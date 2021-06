La inmoralidad de un presidente

Es inaudito hacer declaraciones en el extranjero, en esta ocasión desde Argentina, para pedir “magnanimidad” para delincuentes que no quieren arrepentirse y proclaman volver a delinquir..., mostrando un presidente de Gobierno internacionalmente el desprecio a la justicia y a la separación de poderes al habérsele advertido de que no existe resquicio para el indulto desde el Tribunal Supremo; como cuando desde África hace bien poco ataca a la nación que gobierna vilipendiando a Madrid con la mentira .

La " magnanimidad”, sería con quienes desde hace tantos años soportan y sufren descarnadamente en Cataluña el acoso permanente del independentismo, su acción racista y manipuladora , chantajista y xénofoba.... y el perdón profundo y sin máscaras que debieran pedir los golpistas a los catalanes por querer transformar sus vidas dictatorialmente con múltiples reglas impuestas de adoctrinamiento. Estar del lado de la justicia y de los que sufren un constante aplastamiento y dictadura - la que se conoce y la que no se dice -, es donde debía estar el Gobierno todos los días para impedirlo por obligación democrática, y no vergonzosamente, desleal e inmoralmente, del lado de los delincuentes xenófobos, sediciosos y malversadores.

Un presidente de Gobierno, que lo es, gracias al pacto con delincuentes e independentistas golpistas, populistas- comunistas y filoterroristas, quiere seguir siéndolo gracias a los mismos delincuentes y demás integrantes del pacto , que el mismo prometió públicamente en las elecciones no hacer nunca y, por tanto, mentir a todos sus electores y resto de españoles. Esto no tiene precedentes y le deslegitima plenamente. A partir de ahí todo es engaño y mentira en su día a día .

Tiene inri que desde Bruselas hable de quien ha dictado sentencia como “vengativa” y “revanchista” apelando asi mismo a “concordia” y “entendimiento” hace pocos días y a “magnanimidad” y “comprensión” en Buenos Aires .

¿Alguien que es quien es gracias a convictos y sentenciados por sedición y malversación y que depende su existencia de ellos, puede hablar con palabras y conceptos que los propios delincuentes no aceptan y en cambio retan constantemente a España para volver a delinquir?

¿ Es “magnánimo” y “comprensivo” quien ha dado un golpe de estado y malversado, no renunciando a volverlo a hacer y quien depende su cargo de ellos les ofrezca “magnanimidad” y “comprensión” ?

¿ Ofrece “concordia” y “entendimiento” quien no renuncia a un plan de independencia por cualquier medio estando dispuesto a todo en contra de la constitución, el estado de derecho y la democracia, mientras quien se lo ofrece sobrevive gracias al chantaje de sus votos que son los que le mantienen en Moncloa ?

Esto es un bucle de sedición, corrupción y malversación donde todos están unidos . ¿ Como podemos defender el estado de derecho y proteger la acción de la justicia para que cumpla su pena un presunto sedicioso y malversador, huido de la justicia, cuando desde el gobierno se actúa con tanta perversion, y desprecio a la ley, dando un ejemplo de actitud y comportamiento obsceno y antidemocratico de cara a las instituciones europeas?

O yo estoy rematadamente loco, que puede ser, - y también lo estamos la mayoría aplastante de españoles de todas las ideas dentro de la constitución -, o creía que un gobierno del signo que sea lo primero que tiene que hacer es proteger, cumplir y hacer cumplir la ley y la constitución en vez de despreciar todo ello.> Creía que un gobierno debía defender los legítimos intereses y el bien común de todos los catalanes y por tanto de todos los españoles, en vez de renunciar a hacerlo.

Creía que un gobierno debía llamar publicamente a capítulo a quien delinque y ataca a Cataluña, al país Vasco, a Navarra, a Baleares a Valencia y por tanto a España, no permitiendo ni una broma que conculque los derechos de todos y esgrimir la fuerza necesaria para no admitir atajos, trucos legales , insidias, medios cautivos, manipulaciones kafkianas, incumplimiento de sentencias , xenofobia, desprecio y ataque al español y a nuestra historia, y en vez de ello convertirse en cómplice y socio principal de toda esa aberración y colaborador necesario de la traicion a una nación histórica y a una constitución ejemplar y modelo para la democracia.

Creía que un gobierno gobernaba para todos protegiendo la constitución y el estado de derecho amparando a todos los españoles por igual sin primar a quien incumple permanentemente la ley, la constitución y el estado de derecho; reivindicando ese gobierno, la unidad de la nación, nuestro idioma común, nuestra historia, nuestra cultura, nuestra religión, nuestras tradiciones, nuestros ejemplos universales, nuestro ímpetu innovador y dinamismo creativo, nuestras industrias punteras, todo lo que en común nos une como a ninguna otra nación, muchísimo más allá de lo local o propio, que a su vez enriquece aún más lo de todos ... creía que un gobierno debía de hacer eso en vez de premiar a quien quiere destruir España, como así declaran todos los días quienes permiten que exista este gobierno. Creía que un gobierno está para unir y no desunir, creía que estaba para tener “concordia” y “entendimiento”, ese sí, con quien protege la ley, la constitución y la democracia y unidos no permitir más injusticia en Cataluña y otros pueblos de España .

Creía que un gobierno debiera ser “magnánimo” y “comprensivo”, y el famoso " dialogar”, ello también, de una vez, con quien desprecia, insulta y ningunea todos los días, solo por cumplir y respetar la ley, la constitución, el estado de derecho y la democracia, en vez de declarar que si no se aceptan los indultos se está provocando y separando a los catalanes ...

Simplemente no hay por donde cogerlo... ¿ pretende usted con tácticas neo- goebelianas o neo- estalinistas de su asesor y suyas comernos el coco ? . La sociedad civil no se lo va a admitir jamás . Está usted definitivamente reprobado, le guste o no le guste, se ría o no se ría

Un gobierno presidido por usted gracias a delincuentes y sus adlateres, queriendo permanecer en el, renovando con ellos, vía indultos, mesas y cambio de tipos delictivos, pero gracias a la constitución, es una traicion a la constitución y a España, que usted no debiera haber traspasado nunca, puesto que los valores morales se lo impiden. Que usted quiera por precepto constitucional que finalmente tenga que sancionarlos SM el Rey como Jefe del Estado que es, será gracias a que usted no conoce la moral, llegando a traspasar la decencia minima, y ello engrandecerá aún más al Rey, aunque le pese, pues encabeza el Estado con los principios y valores más sólidos, que usted aborrece y de los que abjura; garantes, permanentemente, de la constitución y de la unidad de España . Eso usted no es capaz de entenderlo y no lo podrá manipular para sus maquiavélicos y demoníacos fines, jamas . España le demandará, y sentenciará su traicion.