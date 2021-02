Urgente gobierno de emergencia en España

Un año de pandemia, la peor gestión sanitaria del mundo, el mayor número de pacientes ingresados, la peor gestión económica de los países desarrollados y la mayor caída del PIB, la mayor tasa de desempleo, la mayor tasa de desempleo en mujeres, la mayor subida de la luz, y como cuestión de máxima tragedia España el país que más muertos acumula del mundo en proporción a su número de habitantes.

Un ministro que compra equipos de protección y le engañan, vuelve a comprar creyendo que ya es bueno y algunas partidas de nuevo engañado. Compras multimillonarias opacas, la prensa mundial destapando a España como el país con más sanitarios contagiados, el Presidente del gobierno llega el verano y dice que hay que disfrutar pues hemos vencido al virus, sigue el verano y sube el virus como la espuma, reaparece, deja a las auronomías cogobernar para que se estrelle cada una. A Madrid la recluye después de visitarla pues parece que allí la cogobernanza no interesa, pero en cambio Madrid le da un ejemplo y se pone a la cabeza de la buena gestión sanitaria y económica. Llega Navidad y la vacuna con fanfarria y grandes carteles vuelve a ser la iniciativa de un gobierno que ha perdido el rumbo. Levanta expectativas e ilusiones , pues con ella se acaba el problema. La pandemia rebrota por tercera vez, y el experto dice que no habrá más que una muestra de variante británica, pero a los ocho días tiene que reconocer que ya está peligrosamente extendida. La promesa de vacuna de repente se desvanece y se corta el suministro a España. A Europa también, pero el gobierno conocedor de ello no informa a los españoles, en medio del desaguisado, y se vacuna con partidas escondidas quien no debe, por el protocolo aprobado.

Las autonomías claman hasta con angustia por medidas legales añadidas para cortar el brote tan peligroso y la saturación de los hospitales, pero el gobierno ahora les ignora y deja que la situación se agrave dolosamente . No interesa, pues un ministro candidato que actúa así hasta que dimite necesita una situación idílica forzada para no perjudicar sus expectativas en Cataluña, mientras el gobierno regional abre la cárcel a los delincuentes golpistas para que participen en campaña, con la complicidad del gobierno central y además desde este último propiciando su indulto y cambio de tipificación delictiva. ¿Cuántas muertes solo del mes de enero, y estos días de febrero podrían y debían haberse evitado? Evidentemente, anteponiendo otros intereses, no se ha hecho todo lo posible para evitarlas. Dolosa, vil y consciente actuación. Sin embargo el turismo, hostelería, y centenares de miles de autónomos demonizados y dejados de la mano, sin ayuda cómo hacen en otros países, priorizando su dramática situación.

Mitin televisivo en Cataluña con todos los candidatos y públicamente llamando de nuevo a la independencia y amnistía. y el ex Ministro candidato no decir ni palabra en defensa de la constitución y la ley, pero llamando a pasar página y de nuevo afirmación de derecho a decidir y amnistía, para otra vez contestar el paso de página. Ridículo pasmoso pero lo grave es no defender públicamente el hasta ahora ministro, la ley, ante los agravios públicos a ella y permitir la reiterada llamada a volver a delinquir. Asombroso en democracia. Asombroso no, cómplice de ataque a la constitución y a la democracia.

Con este resumen muy comprimido, donde no he hecho aún mención a la acción de gobierno en otros campos, pues obviamente no se ocupa de lo único grave y principal como debiera ser la gravísima pandemia, sino de la complicidad con quien declara querer destruir España, podemos cristalinamente deducir el rotundo fracaso de un gobierno y la más flagrante dejación de responsabilidades.

Con este panorama, que ningún diverso postulado ideológico sensato admite ya, y que desgraciadamente no admite objeción alguna, pues son hechos, un gobierno desarbolado pretende además no dejarse ayudar nada más que por unos socios que declaran abiertamente querer terminar con la constitución y con España . ¿Alguien puede imaginar que en una nación europea o en cualquier nación occidental un gobierno desbordado por la gestión de la pandemia, con el mayor número de muertos del mundo y con la economía más dañada de Europa y de Occidente, además quiera destruir la unidad de esas naciones, atacar y vilipendiar al Jefe del Estado, a la constitución, el estado de derecho, a la libertad y a la democracia de dichos países, y todo ello desde el propio gobierno sin que el Presidente de esos gobiernos denuncien la situación, y no digan nada?

