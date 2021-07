Los conatos de fuegos crecen y suponen ya el 74% de los incendios en Castilla y León

Los conatos de incendios están suponiendo, durante la campaña 2021, el 74 por ciento de los fuegos declarados en Castilla y León, representando un 10 por ciento más del total de incendios que en la media de la última década.

Así lo aseveró el consejero de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, al revelar el dato, «eso quiere decir que el operativo llega muy rápido, hasta el punto de que la mayoría de los incendios no hayan superado ni una hectárea», límite máximo para considerarlos conatos.

«La eficacia y efectividad del operativo es indudable», reseñó Suárez-Quiñones ante los medios durante la presentación del nuevo helicóptero de coordinación de la Junta, calificando por ello al operativo de extinción de incendios de Castilla y León como «uno de los más eficientes y eficaces de los que existen en el panorama nacional», indicó, informa Ical

No obstante, Suárez-Quiñones se mostró precavido ya que «esto no indica que no haya que tomar las máximas precauciones» ante una temporada de riesgo de incendios de la que «aún queda mucho», por lo que pidió a todas las personas que utilizan el medio natural «las máximas precauciones».

Por otra parte el consejero presentó la última adquisición para la lucha contra incendios forestales en la Comunidad: un helicóptero de coordinación «pionero en Europa» que permite, a través de la captura y transmisión de imágenes en tiempo real con cámara visible e infrarroja, «aumentar la eficiencia y la eficacia» en la extinción de incendios de la Comunidad.

«Es el último grito en helicópteros», afirmó Suárez-Quiñones, que también destacó el equipamiento «único en Europa» del vehículo a través de una cámara «muy especial» que recoge visión ordinaria e infrarroja guiada por láser, que permite ante un fuego, y gracias al operador de cámara que irá dentro del helicóptero junto al técnico de extinción de incendios, «hacer una toma de imágenes para fijar superficies, perímetros y puntos de calor de forma georreferenciada».

El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, visita los trabajos que han concluido con la pavimentación y urbanización general del casco histórico de Villalar de los Comuneros

Seguidamente, el consejero se trasladó hasta la localidad vallisoletana de Villalar de los Comuneros, donde visitó los trabajos concluidos de pavimentación y urbanización general del casco histórico, unas obras que han servido para mejorar la instalación de telefonía, alumbrado público y el saneamiento del municipios. Además, el Gobierno autonómico también se encuentra ejecutando obras de adecuación del entorno urbano de la iglesia de San Juan y además se va a llevar a cabo la urbanización de la Plaza del V Centenario en la localidad.