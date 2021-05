Y Ronaldo dejó morir al Valladolid...

“Alea jacta est”. Triste realidad para una gris mejor negra temporada. El Real Valladolid ha ido sorteando los puestos de descenso jornada tras jornada, más por desmérito de los demás, que por méritos propios. Una sola victoria en toda la segunda vuelta, lo dice todo. La dinámica horrible, fatal, demencial pero no de hoy ni de las últimas semanas, sino de hace meses. Y se veía. Es verdad que todos tenemos un ápice de entrenador dentro de todos nosotros. Pero es que, sinceramente, no ha habido entrenador este año en las filas blanquivioletas y si lo ha habido, no se ha enterado de lo que tenía entre manos. Decisiones erróneas, jugadores desmotivados, onces incomprensibles, cambios a mala hora y a destiempo... Una larga lista interminable que se ha repetido jornada tras jornada y que hemos visto todos, y que no ha querido ver el que manda.

Por que claro, la responsabilidad no es suya. Hay que apuntar más arriba. A él le han mantenido en el puesto, cosa que al propio Sergio le extrañaba y ahí ha estado el error. Y todo por una cabezonería del señor presidente, Ronaldo Nazario, que llegó con ínfulas de llevar al Valladolid a la Champions, generando ilusión, y lo va a mandar de cabeza a la Segunda división. Va a hacer bueno incluso a Carlos Suárez, que vivió dos descensos, pero que le entregó el club con más de 25.000 socios. A día de hoy, y si el equipo está en Segunda a partir de septiembre, que va a ser lo más lógico, no sé si llegarán a los 10.000. Del todo a la nada, y por un capricho inentendible. Qué bonito es ser el dueño de un club y jugar con los sentimientos de los aficionados, que a esta hora lloran esta derrota amarga y cruel, pero que se venía venir desde hace muchos meses.

Varios jugadores del Villarreal despejan un ataque del Valladolid durante el partido de LaLiga que se disputa este jueves en el estadio José Zorrilla. EFE/ R. García

Un Sergio superado, que nuevamente sorprendió con un once extraño. Un once de locos, vamos. Con Nacho en vez de Olaza; con Bruno y El Yamiq de centrales: con Joaquín de stopper, y, con San Emeterio con Roque de Mesa creando. Y tras diez partidos denostado e incluso fuera de la convocatoria, Toni Villa, el único que llevó peligro en la primera parte e hizo algo diferente, aunque en la Segunda se cayó como todo el equipo. Viendo su actuación y la de Weismann en la primera parte resulta inexplicable el poco protagonismo de ambos, en especial del primero, en toda la temporada.

Con ese once el Villarreal se hizo dueño de la pelota. Hizo lo que quiso en los primeros compases pero con poco peligro. El Valladolid fue acechando cada vez más, y Toni con dos entradas por banda izquierda provocaba inquietud en la zaga castellonense, con sendos balones a Weissman que no llegó por un pelo.

Con 0-0 finalizaba la primera parte, y la segunda no tuvo historia. Bueno, para los intereses pucelanos mejor dicho. El Valladolid se descompuso, Sergio volvió a introducir cambios erróneos y Gerard en un fallo de marcaje de Nacho ponía el 0-1 y hundía en la miseria las esperanzas blanquivioletas de conseguir los tres puntos. Antes, El Yamiq se encontró con una soberbia mano de Asenjo para adelantar a los locales y después, Marco André y Guardiola pudieron empatar, pero el punto de mira lo han dejado para otro día.

Y para finalizar el partido, que mejor resumen de temporada que un segundo gol de Capoué tras un nuevo error de la zaga pucelana. Primero de Yanko, todo un portento físico pero una nulidad defensiva. Y después de Bruno, que hay que dar una paga extra al director deportivo por su eficacia al ficharle a coste cero.

Ficha técnica:

0 - Real Valladolid: Roberto; Janko, Bruno, El Yamiq, Nacho; Joaquín (Alcaraz, m.55); Toni Villa (Marcos André, m.74), Fede San Emeterio (Kiko Olivas, m.74), Roque Mesa (Guardiola, m.55), Óscar Plano (Míchel, m.74); y Weissman.

2 - Villarreal C.F: Asenjo; Rubén Peña, Albiol, Pau Torres, Pedraza; Trigueros (Álex Baena, m.92), Capoué, Parejo, Moi Gómez (Alberto Moreno, m.92); Gerard Moreno, Alcácer (Yeremy Pino, m.60).

Goles: 0-1, m.67: Gerard Moreno. 0-2, m.91: Capoué.Árbitro: Ricardo de Burgos Bengoetxea (Comité vasco). Mostró cartulina amarilla a El Yamiq (m.29), Kiko Olivas (m.76), Guardiola (m.88), del Real Valladolid y a Capoué (m.88), del Villarreal.

Incidencias: Partido correspondiente a la trigésimosexta jornada de LaLiga Santander, disputado en el estadio José Zorrilla. Cientos de aficionados del Real Valladolid han mostrado su apoyo a los jugadores en el camino hacia el estadio, en este duro tramo final de liga.