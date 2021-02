Fernández Carriedo: “Sánchez y su Gobierno castigan con menos fondos a los que hemos contenido mejor PIB y empleo»

Tiene por delante una tarea ardua. Estirar al máximo cada euro que va a percibir la Comunidad para intentar dar solución a una interminable ráfaga de peticiones procedentes de prácticamente la totalidad de sectores castellanos y leoneses.

La pandemia de la covid ha causado múltiples destrozos económicos y toca, en algunos casos, empezar de cero y, en otros, consolidar lo que se ha salvado. Pero Carlos Fernández Carriedo, consejero de Economía y Hacienda de Castilla y León, en una entrevista a LA RAZÓN, se muestra optimista con el futuro que aguarda a nuestra Comunidad. «Costará pero resurgiremos», señala.

- Recientemente se ha aprobado el Presupuesto para Castilla y León. Son unas cuentas históricas por su cuantía pero, ¿van a ser suficientes por todo lo que conlleva los efectos de la pandemia?

- Nunca es suficiente por que son muchas las necesidades. Pero estamos dando una prioridad a la Sanidad, reforzando el esfuerzo que se está haciendo en las UCIs, y en la campaña de vacunación. Y tenemos la política social muy presente, sin olvidarnos de los sectores productivos con más necesidades, y todo sin subir los impuestos.

- Eso supone menos ingresos, por lo que habrá que estirar cada euro de inversión o de gasto al máximo.

- Tenemos que acertar muy bien su destino, evidentemente. Tanto en la Sanidad, como en los Servicios Sociales, con gente con necesidades acuciantes, y con el objeto de salvar el máximo número de empresas y de autónomos.

- La llegada de fondos europeos a Castilla y León va a ser primordial en este aspecto, pero no parecen muy contentos con el reparto realizado por el Gobierno.

- Son una gran oportunidad para nuestra tierra, para trabajar en la transformación económica y para luchar, por ejemplo, contra la despoblación. Pero este primer reparto ha supuesto una decepción. Es muy injusto. La media nacional que va a percibir cada habitante es de 213 euros, y aquí serán sólo 128. Y no hay ningún motivo para que seamos la Comunidad peor tratada. Se nos ha perjudicado por hacer las cosas mejor que otros durante la pandemia.

- ¿Y les han dado alguna explicación?

- Ninguna. No han convocado ni siquiera el Consejo de Política Fiscal y Financiera, ni ha habido intento de hacerlo con nosotros. Es una decisión unilateral. El criterio aplicado es el dar menos a las Comunidades que mejor hemos contenido la bajada del Producto Interior Bruto (PIB) o el empleo. Y ahí está Castilla y León.

- ¿Y teme que esto se vuelva a repetir?

- Deseamos y esperemos que no, pero ya nos pasó con el Fondo Covid. La incidencia era mayor en esos momentos en la Comunidad que en otros lugares y percibimos mucho menos. Curioso que llegara más dinero donde había más jóvenes y no más mayores, que eran y son los más afectados por el virus.

- Comenta que se sigue sin convocar el Consejo de Política Fiscal y Financiera y ello sigue retrasando la negociación de la nueva financiación autonómica, tan demandada desde de Castilla y León.

- Se retrasa una vez más, pero entre medias se van repartiendo fondos, sin escucharnos. Nadie puede entender que haya pasado un año, y cuando es más importante que nunca. Es un Gobierno que no cree en la multilateralidad entre el Estado y las Comunidades Autónomas y en la negociación con algunas en particular, pero da privilegios a otras.

- La situación complicada y los gritos de auxilio de numerosos sectores de la Comunidad traerá de cabeza al consejero

- Somos la tercera autonomía con menores tasas de paro, pero es verdad que ha aumentado y ha caído la producción. Pero hay ya ayudas a las empresas con ventajas importantes. No hemos puestos tributos a la hostelería y al turismo. Y respecto a las ayudas directas, hemos pedido al Gobierno un frente común, que han rechazado. Nosotras las hemos puesto y es verdad que son insuficientes para todo lo que han perdido. Pero sólo nosotros, sin ayuda del Estado no nos da. En Europa son los propios Estados centrales lo que toman el liderazgo pero en España no es así.

- ¿Se va a retomar el impuesto de Sucesiones y Donaciones?

- El compromiso es eliminarlo en esta legislatura y evidentemente lo vamos a cumplir.