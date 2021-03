La Diputación de Soria presenta la Tarjeta Bebé

El Presidente de la Diputación, Benito Serrano, junto con el Presidente de Caja Rural de Soria, Carlos Martínez, han presentado la Tarjeta Impulso Emprende que será repartida entre los padres con hijos nacidos en los años 2019 y 2020, una vez que sean tramitados todos los expedientes que actualmente se están recogiendo en registro y que ya superan los 820 peticiones.

Benito Serrano ha destacado que sea la entidad local de Caja Rural de Soria la encargada de llevar a cabo este importante trabajo, que pasa por personalizar cada una de las tarjetas a repartir y dotarlas de la cantidad prevista de 750 euros, es muy positivo. “Estamos encantados de que sea la Caja Rural de Soria la que se encargue de este complicado trabajo, demostrando que disponemos de una entidad bancaria provincial capaz de situarse al mismo nivel que los bancos nacionales”, ha manifestado.

Benito Serrano ha declarado que todo están siendo facilidades a la hora de trabajar con Caja Rural, por la cercanía de sus profesionales y por su disponibilidad, suponiendo un avance en la tramitación que suele ser complicada por la elevada cantidad de peticiones que pueden superar las 1.000.

El Presidente de Caja Rural de Soria, Carlos Martínez Izquierdo, ha valorado muy positivamente la colaboración con la Diputación provincial, con la que se mantienen activas numerosas relaciones, siendo fructíferas para los sorianos y para toda la provincia en general.

Caja Rural de Soria, ha declarado Carlos Martínez, está a disposición de todos aquellos proyectos en beneficio de la provincia y abierta a ampliar la colaboración con todas sus instituciones y sobre todo con la Diputación provincial, con la que les une importantes lazos. “Todas las oficinas que dispone Caja Rural de Soria en la provincia se ponen a disposición de los beneficiarios de esta tarjeta para solventarles cualquier duda y para todos los establecimientos que quieran adherirse y necesiten de un datáfono”.

El plazo para solicitar las ayudas está abierto hasta el próximo 12 de abril, por lo que la Tarjeta no comenzará a distribuirse entre los progenitores hasta que desde Intervención de Diputación no sean informados favorablemente todos los expedientes, que será cuando se podrá proceder al reparto de las tarjetas, extremo que será informado con tiempo suficiente. Además por la situación de pandemia que se está atravesando, se valora la posibilidad de que las tarjetas puedan ser remitidas directamente a los domicilios de los beneficiarios para evitar aglomeraciones no deseadas.

Benito Serrano ha animado a todos los comercios de la capital y provincia a sumarse a esta iniciativa que permite que los poseedores de la tarjeta puedan hacer el gasto en su establecimiento, para lo cual solo hay que apuntarse previamente y disponer de un datafono para poder formar parte de los establecimientos colaboradores que ya suponen un total de 219, pero que pueden participar todos los que lo deseen, con la única excepción de los establecimientos dedicados a juegos de azar. Todos los establecimientos colaboradores se les va a dotar de una pegatina identificativa para que la puedan situar en un lugar visible del comercio y el plazo para que se adhieran los establecimientos finaliza el 12 de abril.