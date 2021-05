La Seminci más hogareña

Coronavirus

La pandemia del coronavirus ha trastocado todo lo que se conocía hasta hace un año y tres meses. La cultura es uno de los sectores más perjudicados por las restricciones y limitaciones para contener al virus y que más se las están teniendo que ingeniar para poder ofrecer organizar eventos y ofrecer espectáculos o festivales a la sociedad. Y un ejemplo de ello es la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci) que trabaja en la próxima edición, la número 66, con la mente puesta en un público que no podrá asistir a la sala a ver una película, ya sea porque no se pueda, porque no consiga entrada debido a que la limitación de aforo podría dejar fuera a entre un 30 y un 50 por ciento del público según la situación epidemiológica del momento, o porque no quiera para no exponerse a un posible contagio.

“La edición de este año será híbrida y contará con un público que lo siga desde casa por lo que trabajamos en este escenario y el habitual presencial”, destacaba este miércoles el director del certamen, Javier Angulo,

cualquier festival, también la Seminci, “es atender a los dos públicos: los que quieren ver en sala y los que prefieren verlo en casa cómodamente en modelo de Home Cinema”, decía.

Por ello, el festival eforzará el Canal Seminci impulsado en la pasada edición, que pasará de las 18 retransmisiones en formato televisión que hizo en 2020 a las 32 que ha programado para esta edición. De igual manera, el festival estará presente un año más en la plataforma online Filmin, donde tienen pensado que haya más películas de primeros y segundos realizadores.

En cuanto a la llegada de personalidades internacionales del mundo del cine, después de ser “imposible” el año pasado, en esta ocasión sí se esperan “sorpresas de grandes figuras” europeas y mundiales, aunque por el momento no hay anda cerrado, según avanzaba Angulo.

Y en lo que se refiere a las películas que participarán en el festival, el director de la Seminci apuntaba que ya se han visionado 350 de las 700 cintas previstas para hacer la selección de la Sección Oficial, pero tan solo están cerradas entorno al 40 por ciento.

Como país invitado estará presente Argentina, cuya retrospectiva lleva por título “Relatos salvajes, historias extraordinarias: dos décadas de cine argentino”, incluyendo 15 largometrajes entre los que se encuentra “La flor”, de Mariano Llinás, un filme que dura 1catorce horas y será proyectado en tres sesiones, y cuyo realizador acudirá a Valladolid. También se homenajeará a “La naranja mecánica” de Stanley Kubrick con “sorpresas” según Angulo, quien recordaba que la Seminci estrenó esta película hace 50 años cuando estaba prohibida en España.

Jorge Barrientos, rey de los carteles

La propuesta del diseñador leonés Jorge Barrientos titulada ‘Tus 66 miradas’, ha sido elegida como imagen oficial de la 66 edición de la Seminci. El jurado del decimotercer concurso de carteles, convocado por la Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Valladolid y SEMINCI, seleccionó el trabajo de Barrientos, que también fue autor de la imagen oficial hace tres años, en 2018, así como el de la propuesta seleccionada para Punto de Encuentro en la pasada edición.

La idea del autor ha sido llevar la imagen al mensaje más minimalista y directo posible. Una mirada, el rostro del espectador. Para ello se ha jugado con el número “66” de la presente edición de la Seminci, presentándolo figurativamente como unas comillas que, además de hacer su función de número en el texto principal, se proyecta también en primer término como dos ojos, simulando la mirada y disfrute del espectador en la sala de proyección.

Para la sección Punto de Encuentro la propuesta que lleva por título “La peca”, del estudio de diseño gráfico de Barcelona La Cuina Gràfica. Formado por Sandra Ameller e Inga Teixidor, un tándem profesional con más de 20 años de trayectoria, está especializado en branding, diseño editorial, diseño web, packaging, campañas publicitarias, eventos y señalización.

El concepto de su cartel muestra la peca de Marilyn Monroe, como símbolo de Punto de Encuentro, un icono universal cinematográfico. Su diseño es simple y directo, con una composición tipográfica neutra para resaltar el Punto de Encuentro dispuesto en el centro del cartel y unos labios como imagen gráfica muy vinculada al imaginario visual del festival.

Por último, la elegida como imagen de la sección documental Tiempo de Historia lleva por título “Infancias” y es obra de Rafa Guillén. Estudió Diseño Gráfico en la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Alicante. Ha trabajado en el departamento gráfico de la Caja de Ahorros del Mediterráneo y varias agencias de publicidad, como I am I can, Grupo IMCO, JLC Creativos o Small, además de recibir diferentes premios en concursos de carteles de Alicante.

La imagen de su propuesta está basada en el concepto de la nostalgia (una vuelta al pasado). Para ello, ha creado una T de Tiempo de Historia, mediante un objeto cotidiano de nuestra infancia, la llave que tenían muchos juguetes de antes para ponerlos en funcionamiento.

Los ganadores de este concurso recibirán tres premios dotados con 3.000 euros para el autor de la imagen oficial de la 66ª edición, y 600 euros para los autores de los carteles de las secciones Punto de Encuentro y Tiempo de Historia, respectivamente.