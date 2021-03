Solo Podemos da el sí en el Grupo Mixto

Cuando apenas quedan unas pocas horas para que sus señorías voten y decidan el futuro de Castilla y León, a estas horas la moción de censura presentada por el PSOE para desalojar al Gobierno de coalición de PP y Ciudadanos liderado por Fernández Mañueco tiene pocas o ninguna opción de salir adelante, ya que solo Ciudadanos, socio de Gobierno, y una fuga de al menos cuatro de sus procuradores, en lo que supondría una autocensura a su acción ejecutiva, podría provocar el cambio de poder.

Una vez escuchados los debates de los portavoces de los distintos partidos que conforman el Grupo Mixto, importantes por cuanto con la fuga de la procuradora de Cs por Salamanca, María Montero, ha provocado que PP y Cs se queden sin la mayoría en la Cámara y el Gobierno tenga que depender de otras formaciones, solo Podemos ha confirmado su “sí” al socialista Luis Tudanca como nuevo presidente de la Junta.

De hecho lo hacía de forma contundente. “Tiene mi respeto, usted no gana un Gobierno, pero tiene credibilidad” decía Pablo Fernández, el líder de la formación morada, mientras apuntaba que su voto y el de su compañero Laura Domínguez, “no va a servir para cambiar el Gobierno, pero ayudará a que más pronto que tarde consigamos que las personas sean lo primero en Castilla y León”.

Vox, ratificaba también su “no” anunciado este fin de semana, y en un debate agrio con Luis Tudanca, quien agradecía que no les apoyaran y avanzaba que harán todo lo posible para marginarles en el Parlamento. La procuradora verde afirmaba que no favorecerá con su voto la formación de un Gobierno socialcomunista en Castilla y león, pero se mostraba crítica con la gestión de la Junta y pedía la dimisión de Fernández Mañueco o, en su defecto, que convoque elecciones si la moción de censura no sale adelante.

Por Ávila, de la mano de su procurador Pedro Pascual, también ratificaba su abstención, y reprochaba a los socialistas y al los populares que se dediquen a jugar a la política en lugar de atender las prioridades de los ciudadanos, que pasan en estos momentos por la pandemia. “No estáis a lo que hay que estar, ya solo os preocupan los sillones”, decía Pascual, quien, pese a mostrar su rechazo a la moción, apuntaba que esto no significa una carta blanca a Tudanca.

Finalmente, el portavoz de la UPL, Luis Mariano Santos, aseguraba que no apoyará la iniciativa porque no e en el PSOE de Tudanca un partido capaz de culminar las aspiraciones de los lenesistas,q ue pasan por la creación de la Región Leonesa. Tampoco se mostraba dispuesto a respaldarla al no abrirse el debate del modelo territorial aunque admitía que existen motivos más que de sobra para promover un cambio de ejecutivo en la Comunidad.

Tal es así, que el PSOE solo cuenta con los 37 votos de sus 35 diputados y los dos de Podemos, por lo que faltarían cuatro escaños para conseguir que saliera adelante. Cuatro representantes que deberán llegar de Ciudadanos, de procuradores trásfugas.