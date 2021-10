¿Sabes qué municipio ha registrado la racha de viento más alta de España este 30 de octubre?

El temporal de viento y lluvia que se está produciendo este fin de semana en buena parte de la Península Ibérica dejó las rachas de viento más altas del país en Castilla y León, donde la estación salmantina de La Covatilla llegó a alcanzar los 126 kilómetros por hora durante la medianoche de este sábado 30 de octubre.

Además, la estación de la provincia salmantina también registró la velocidad media máxima del país, con 80 kilómetros por hora.

También la estación segoviana de La Pinilla notificó rachas por encima de los 100 kilómetros por hora, llegando a alcanzar los 119 a las 5.20 horas de este sábado 30 de octubre, y las localidades de Fuentesauco (Zamora), La Riba del Escalote, Ólvega (Soria) y Fuente el Sol (Valladolid) también fueron incluidas en las diez rachas de viento más altas del país durante la última noche con velocidades que alcanzaron los 95, 94, 88 y 85 kilómetros por hora, respectivamente.

En los ratios de velocidad media máxima de viento también estuvo muy presente Castilla y León durante la pasada noche, puesto que, tras La Covatilla, las localidades de La Riba del Escalote (Soria), Fuentesauco (Zamora), Fuente el Sol (Valladolid), Arcos de Jalón (Soria), el aeropuerto de Salamanca y la estación de La Pinilla (Segovia) registraron velocidades máximas entre los 55 y los 60 kilómetros por hora.

Por último, la localidad abulense de Candeleda y la estación salmantina de La Covatilla registraron precipitaciones acumuladas por encima de los 100 litros por metro cuadrado, alcanzando el municipio de la provincia de Ávila los 109,6 mientras que la estación salmantina notificó 103,6 litros.

Recomendaciones

Ante esta situación desde las instituciones se recomienda, para garantizar la seguridad en los hogares:

– Cerrar y asegurar puertas, ventanas, balcones y toldos. En el caso de las ventanas, si disponemos de persianas, es interesante bajarlas completamente para intentar minimizar las roturas de vidrios que podrían producirse en caso de que vuelen objetos contundentes.

– Retirar de terrazas, ventanas y balcones las macetas, jaulas o lugares de refugio de mascotas y otros objetos para evitar su rotura y caída a la calle.

– Comprobar la sujeción a nuestra fachada de canalones, antenas, cables, etc. Si se encuentran en mal estado o no sujetos correctamente, hay que intentar retirarlos o asegurarlos antes de la aparición del viento. Si no somos capaces por nosotros mismos, es conveniente avisar al Servicio de Emergencias 1-1-2 para que se personen en nuestro domicilio los bomberos.

– Si nuestra cubierta contiene tejas, es interesante comprobar que no se encuentran sueltas, pudiendo ser despegadas por el viento, con el consiguiente peligro para peatones, vehículos y objetos. No obstante, si las rachas de viento fuerte ya se han iniciado, no procederemos a dicha comprobación, ya que corremos el riesgo de sufrir un accidente.

Y si sales a la calle:

– Estar atentos a la caída de cornisas, antenas, vallas publicitarias, andamios y en general con aquellos elementos que puedan ser desplazados por el viento, como contenedores de basura, o mobiliario urbano mal fijado. Ni que decir tiene que no es recomendable ir escuchando música o distraidos con nuestro móvil ya que disminuye nuestra atención.

– Evitar circular pegados a muros, tapias o árboles o buscar refugio junto a ellos.

– Si la velocidad del viento aumenta, es mejor buscar refugio en un portal, en el interior de un comercio o en una estación de metro y esperar a que vuelva a disminuir.

Y si tienes que coger el coche:

- Estar el doble de atentos de lo habitual, ante la posibilidad de caida de objetos, ramas o incluso árboles en la vía, así como en las zonas en las que podemos sufrir un golpe de viento lateral que desestabilice el vehículo. Es conveniente disminuir la velocidad, y circular con las luces de cruce u ordinarias encendidas, siendo especialmente prudentes en los cambios de rasante y en puentes y entradas y salidas de túneles.