la tarde, a dos excursionistas que se habían desorientado cuando caminaban por el Parque Natural de la Laguna Negra y los circos glaciares de Urbión. Después de recibir la llamada del 112 en la que se informaba de este hecho, los agentes de servicio consiguieron contactar por teléfono con las personas desorientadas, las cuales mandaron su ubicación a través de su teléfono móvil. Conocedor de la situación, “un guardia civil franco de servicio y perfecto conocedor” de la zona se ofreció a ir a rescatar a las dos personas con un vehículo todoterreno particular, según destacó la Subdelegación del Gobierno.

13:10 Carracedelo (León) instala filtros de aire en los colegios, consultorios y otros edificios públicos del municipio

El Ayuntamiento de Carracedelo instaló filtros Hepa en las aulas del colegio público La Abadía, en las salas de espera de los consultorios médicos, en la Casa Consistorial y en otros edificios públicos del municipio gracias a una inversión cercana a los 6.500 euros y procedente de los fondos municipales. Esta medida pretende mantener el aire de estos espacios públicos cerrados libre de partículas como virus y bacterias. Con la llegada del frío, este objetivo es clave para evitar el elevado riesgo de contagio por aerosoles en interiores.

13:00 Las 177 San Silvestres de Castilla y León, con opción de hacerse virtualmente

Las 177 San Silvestres que se celebran cada año en Castilla y León cuentan con la opción de ser celebradas, virtualmente, a través del movimiento “San Silvestre, la energía que nos une”, que permitirá a los participantes correr de manera individual, evitando así aglomeraciones. Se realiza mediante la tecnología APP de geolocalización y sincronización -”Carreras EDP”- de todos los participantes, que tendrán en su móvil el chip que permitirá saber el tiempo que emplean en cubrir la distancia elegida, de 5 o 10 kilómetros, desde las 08.00 horas del 31 de diciembre, hasta las 21.00 horas.

12:30 Cuatro detenidos y dos investigados por robar 4.000 kilos de piñas en Ávila

La Guardia Civil ha detenido a cuatro personas e investiga a otras dos como supuestas autoras de un delito de hurto de más de 4.000 kilos de piñas piñoneras en la comarca abulense de La Moraña, al norte de a provincia, obteniendo un beneficio económico en su venta de más de 6.000 euros. Ante esta situación, el instituto armado ha alertado de un aumento de hurtos de piñas piñoneras en la provincia, según ha dado a conocer este cuerpo este miércoles en nota de prensa. El pasado mes de noviembre, la Guardia Civil realizó diferentes servicios dirigidos a detectar hurtos de esta clase de piñas en diferentes concesiones de aprovechamientos del entorno rural de Ávila, iniciando la denominada operación “Pinacaball”.

12:22 El Ayuntamiento de León colocará una escultura en homenaje al personal sanitario y a los fallecidos por la COVID-19

El Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de León aprobó este miércoles en Junta de Gobierno Local un convenio de colaboración con el Colegio Oficial de Médicos de León para realizar una figura escultórica en homenaje al personal sanitario y a los fallecidos como consecuencia de la pandemia provocada por la COVID-19. Para ello se ha habilitado un nuevo crédito por importe de 20.000 euros para que el Colegio Oficial de Médicos elabore la escultura conmemorativa que se exhibirá de forma pública y con carácter permanente en la ciudad de León.

El alcalde de León, José Antonio Diez, preside la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de León de este miércoles. AYUNT. DE LEÓN. 30/12/2020

11:55 Detenido por colocar clavos en un camino, amenazar y coaccionar a ciclistas

La Policía Nacional ha detenido en Valladolid a un hombre de 45 años, quien supuestamente colocó un tablón con clavos en un camino de uso público para impedir el paso a quienes transitaban con sus bicicletas, además de amenazar y coaccionar a un grupo de ciclistas. Los hechos ocurrieron sobre las 10:30 del pasado 8 de diciembre, cuando un grupo de ciclistas que transitaba por el camino del inglés de Puente Duero, sorprendió a dos hombres colocando en este camino un tablón con clavos, quedando sus puntas hacia el exterior y ocultando el tablón con la tierra, por lo que les recriminaron su actuación. ”Soy el dueño de la finca, os vamos a cazar a alguno de vosotros, me da igual que os matéis alguno, yo voy a dormir igual de tranquilo, tenéis que tener cuidado con vuestro cuello”, espetó uno de los dos hombres a los ciclistas, han informado fuentes policiales.

