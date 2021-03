La comarca zamorana de Tierra de Tábara acogerá uno de los mayores parques solares de Castilla y León con una potencia de 330 MW

La comarca zamorana de Tierra de Tábara acogerá uno de los mayores parques fotovoltaicos de Castilla y León, con una potencia superior a los 330 megavatios. La iniciativa, promovida por el grupo energético Ignis, contempla una inversión que ronda los 147 millones de euros y se extenderá por una superficie de 400 hectáreas de los términos municipales de Pozuelo de Tábara y Moreruela de Tábara.

El proyecto, que desde hace unos días se encuentra en fase de información pública y que también ha solicitado la evaluación de impacto ambiental, podría arrancar dentro de un año, según confirmó a la Agencia Ical el alcalde de Pozuelo de Tábara, Jesús Ángel Tomás, quien aseguró que la empresa ya tiene firmados los contratos de alquiler con los propietarios de las parcelas por un periodo de 30 años.

La futura instalación fotovoltaica estará dividida en siete parques y aunque están agrupados, entre ellos habrá una distancia de entre 500 y 750 metros. De los siete, cinco tienen una potencia pico de 50 megavatios -Collado Solar, Madroño Solar, Espliego Solar, Caoba Solar y Enebro Solar- y se ubicarán en el término de Pozuelo, mientras que la potencia pico de ‘Pinot Solar’ y ‘Malvasia Solar’, que también ocuparán terrenos del término de Moreruela, es de 33 megavatios.

Jesús Ángel Tomas, alcalde de Pozuelo de Tábara, en los terrenos donde se va a instalar un parque solar

La mayoría de los terrenos, según explicó Jesús Ángel Tomás, corresponden a fincas de secano dedicadas al cereal, aunque también hay alguna parcela abandonada por los daños ocasionados por la fauna. En este sentido, el regidor explicó que el proyecto ha sido bien recibido por la mayoría de los propietarios, que a partir de ahora se garantizan durante 30 años un alquiler anual que oscila entre los mil y los 1.100 euros por hectárea, cantidad muy superior a las rentas que los agricultores venían pagando.

No obstante, también reconoce los agricultores, entre los que él se encuentra, pueden ser los más perjudicados, dado que verán reducido el volumen de las tierras que cultivan. “Aunque no es un opinión unánime, considero que se trata de una oportunidad que no debíamos desaprovechar”, aseveró.

Fuente de ingresos

Además, Jesús Angel Tomás también resaltó que el futuro parque solar se convertirá en una fuente extra de ingresos al Ayuntamiento muy importante, dado que al margen de el impuesto de obras, anualmente se calcula que sólo en IBI las arcas municipales puedan ingresar entre 500.000 y 700.000 euros, lo significaría multiplicar entre cinco y siete veces el actual presupuesto de un pueblo que tiene 150 vecinos censados y donde viven habitualmente 90 personas. En este sentido, el regidor puntualizó que tendrán que meditar bien el destino de estos fondos para procurar el desarrollo del pueblo.

Terrenos donde se va a instalar un parque solar, en Pozuelo de Tábara (Zamora)

Los parques de 50 megavatios estarán compuestos por más de 111.000 módulos fotovoltaicos de 450 vatios de potencia pico, montados sobre estructura con seguimiento a un eje. Por su parte, los parques de 33 megavatios de potecia ‘Pinot Solar’ y ‘Malvasía Solar’ estarán compuestos cada uno por 73.332 módulos fotovoltaicos de 450 vatios de potencia pico, y también estarán montados sobre una estructura con seguimiento. Además, estas plantas constarán de doce inversores de 2.500 kVA cada uno y siete transformadores de potencia. En el caso de los parques de 50 megativos, se instalarán 21 inversores de 2.500 kVA cada uno y 12 transformadores de potencia.

El grupo energético Ignis dio sus primeros pasos hace cinco años y ya se ha convertido en una empresa energética integrada que además de comercializar electricidad y gas, cuenta con 7.000 megavatios de generación renovable, de los mil corresponden a energía fotovoltaica. Según la información que aparece en su página web, su facturación ronda los 250 millones de euros y cuenta con una plantilla de más de 200 trabajadores.