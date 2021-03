Zamora clama por un tren diario a Madrid contra la despoblación

Las voces que claman en Zamora por la recuperación del denominado “tren madrugador”, que hasta hace un año permitía viajar a diario a Madrid a primera hora de la mañana y regresar por la tarde, se multiplican al considerarse ese servicio ferroviario clave para fijar población.

La reclamación se ha acentuado esta semana con el ultimátum dado por la Diputación de Zamora, que preside Francisco José Requejo, que ha anunciado acciones de protesta y medidas de presión en una carta remitida a Renfe, al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y a la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León.

Ese convoy es para muchos zamoranos el último tren que tiene la provincia para agarrarse a su lucha contra la despoblación y así lo han puesto de manifiesto zamoranos que trabajan en Madrid y están dispuestos a utilizar ese servicio ferroviario para permanecer en su tierra.

Ese es el caso de José Moralejo, que durante el confinamiento regresó a vivir a Zamora con su mujer y sus dos hijos y su intención era asentarse con su familia definitivamente en la ciudad del Duero pese a trabajar a Madrid, aunque se lo impide no tener un tren adecuado en el que viajar a diario. Además de la falta de un “tren madrugador”, ha lamentado en declaraciones a EFE que Zamora sea la única ciudad del entorno en la que la línea ferroviaria no está declarada de servicio público, como sí lo está en Salamanca, Valladolid o Medina del Campo, lo que permite acceder a abonos y garantiza unas frecuencias mínimas.

Moralejo ha planteado la cuestión al Defensor del Pueblo y a los diputados nacionales por Zamora sin encontrar respuestas satisfactorias. ”¿Por qué alguien de Puertollano puede ir y venir a Madrid y yo no?”, se ha preguntado para poner de relieve el abismo existente en cuanto a frecuencias ferroviarias entre dos ciudades AVE equidistantes a Madrid.Otra afectada por la desaparición del “tren madrugador” es la zamorana Cristina Ferrero, que ha expresado su disgusto porque cuando aún existía la conexión a primera hora de la mañana se presentó en Madrid a una oposición que aprobó con la intención de ir y venir todos los días y ahora no puede hacerlo.

El “tren madrugador” le permitía llegar a la capital de España antes de las nueve de la mañana y no pasadas las once como lo hace ahora el primer destino a la estación de Chamartín desde Zamora. Ante la falta de esa alternativa ahora se plantea inicialmente viajar en coche hasta Valladolid y desde allí coger el tren aunque ha admitido que a medio plazo no le quedará más remedio que trasladar su domicilio a Madrid.

El portavoz de la coordinadora de asociaciones de usuarios del AVE de Castilla y León, Carlos Perfecto, también ha lamentado el caso de Zamora, que es la única ciudad de Castilla y León a la que llega la Alta Velocidad y no dispone de una conexión para llegar a Madrid a primera hora de la mañana. Por ello, ha reclamado al Ayuntamiento de Zamora y la Diputación de Zamora que hagan presión institucional para plantear esa necesidad a la Junta de Castilla y León y que la Administración autonómica negocie una solución con el Ministerio de Transportes y Renfe.