11:30 Detienen a una persona en Burgos por simulación de delito e investigan a otras tres por cultivo y elaboración de drogas

Efectivos de la Guardia Civil han detenido en dependencias oficiales del Cuerpo en Burgos a F.P.M. (68) como presunto autor de un delito de simulación de delito por denuncia falsa e investigado a C.A.C. (29), J.V.T. (26) y M.M.P. (21) como presuntos autores de un delito de cultivo y elaboración de drogas. Según informó la Benemérita, los hechos ocurrieron días atrás cuando la Comandancia de Burgos tenía conocimiento, tras la comunicación de F.P.M., de que una nave de su propiedad ubicada en una localidad del Alfoz próxima a la capital estaba siendo utilizada por terceros sin su consentimiento, desconociendo el uso y las actividades que podrían llevarse a cabo en su interior.

11:15 UPL reclama medidas concretas para mejorar la iluminación de la plaza del Espolón de León

El Grupo Municipal de Unión del Pueblo Leonés en el Ayuntamiento de León pidió hoy medidas concretas para iluminar “de manera idónea” la plaza del Espolón de la capital, que aseguraron que “se encuentra deficientemente iluminada y con farolas muy poco vistosas”. Según expusieron los leonesistas, con la rehabilitación del tramo de la muralla romana que parte del Arco de Cárcel en dirección a Ramón y Cajal, se tuvieron que retirar seis farolas que no se han vuelto a instalar.

11:10 El precio de la vivienda cayó un 11% desde marzo

El precio medio de la vivienda nueva y usada en España se depreció un 11 por ciento en Castilla y León frente al 2,3 por ciento nacional desde el inicio, en el mes de marzo, de la crisis sanitaria, según la estadística Tinsa de Mercados Locales. En el cuarto trimestre, los precios medios de la vivienda cayeron un 1,7 por ciento en comparación con el mismo periodo de 2019.El director del Servicio de Estudios de Tinsa, Rafael Gil, explica que los datos provisionales de la estadística apuntan a una “cierta estabilización” de precios en los dos últimos meses del año, si bien destaca que descienden tanto en términos anuales como en la media trimestral.

11:00 Agresión a los propietarios del Mesón Don Enrique de Valladolid en Nochebuena

Los propietarios del Mesón Don Enrique de Valladolid, situado en la calle Paraíso, sufrieron una agresión en la tarde noche del pasado 24 de diciembre, día de Nochebuena, y por el que uno de ellos debió de ser hospitalizado, según denunció hoy la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería, que condenó el ataque “brutal” y “salvaje”. “El hartazgo, el cansancio y el hastío que está generando la pandemia que estamos sufriendo, no pueden ser eximentes para un comportamiento cívico y correcto, por parte de la ciudadanía”, añadió la Asociación en un comunicado.

10:50 Caja Rural de Zamora extiende hasta el 31 de marzo de 2021 la eliminación de las comisiones de sus datáfonos

Caja Rural de Zamora ampliará hasta el 31 de marzo de 2021 la eliminación de todas las comisiones de sus datáfonos para “seguir favoreciendo la reactivación económica y social” en la provincia, “en la seguridad de la importancia que medidas de auxilio como esta tienen para el sector comercio, hostelería y empresas en general”, según señalaron fuentes de la cooperativa de crédito. La iniciativa de “amparo a autónomos, cooperativas, pymes, empresas y profesionales” se suma a las medidas anteriores adoptadas por la entidad dentro del Plan de Ayudas puesto en marcha al inicio de la pandemia de coronavirus.

10:30 El Ayuntamiento de Valladolid acuerda 1,9 millones para la compra de viviendas de alquiler

La última Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Valladolid aprobó el contrato programa con la sociedad municipal VIVA para la gestión del programa “Viviendas Blancas”, que estará dotado con 1,9 millones de euros para adquirir viviendas en diferentes barrios de la ciudad con un doble objetivo: resolver las situaciones de emergencia de algunas familias y favorecer el acceso a las viviendas de alquiler de personas que tendrían muchas dificultades en el mercado libre. Según informa el consistorio, la compra de viviendas por parte del Ayuntamiento de Valladolid –con este acuerdo se contemplan 21- está en el Plan Municipal de Vivienda 2017-2020, aprobado por el Pleno del Ayuntamiento el 9 de mayo de 2017.

