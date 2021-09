Coronavirus

La ONCE recupera el tono tras un 2020 difícil por la pandemia

Poco a poco, sin prisa pero sin pausa, la ONCE intenta regresar a la normalidad de una pandemia que parece no tener fin. Y es que este año la Organización Nacional de Ciegos recupera las actividades en la calle para celebrar la treinta edición del Día de la entidad.

Así, del 14 al 24 de septiembre han preparado un abanico de iniciativas que se llevarán acabo en las nueve provincias de la Comunidad para hacer visible en la sociedad cómo es el día a día al que se enfrentan las personas ciegas o con problemas visuales. Entre ellas se encuentran representaciones teatrales, juegos y concursos, con las que la entidad social pretende también recuperar el tono y pasar página a esta crisis sanitaria cuanto antes. Si bien, en el caso de Castilla y León, la ONCE puede presumir durante este último año y medio de covid de haber logrado mantener los más de 2.200 empleados que tienen en la Comunidad.

El parchís de la inclusión, los juglares de la ilusión, los túneles de los sentidos o la caza del popular “ONCELIO” componen las actividades previstas para esta segunda quincena del mes de septiembre. En la primera, un parchís gigante con los cuatro colores de la ONCE intentará motivar a los participantes a llegar todos a la meta, sin que gane nadie, mientras que en la segunda, los juglares de la ilusión, los afiliados de los grupos de teatro de la entidad pondrán en escena dos entremeses de Lope de Rueda, demostrando sus capacidades.

La tercera de las actividades preparadas, “El túnel de los sentidos”, se trata de una carpa gigante permitirá dar un paseo a ciegas por un entorno natural, invitando a sentir, como las personas ciegas, los olores, sabores y sonidos, mientras que la cuarta y última propuesta tiene como protagonista a ONCELIO, la característica figura de la entidad, que tendrá distintos emplazamientos para que los ciudadanos los encuentren y se hagan una foto con él, que deben enviar por wassap para poder acceder a un concurso con tres premios.

El delegado territorial de la ONCE en la Comunidad, Ismael Pérez, y la presidenta del Consejo Territorial de la entidad en Castilla y León, Rosa Rubio, presentaban las iniciativas este viernes en la sede de la ONCE en Valladolid en un acto que contaba también con el respaldo de la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, quien se comprometía a participar en alguna de las actividades e invitaba a los ciudadanos a hacer lo propio.

Pérez aprovechaba este acto también para presentar los datos de la ONCE en la Comunidad durante el pasado 2020, cuando, por primera vez en 82 años, se dejó de vender el cupón de la ONCE por el confinamiento, con una caída de las ventas del 30 por ciento.

Pese a ello, el delegado territorial apuntaba que la ONCE invirtió 5,5 millones en prestaciones en servicios sociales en la Comunidad (228 en España), con 807 empleos nuevos (8.887 a nivel nacional), de ellos 136 indefinidos (3.433 en todo el país).

“El Grupo tiene más trabajadores que en el 2019, con 70.000 en España y 2.274 en la Comunidad, con un 60 por ciento con discapacidad y un 42 por ciento de mujeres”, destacaba Ismael Pérez, mientras avanzaba que la entidad tiene este 2021 un “crecimiento sostenido en la ventas” y se acerca a los niveles del 2019.

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, por su parte, ponía en valor el compromiso de la ONCE en la Comunidad y recordaba los dos proyectos en los que su departamento y la organización Nacional de Ciegos colaboran dentro de los fondos europeos de resiliencia. El primero, “Empleo para tod@s” dotado con algo más de un millón de euros, que servirá para proporcionar a las personas con discapacidad visual grave las adaptaciones tecnológicas necesarias en los puestos de trabajo que les permita acceder al mercado laboral en igualdad de condiciones. Un proyecto que, además, beneficiará a las casi 1.900 personas con discapacidad visual grave y en edad de trabajar que residen en Castilla y León

Y, el segundo, denominado “Tecnología=Cercanía”, dotado con casi 150.000 euros para el período 2021-2023, con el que la Consejería pretende fomentar la digitalización de equipos a través de las nuevas tecnologías con la adquisición de dispositivos electrónicos accesibles