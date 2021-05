El PP se moviliza en el Senado para que Sánchez no cobre peaje por circular en autovías

El PP se moviliza en el Senado para impedir que Pedro Sánchez cobre peaje por circular en las autovías que vertebran España. Los senadores de este partido por la provincia de Ávila, Patricia Rodríguez, Sebastián González y Juan Pablo Martín, han registrado una iniciativa en la Cámara Alta con la que instan al Gobeirno de España a que dé marcha atrás en esta idea que, en opinión de los populares, supondría un fuerte recahzo social además de una merma del derecho de libertad de la movilidad de los españoles por todo el país.

“Se trata de un derecho que, sin duda, se vería recortado sobre esta red de más de 12.000 kilómetros de vías gratuitas de alta capacidad que vertebran España y que, en virtud de tener que pagar por su uso, pasarían a tener una consideración mucho más cercana a la de los 3.000 kilómetros que conforman la red adicional de autopistas”, apuntan los parlamentarios en un comunicado.

Desde esta formación insisten en que esta iniciativa no la entendería la sociedad y generará un fuerte rechazo entre la ciudadanía, y apuntan a lo que han manifestado también desde la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM), donde inciden en que “este tipo de medidas no sólo no reactivarían la economía, sino que traerían la pérdida de muchos empleos en el sector, al igual que el final para muchas empresas transportistas que, ante la alerta sanitaria, siguen adelante con enormes dificultades”.

Los populares recuerdan también que el sector del transporte supone el 8,5 por ciento del PIB nacional y genera más de 1,3 millones de empleos en España, lo que “da una idea de su alcance socioeconómico y que implicaría una cascada de quiebras provocadas por esta medida”, advierten.

Además, el PP pone este dato en relación con otro “muy revelador”, como es que el 85 por ciento de las mercancías de todo tipo que se mueven en España lo hacen por carretera”.

La posición contraria del PP se fundamenta también en que la medida “se quiere adoptar unilateralmente por el Ejecutivo, sin consenso ni diálogo previos con el sector del transporte, ni mucho menos con las distintas fuerzas políticas, pese a que fue el propio ministro del ramo el que anunció hace dos años la creación de una subcomisión para tratar esta cuestión, órgano que ni siquiera ha llegado a constituirse ni a reunirse”.

Asimismo, explican los populares en la propuesta que se trata de infraestructuras de comunicación que “ya están construidas y en servicio, es decir, que no se precisa de financiación externa para su ejecución, como ha pasado tradicionalmente con las autopistas, en las que, por dicha razón, la figura del peaje sí está justificada”.

Por último, ponen de manifiesto que las autovías “son infraestructuras que, por definición, son públicas y gratuitas, entre otras cosas porque ya las han pagado los españoles con los impuestos a través de los Presupuestos Generales del Estado, que han permitido su construcción, de modo que bajo ningún concepto se debe pagar dos veces o más por lo mismo”.