10:10 Una mujer de 90 años de la residencia San José, primera leonesa en recibir la vacuna contra la COVID-19

Una mujer de 90 años de la residencia de mayores San José de León será la primera leonesa en recibir la vacuna contra la COVID-19, en un centro titularidad de la Junta de Castilla y León en el que un total de 140 residentes y unos 50 trabajadores serán vacunados en el día de hoy. Pasadas las 9 horas de este penúltimo día de 2020, personal de la Gerencia de Atención Primaria de León llegó a la residencia para iniciar el proceso de vacunación que, tal y como detalló el enfermero Raúl Majo, “lleva detrás muchas horas de organización y muchos profesionales trabajando desde días atrás”, aunque “con el retraso de servir las vacunas los últimos retoques se han dado entre ayer por la tarde y hoy por la mañana”, ya que requiere de “unos protocolos muy exquisitos”.

9:30 El Colegio de Enfermería de Valladolid pide máximas garantías de seguridad

El Colegio de Enfermería de Valladolid ha solicitado este miércoles “las máximas garantías de seguridad e información para las enfermeras y los pacientes” ante la vacunación de la covid-19, ya que sobre este colectivo profesional “recaerá el peso” para llevar a cabo la campaña. ”Desde el Colegio, recordamos que la enfermera es el profesional sanitario que realiza la vacunación y el registro de la misma en la historia clínica del paciente, garantizando la trazabilidad, el control y el seguimiento e instamos a que las enfermeras se aseguren de recibir el consentimiento informado”, ha manifestado en un comunicado la presidenta del Colegio de Enfermería de Valladolid, Silvia Sáez.

9:00 La nieve obliga a utilizar cadenas en dos puntos de la red principal de León y corta cuatro de la red de secundaria en Burgos y León

La nieve obliga a estas horas a utilizar cadenas o neumáticos de invierno, además de estar prohibida la circulación de camiones y autobuses en tres puntos de la red principal de la provincia de León, en dos puntos de la red principal de la provincia de León, además de cortar cuatro carreteras de la secundaria en las provincias de Burgos y León, según la información de la Dirección General de Tráfico (DGT).

8:30 La nieve es protagonista en Castilla y León

El intenso frío, sobre todo en las zonas montañosas de Castilla y León, se ha convertido en el gran protagonista en los últimos meses del año, sobre todo en forma de nieve.

Resumen 29 de diciembre

Los contagios de COVID-19 se disparan en Castilla y León hasta los 358, lo que supone duplicar los contabilizados este lunes (152), con una subida del 135 por ciento y 206 más. Además, la Comunidad registró once fallecidos por coronavirus, nueve en los centros hospitalarios y dos en las residencias, según los datos facilitados hoy por la Consejería de Sanidad. De los 358 nuevos contagios, 315 tienen diagnóstico en el día anterior, y en estos momentos los brotes activos suman 200, once más, con 2.341 casos vinculados. Además las altas nuevas ascienden a 54, con un total de 19.585 pacientes, y que el acumulado de contagios suma 137.066, de los que 130.272 positivos tienen diagnóstico mediante pruebas de infección activa (PCR y test de antígenos). Por lo que respecta a los fallecidos, las nueve muertes se registraron en los hospitales de Palencia, que con tres muertes eleva su cifra a los 264; seguida de las dos contabilizadas en Zamora (333). Además, hubo que lamentar un fallecido en los complejos de Burgos (564), León (858), Soria (181) y Valladolid (815). Sin embargo, no se registró ninguna muerte en Ávila, donde no falleció nadie en los hospitales y acumula 248; Salamanca, con 633 y Segovia, con 262.

Por otra parte, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, aseguró sentirse “muy decepcionado” porque el reparto de los fondos REACT UE es “injusto” e “incongruente”. Además, denunció que el Gobierno lo ha hecho sin “escuchar a nadie”. En su perfil de Twitter, Fernández Mañueco valoró este martes la asignación que ayer el Ministerio de Hacienda hizo sobre los fondos de reactivación económica y que comunicó a las comunidades durante la celebración telemática del Foro Extraordinario de Economía y Política Regional. En la misma línea, el vicepresidente, Francisco Igea, calificó de “incomprensible, indignante e injusto” el reparto de fondos REACT UE -correspondientes a los Fondos de la Nueva Generación Europea- realizado por el Gobierno de España entre las comunidades autónomas y afirmó que no están dispuestos a “tolerar el uso caprichoso y político” de los mismos. Igea explicó que han remitido una carta a la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, para expresar la posición de rechazo de la Junta de Castilla y León con los criterios de reparto de este fondo. En tal sentido, argumentó que no se tiene en cuenta a la población ni a que Castilla y León sea una de las comunidades autónomas con más impacto del coronavirus, ya que con esos criterio la Junta entiende que tendría que contar con más de 500 en vez de los 335 comunicados por el Gobierno de España.