Indolencia, impotencia, ridículo y a un paso de Segunda el proyecto de “Champions” de Ronaldo

Se puede morir con dignidad. Dándolo todo y esforzándose hasta el final. Hasta que el cansancio te agote. Ofreciendo una imagen digna. Culpables todos, cuerpo técnico, jugadores, hasta el utillero si me apuras, Pero el principal, la cabeza visible del proyecto, el gran Ronaldo Nazario, que llegó a la ciudad como un Mesías, al más estilo “Míster Marshall”, paseando por las calles céntricas de la ciudad cuando se hizo con el club. Sólo faltaba a los vecinos y aficionados cantar aquello de “Americanos...”.

El jugador de la Real Sociedad Adnan Januzaj celebra el cuarto gol ante el Real Valladolid durante el partido de la penúltima jornada de Liga disputado este domingo en el Reale Arena de San Sebastián. EFE/Javier Etxezarreta

Pues ese proyecto de Champions, cómo él mismo ha ido diciendo por los distintos foros, así como su equipo, que una de sus primeras medidas “sociales” fue la de disparar el precio de los abonos a los socios -cosa que tuvieron que echar atrás ante la indignación general-, se ha desmoronado a las primeras de cambio. El club está saneado, eso parece, pero se marcha a Segunda. Con unos nuevos campos. Con unas nuevas gradas en los anexos. Siendo la leche en redes sociales. Pero nos vamos a Segunda, aunque habrá que esperar una jornada más, pero las opciones son mínimas. Y todo por una cabezonería de aguantar a un entrenador superado desde hace meses, aunque sólo el “buenismo” de Ronaldo le ha permitido seguir en su puesto y no sacar el suficiente jugo a una buena plantilla, pero que todo hay que decirlo, también ha dejado mucho que desear.

Es verdad que Sergio no ha acertado. Que no ha dado con la tecla, Que ha apartado a jugadores si ton ni son y que ha dado entrada a otros que daba igual lo que hicieran, jugaban un domingo sí y otro también. Y el equipo se ha ido cayendo. Los números están ahí: 24 victorias en Primera de 113 partidos. Es decir una de cada cinco, Pero es que esta temporada han sido cinco de de 37. Una cada más de siete jornadas. Pero a él le han mantenido y no ha tenido la dignidad de apartarse, aferrándose al siguiente partido y con un discurso aburrido, caduco que ni él mismo se creía. Por que nunca ha creído en lo que tenía entre manos y los jugadores, han renegado de él. Pero aquí lo grandes nombres no se salvan. Desde Joaquín y Alcaraz, que se han arrastrado por el campo. Un Guardiola que ha tenido bula papal. Un Orellana o Roque Mesa que venían con vitola de dar un salto de calidad, y realmente poco o nada han ofrecido. Por que de Bruno o El Yamiq mejor no decir nada. se nota que estaban donde estaban por algo y por que llegaron gratis en su día. Y a todo ello, la cantera, sin apenas contar nada, aunque tampoco han tirado la puerta... Pero es que el técnico no les ha dejado.

Si no no se entiende, que hoy, ante la Real Sociedad, una de las últimas oportunidades para seguir en Primera, haga la barrabasada de dejar en el banquillo a su delantero estrella, Weissman y dejar en la punta al flamante fichaje de la dirección técnica en el mercado de invierno, Kodro, cero goles. Y la Real necesitó dos zarpazos para ir ganando a los quince minutos por 2-0 gracias a Isak, ante una defensa irrisoria y un medio campo sin chispa. Y después llegaría el tercero de Silva ante la dejadez de unos profesionales de Primera que no estaban a lo que tenían que estar. Y luego el cuarto, del de Januzaj...

Y entre medias, entraba Weissman, a los 25 minutos. Y Toni y Marco André en la banda calentando, Dejando bien a las claras que el once de hoy, otra vez era erróneo o una provocación a la afición y al club. Uno ya no sabe lo que pensar.

La segunda parte no dio para más. Para comprobar que los cambios hay que hacerlos cuando hay que hacerlos. Por que Jota volvía a cometer un nuevo error con un pase atrás que culminaba Portu con el quinto para los locales, pero que el VAR anulaba por escasos centímetros. El Valladolid entregado buscaba la heroica, pero ni había ideas, ni fuerzas, incluso sin ganas ni para marcar, como Óscar Plano, que incomprensiblemente marraba una clara ocasión tras una asistencia de Toni Villa. Fallando eso es imposible seguir en Primera.

A falta de diez minutos, Marco André recortaba distancias tras un pase de Hervías.

El Valladolid acaba penúltimo esta jornada y tiene opciones de salvarse. La carambola es que Huesca y Elche pierdan y que se gane al Atlético de Madrid que se jugará ser campeón de Liga en Zorrilla. ¿Ustedes creen en la machada?