¿Pero como es posible que en medio de una tragedia sin precedentes, hace dos días se oculte en el Congreso el informe del Consejo de Estado sobre los fondos europeos, se oculte e impida su actuación al Consejo de Transparencia, no se diga nada de la enorme gravedad de lo que está ocurriendo en Canarias y para tapar esto se quiera hablar de una ley para elegir el sexo sin ningún fundamento? ¿Cómo es posible que todo lo anterior se de en esta semana , pero también en estas últimas horas se apruebe por los partidos del gobierno la apertura de la infame “mesa de diálogo " que está condicionada - ignominioso - a autodeterminación y amnistías, el BCE descubra que el gobierno miente pues en sus datos no dice que somos el último país de la zona euro en ayudas contra la crisis del coronavirus, se aprueba la ocupación inconstitucional de pisos, un vicepresidente y una ministra contratan servicios privados con fondos públicos, una diputada reivindica el califato de Córdoba por genocidio en la reconquista, o se suspende a un Rey mago en Vitoria por no hablar en lengua vascuence, buen ejemplo de perverso fanatismo nacionalista independentista y xenófobo? Todo esto en una sola semana y me olvido de otros muchos episodios espasmódicos . El Presidente del gobierno - inaudito cómplice - no dice nada de todo lo anterior. ¿Esto es un gobierno mínimamente serio, y democrático, o es un esperpento fanático, populista y de ataque muy peligroso y diario a la mínima ética política y democrática?

¿ Alguien imagina en Europa ocultar informes de consejos estatales ni más ni menos que analizan como organismo público todo lo relativo a los fondos europeos para salir de la crisis, o que se ocultara la gravedad de una llegada masiva de inmigrantes ilegales a una parte de sus naciones, y en vez de ocuparse de los enormes y gravísimos problemas, priorizar una ley para confundir y manipular la libertad y la dignidad de la persona con su sexo, mientras que se impide al poder judicial defender su independencia con sus postulados en el parlamento? ¿alguien imagina un gobierno europeo donde se abra por parte de ese gobierno una “mesa de negociación " ilegítima para que una parte de Portugal, Alemania, Francia, Suecia o Italia pueda independizarse y los delincuentes convictos y confesos por sedición golpista exijan amnistía, repitiendo una y otra vez que volverán a delinquir? ¿Alguien puede entender que en Holanda, Dinamarca, Austria o Bélgica un vicepresidente y una ministra que conviven puedan utilizar un alto cargo ministerial para que cuide a los hijos de esos ministros pagado con fondos públicos, y ser admisible que estén en él gobierno juntos, siendo los padres de ese niño, al que cuida la alta funcionaria, o que se apruebe una ley para ocupar pisos tipo comunista, y también que en una región se suspenda el trabajo de alguien al exigírsele hablar solo una lengua local e impedirle hacerlo con la lengua nacional, además de admitir a un diputado que ataque la esencia de la historia de esas naciones, para crear un nuevo marco histórico donde justificar un cambio de régimen?

¿Nos creemos que en los países serios en Europa esto es admisible, y además en medio de una situación de extrema gravedad pandémica ?

Italia está en estos mismos momentos llamando a un gobierno de emergencia en una situación tan excepcional como en la que estamos.

España requiere urgentísimamente un gobierno de emergencia, salvación nacional, de concentración o de la fórmula similar que se determine, para la situación excepcional y de gravísimo diagnóstico en el que estamos con una dramática pandemia en la que en estos días es como si cayeran cada día tres aviones accidentados en España sin superviviente alguno, y la tragedia de dolor incontenible que ello representa, con miles y miles de familias hondamente desconsoladas y con ellas todos los españoles.

España requiere también ese gobierno por la imparable tragedia social, laboral, y empresarial que estamos sufriendo, la caída histórica de nuestra economía, la emergencia absoluta para salvar puestos de trabajo vitales, para salvar autónomos y salvar empresas, y se requiere un gobierno de salvación pues nos jugamos sin ya marcha atrás, una depresión y bancarrota peligrosísima y muy difícil de salvar si no es por un compromiso de emergencia pleno, acompañado de una gestión de los mejores, del máximo rigor, seriedad y experiencia técnica, además de reconocible, segura y tranquilizadora trayectoria para Europa, que ha de facilitar tanto, y pronto, los enormes fondos para el ya indispensable y agónico rescate al que estamos abocados.

La situación a la que hemos llegado no tiene ya otra salida. El teatro de la mentira al que nos somete el gobierno diariamente no resiste más. Ocultarlo es peligrosísimo pues cuando la mentira se sujeta con otra mentira , y está con otra y así sucesivamente, el castillo de naipes construido con inexistentes raíces, no tiene sujeción alguna con lo cual un soplo mínimamente no previsto o aún previsto pero no asumible, conduce irrevocablemente a que el castillo cae entero arrastrando todo lo que encuentre. Subir un piso más de mentira a ese castillo supone la mayor irresponsabilidad y autodestrucción, y eso España no puede permitirlo en una situación límite y de extrema gravedad como en la que estamos. Lo peor e imperdonable será que no se quiera reconocer, se manipule a la sociedad para hacer creer todo lo contrario y que la realidad quiera ser escondida con cúmulo de artimañas y aún más mentira, para crear una ficción alimentada desde el mal.