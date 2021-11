Coronavirus

Castilla y León mantiene su tendencia al alza de la última semana y media aunque la subida es lenta y, por ello, de momento no es preocupante, y la Junta no tiene pensado introducir alguna restricción para hacer frente al virus, y se consolidan las habituales del uso de mascarilla en espacios cerrados y en el exterior cuando no se pueda guardar la distancia de seguridad, la higiene de manos y la ventilación.

Y es que en las últimas 24 horas, la Comunidad ha anotado 146 nuevos contagios, lo que supone un menos que ayer pero 54 más que hace una semana, de ahí que la tendencia sea creciente en la Región. Burgos, con 64, es la provincia que, de lejos, presenta los peores datos en este sentido, seguida de Valladolid, con 24 casos. Por el contrario, Ávila es el territorio de la Región que menos positivos ha reportado a Sanidad, y que dejan en 307.473 el total de infectados en Castilla y León desde que el coronavirus irrumpiera en nuestras vidas.

Los brotes activos también se incrementan en siete hasta los 93, con 833 personas implicadas en alguno de ellos, 33 más que hace un día. Segovia, con una veintena de focos y 166 afectados, es la provincia que peores datos presenta en este apartado.

Pero el peor dato viene dado una vez más por la letalidad de este virus que durante la última jornada ha dejado otras tres personas fallecidas en los hospitales de Valladolid, Salamanca y Segovia, y que elevan a 6.211 el total de muertos por coronavirus en centros hospitalarios desde que comenzara la pandemia. Un número al que habría que añadir las 1.170 personas usuarias de residencias de mayores o con discapacidad que se fueron de este mundo en la habitación del centro asistencial en el que vivía, así como las 1.105 personas que perecieron en los primeros meses de la crisis sanitaria con síntomas compatibles con la covid pero a los que no realizaron la prueba diagnóstica que lo hubiera podido confirmar.

Por el contrario, las buenas noticias llegan un día más de las once altas hospitalarias que dejan en 33.493 la cifra de personas que han plantado cara al “bicho” y superado la enfermedad en la Comunidad desde marzo del pasado año.