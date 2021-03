El acusado de tirar por el balcón a su compañera de piso en Ponferrada ya está en la cárcel

El Juzgado de primera instancia e instrucción número 2 de Ponferrada, en funciones de guardia, ha acordado este viernes el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del hombre que está acusado de tirar a su compañera de piso por el balcón y le imputa un delito de homicidio, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

Los hechos tuvieron lugar en la madrugada de ayer cuando el detenido supuestamente arrojo desde la terraza del primer piso del inmueble ubicado en el número 22 de la calle Dos de Mayo de Ponferrada a una mujer de 63 años con la que compartía la vivienda, que falleció poco después de llegar al hospital.

Según han precisado fuentes de la investigación, la fallecida y el supuesto homicida, de 52 años, que era el titular de la vivienda, no mantenían ningún tipo de relación sentimental, por lo que en principio no se cree que trate de caso de violencia machista aunque no se descarta ninguna hipótesis.

Vecinos del inmueble apuntaron, en declaraciones recogidas por Efe, que el detenido podría sufrir algún tipo de trastorno debido a su extraño comportamiento. Además, han explicado que en el momento de la agresión había más personas en la vivienda, en la que el detenido acogía con asiduidad a numerosas personas, algunas de ellas sin techo.

El Servicio de Emergencia del 112 en Castilla y León avisó a la Policía nacional del incidente a las 00.24 horas del jueves tras recibir una llamada para auxiliar a una mujer que había caído a la acera desde el primer piso.

Al lugar de los hechos se trasladaron la Policía Local de Ponferrada, la Policía Nacional y una UVI móvil, que fue la que dio traslado a la mujer al Hospital del Bierzo, donde no pudieron hacer nada por salvar su la vida debido a la gravedad de su estado