Luis Tudanca presenta su candidatura para seguir liderando a los socialitas de Castilla y León

El secretario general del PSOE en Castilla y León, Luis Tudanca, anunció oficialmente, este domingo 4 de julio, que se presenta a la reelección en el congreso autonómico que se celebrará los días 27 y 28 de noviembre en Burgos. “Mi compromiso está aquí, en Castilla y León”, sentenció ante sus compañeros.

En su intervención ante el Comité Autonómico, con el que arranca el proceso congresual, el autonómico y los nueve provinciales, Tudanca comunicó que volverá a pedir la confianza de sus compañeros para liderar el partido, como hace desde 2014 en que ganó sus primeras primarias, y proclamó que nunca podrá agradecerles el honor que le han concedido en estos siete años al frente del PSOE de Castilla y León.

“Mi compromiso está aquí, en Castilla y León”, reafirmó el líder socialista, que animó a sus compañeros a seguir fuertes y unidos para conseguir los retos, sin mirar atrás, orgullosos de lo conseguido, pero convencidos de que lo mejor está por llegar.

El Comité Autonómico pone en marcha los procesos congresuales al que propone la dirección celebrar le próximo congreso autonómico los días 27 y 28 de noviembre en Burgos. Tudanca defendió que son los procesos más democráticos y limpios de cualquier otro partido, y sostuvo que, mientras otros dirimen sus primarias en los tribunales, “entre denuncias y corruptelas”, ellos debatirán con limpieza y transparencia, con todas las garantías.

Además manifestó que “la fortaleza del PSOE de Castilla y León es incuestionable” y ello les permitirá dirigir todos los esfuerzos a su trabajo con la gente.

Una moción “necesaria”

El líder socialista, por otra parte, aseguró que en estos meses ante la actitud de la derecha se ha convencido de que la moción de censura era necesaria, aunque no han conseguido cambiar el Gobierno y sus políticas, porque se ha probado a los castellanos y leoneses que no hay más alternativa para la Comunidad que la de los socialistas.

“Hay quienes se preguntaron si merecía la pena presentarla cuando finalmente no se ganó, pero estoy convencido de que sí, porque probó a la gente que no hay más alternativa que la nuestra, caídas las caretas nadie podrá engañar a los castellanos y leoneses con falsas promesas de cambio y regeneración. O el PP de la corrupción y la despoblación o el PSOE: no hay más alternativa”,subrayó.

Tudanca confesó que estos han sido los meses más duros que ha vivido desde que tiene alguna responsabilidad política y agradeció el aliento y ánimo recibido de sus compañeros.

También, manifestó que al sufrimiento de ver como la pandemia se cebaba con esta tierra mucho más que en otros lugares se unió la impotencia de ver como la Junta “despreciaba su lealtad” con sus propuestas, a lo que añadió lo vivido con la moción de censura.

@luistudanca:



La moción de censura era necesaria.



Caídas las caretas, nadie podrá volver a engañar con falsas promesas de cambio y regeneración.



O el PP de la despoblación y la corrupción, o el @PSOE_CyL. No hay más alternativa.#DefenderCyL

Sin embargo, defendió que el PSOE autonómico ha demostrado con cada paso su compromiso con esta tierra, porque “no nos rendimos, estamos convencido de que Castilla y León tiene presente y futuro”. Podemos decir con la cabeza bien alta que el PSOE es el partido de esta tierra, somos el partido de Castilla y León”, proclamó.

Igualmente, confesó que en estos meses ha visto como “nunca antes las peores partes de la política, la más absoluta falta de escrúpulos de aquellos que por conservar un poder que creen que es suyo están dispuestos a cualquier cosas, las mentiras de aquellos que nunca piensan en los ciudadanos sino en si mismos, de quienes están dispuestos a comprar y a venderse”.

“Cada cosa que ha hecho la derecha antes y durante la moción de censura me ha convencido aun mas de lo necesaria que era para defender la decencia, a los castellanos y leoneses de quienes llevan décadas esquilmándola y despoblándola y para demostrar que hay otro camino posible una alternativa la de quienes creemos en Castilla y León y sus oportunidades”, señaló.

También, recordó cuando le dices que para que se presenta si en Castilla y León siempre pierde el PSOE, pero afirmó que ganaron y volverán a hacerlo, porque “la única batalla que se pierde es la que no se da”, y ellos hacen las cosas por “convicción”.

Recordó que la moción de censura ha dejado al gobierno de PP-Cs sin mayoría absoluta y se ha conseguido aprobar algunas de sus propuestas como un plan de desescalada de la sanidad, explicar el destino de algunos fondo covid, extender la conciliación al inicio y final del curso, implementar con 163 millones las ayudas directas del Gobierno central a los colectivos más golpeados por la pandemia.

Pero también crear la comisión de investigación para que se conozca los ocurrido en las residencias de mayores en las que han fallecido 4.000 mayores por covid o síntomas compatibles, así como agilizar la comisión de las eólicas. “Somos útiles, diferentes desde el gobierno y desde la oposición”, declaró Tudanca.