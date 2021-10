Javier Maroto: “Los socialistas de Castilla y León están muditos cada vez que Sánchez da una patada a la Comunidad Autónoma”

“Los socialistas de la Comunidad Autónoma se pasan la vida muditos, cada vez que Sánchez da una patada a Castilla y León”. Así de contundente se mostró el portavoz del Grupo Popular en el Senado, Javier Maroto, durante la junta directiva del PP de Zamora, en la que analizó los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022.

En este sentido, añadió que el PSOE “se pasa la vida castigando” a Castilla y León, según “demuestra, en una primera lectura, el nivel de inversión”.

Además, criticó que las inversiones para Castilla y León sean menores que las recogidas en los últimos Presupuestos de un Gobierno del Partido Popular, que se remontan al ejercicio de 2018. “Después de tanto bombo y platillo con las inversiones para la Región, resulta que, a pesar de tener fondos europeos y nuevas formas de ingresos, las inversiones para Castilla y León son inferiores. Cuando uno quiere a una tierra, lo demuestra poniendo dinero en sus inversiones. Cuando se desprecia una tierra, es razonable que haya voces que levanten y la quieran defender”, explicó.

“El Partido Popular de Castilla y León y el presidente, Alfonso Fernández Mañueco, están hartos del maltrato que sufre esta tierra y la Dirección Nacional del PP y Pablo Casado, acompañan en esa exigencia a Sánchez de que deje de maltratar a Castilla y León”, añadió.

Javier Maroto consideró que Zamora refleja “de manera evidente” la tendencia mostrada en Castilla y León y puso como ejemplo el drástico descenso del nivel de agua en el embalse de Ricobayo. “Los días pares, quiere ayudar a la España interior y los impares, toma decisiones contra el turismo, la ecología y los pueblos, solo se puede hacer la lectura de que el Gobierno de Sánchez promete una cosa y hace la contraria. El embalse de Ricobayo ha sido noticia dentro y fuera de España. Una empresa no toma decisiones si no está autorizada por el Ministerio”, aseguró.

Asimismo, calificó de “gota que colma el vaso” que el Gobierno de España contemple en los Presupuestos de 2022 una partida de cuatro millones de euros para la N-122. “Cuando una inversión se anuncia y se presupuesta, no puede ser una tomadura de pelo y eso es lo que sucede en las cuentas con la N-122. Es una inversión calculada en más de 300 millones de euros.

“¿Es normal que esto se despache poniendo cuatro millones?”, preguntó. “Por eso, vamos a hacerle la prueba del algodón a las vergüenzas de Sánchez en el próximo Pleno. El senador del PP por Zamora, José María Barrios, va a sacarle los colores a la ministra de Fomento preguntándole a que ritmo van a ejecutar las obras”, anunció.

De esta forma, aseguró que son “demasiadas mentiras en el mismo PGE” y sentenció: “Vamos a constatar cómo estos PGE sirven a Sánchez para complacer a sus socios para perpetuarse en la Moncloa. El precio para los zamoranos es excesivamente alto y lo denuncia el Partido Popular de Zamora”.

Monte la Reina

Por lo que se refiere al proyecto de ubicar dos batallones del Ejército de Tierra en los terrenos del antiguo campamento militar de Monte la Reina, en el término municipal de Toro, y para los que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, anunció el pasado sábado la inclusión en los PGE de una partida de 20 millones de euros, Maroto consideró que “algo no cuadra” y acusó el Ejecutivo nacional de “anunciar una inversión a medias”.

“¿Cómo es posible que una inversión que el propio presidente del Gobierno anunció en persona por 85 millones de euros se pueda despachar dos años más tarde con 20? El Ministerio de Defensa no se ha pronunciado de forma efectiva. No es lo que parece y hay muchas ilusiones puestas en Zamora de que ese proyecto dinamice la vida en la provincia”, indicó.

En este contexto, Maroto aludió a la concentración convocada el pasado miércoles por la Diputación de Zamora y el Ayuntamiento de Toro para mañana, 15 de octubre, para reclamar la materialización del proyecto y que fue desconvocada tras el anuncio del Gobierno de la partida de 20 millones en los PGE para 2022.

“Uno no puede hacer con un euro lo que vale 200. Si el propio presidente del Gobierno anuncia una inversión y la cuantifica, promete que la legislatura acabará con la infraestructura en funcionamiento y las pruebas y los números aportan que eso no va a ser así, lo razonable es que haya una protesta social importante y ciudadana. Los compañeros del Partido Popular sabrán cuándo y cómo se debe formular”, afirmó.

Por su parte, José María Barrios explicó que se optó por la “prudencia” ante el anuncio de la partida en los Presupuestos Generales, aunque reconoció que, “después de ver los papeles, hemos visto que los siguientes años no hay nada” y apostilló: “Quizá nos adelantamos a desconvocar por el anuncio que hicieron pero no se puede hacer una inversión de 35 millones con 20 porque, en 2023 y 2024, no hay nada más y, además, en 2023 acaba la Legislatura, que era el compromiso de Sánchez”.

Por otra parte, Maroto afirmóque los PGE “de Sánchez” para 2022 “llevan mentiras, subidas de impuestos y se van de rositas, sin solucionar el precio de la luz”.

“El alza del precio de la luz, entre otras razones, es así porque todo el mundo paga en el recibo de la luz cosas que no son de la luz. La solución que ha propuesto Sánchez es cargar esos costes a las empresas que producen la energía, una medida que debe explicar el propio Gobierno”, señaló. “Y esas medidas están provocando un efecto adverso en el empleo de la gente corriente y que más lo necesita, en empresas que ven su futuro conectado al precio de la luz”, declaró.

Igualmente, criticó que el presidente del Gobierno de España “prometiera hace un mes, en un día histórico, que todo iba a cambiar” y que el precio de la luz no haya bajado desde entonces. “Solo hay una posibilidad de reducirlo que es que el Presupuesto General pague toda esa parte de la factura que no es de la luz. El recibo bajaría así mañana un 20 por ciento”, aseguró.

Maroto Aranzábal hizo estas declaraciones en la sede del Partido Popular de Zamora, junto con el presidente provincial y senador, José María Barrios, antes de reunirse con representantes de profesionales del sector de cuidados de la imagen personal, concretamente, peluqueros y esteticistas, y de presidir la Junta Directiva Provincial del PP zamorano.

“Hay cuestiones que rebosan la paciencia de muchos españoles. Zamora representa, mejor que ninguna otra provincia, la manera de hacer política de Sánchez, que es la mentira, el agravo y la ausencia de soluciones reales”, criticó. “Los zamoranos necesitan, más que nunca, que alguien diga a Sánchez que hasta aquí hemos llegado. Que no se sientan solos ante la tomadura de pelo a Zamora de Sánchez en los Presupuestos Generales del Estado”, concluyó.