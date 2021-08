“Cir&Co 2021” acoge el exclusivo Taller de Clown “It’s not about the banana” del estadounidense David Shiner

La novena edición del Festival Internacional de Circo de Castilla y León, ‘Cir&Co 2021’, que se celebrará en Ávila del 24 al 29 de agosto, presenta entre sus principales novedades el exclusivo Taller de Clown ‘It’s not about the banana’ a cargo del artista estadounidense David Shiner. Se trata de un taller-espectáculo, estreno en la Comunidad, que se va a celebrar el viernes 27 de agosto, de 10.00 a 14.00 horas, en el Auditorio Municipal de San Francisco.

El taller está dirigido principalmente a actores y actrices profesionales, egresados de escuelas de interpretación y estudiantes de arte dramático. Para poder participar, los interesados deberán enviar currículum al correo circoavilaproduccion@gmail.com. El taller es gratuito y se realizará con un máximo de 15 alumnos. Se seleccionará a los participantes en función de la experiencia y el currículum y se tendrá en cuenta su vinculación a la ciudad de Ávila. Además, existe la posibilidad de participar en el taller como observador.

David Shiner comenzó su carrera en las calles de París en 1981 y rápidamente se estableció como un artista con una visión. Atrajo a cientos de espectadores a la vez a su propia forma de teatro de guerrilla, incorporando a miembros de la audiencia y transeúntes a sus espectáculos. Luego comenzó a actuar en los circos más prestigiosos de Europa, incluyendo el famoso circo alemán Roncalli y el circo suizo Knie. Al otro lado del Atlántico, David se convirtió en uno de los creadores originales de Cirque du Soleil, primero como intérprete en Nouvelle Experience y luego como director con el espectáculo kooza.

El taller de clown ‘It’s not about the banana’ responde al conocido como ‘me?todo Shiner’ que, según el propio artista “se basa en desarrollar el talento de los estudiantes que desean aprender el arte de hacer payasadas y de los actores que desean desarrollar aún más sus habilidades para lograr una actuación poderosa y convincente. Mi trabajo es doble. Integraremos las dos fuerzas diametralmente opuestas del payaso: la alegría y la tristeza”. A través de esta integración, el artista logra lo que él llamó el ‘Super Nova’, que es “la capacidad de acceder sin miedo a todas las emociones que conforman la humanidad compartida”.

‘Cir&Co 2021’ arrancará el martes 24 de agosto con la inauguración de las exposiciones ‘El arte del circo’ en el Colegio de Arquitectos, y ‘Marcelino, el príncipe de los payasos’ en la Biblioteca Pública. Hasta el domingo 29, el programa contará con 84 representaciones en 15 espacios de la ciudad de Ávila. En esta ocasión, se darán cita 62 artistas de 27 compañías: ocho de Castilla y León, 11 venidas desde siete Comunidades Autónomas del país, y ocho internacionales de hasta seis países diferentes como Estados Unidos, Francia, Kenia, Brasil, Japón y Canadá.

La programación de ‘Cir&Co 2021’ que apuesta por la calidad y la vuelta a la internacionalización de sus espectáculos, contará con tres estrenos internacionales, un estreno único en España y nueve estrenos en Castilla y León. Una programación diseñada dentro de la estrategia de la Consejería de Cultura y Turismo, que apuesta por la ‘Cultura Segura’ y que contará con un protocolo de seguridad, con aforos limitados y ajustados a las directrices marcadas por las autoridades sanitarias.