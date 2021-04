Un jugador de fútbol agrede presúntamente a un árbitro por sacarle dos amarillas en un partido en Valladolid

La pandemia provocada por el coronavirus está cambiando muchas cosas, pero lo que no va a cambiar es que en materia deportiva mucha gente no sepa perder y no respete a las autoridades, circunstancia que ha ocurrido toda la vida, por desgracia. El último caso se ha producido en Valladolid durante un partido de fútbol en la que un jugador agredió a un árbitro tras mostrale dos tarjetas amarillas y expulsarle.

Ante esta situación, la Policía Nacional ha detenido el pasado 12 de abril a un hombre de 34 años de edad, sin antecedentes policiales, como presunto autor de un delito de lesiones graves. Los hechos ocurrieron el pasado 3 de abril cuando un árbitro fue agredido por un jugador de uno de los equipos que estaban disputando un partido de futbol en los campos del Barrio España de la capital vallisoletana.

Durante un lance del juego este jugador se encaró con el árbitro y tras sacarle éste dos tarjetas amarillas, le dio un cabezazo por el tuvo que ser asistido en Hospital Universitario Río Hortega, causándole una herida en labio por la que requirió la aplicación de tres puntos de sutura.

Agentes de la Policia Nacional fueron comisionados por dichos hechos al lugar y tras entrevistarse con la víctima, lograron la identificación del supuesto agresor. Todos estos hechos han sido puestos en conocimiento de la autoridad judicial. La investigación ha sido llevada por agentes del grupo 3º de la Comisaría de Distrito de las Delicias de Valladolid.