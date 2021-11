El PSOE rinde homenaje a históricos militantes de Segovia

El PSOE ha rendido esta tarde un homenaje a 28 históricos militantes socialistas de la provincia de Segovia que se afiliaron entre 1974 y1982, el año que ganó Felipe González las elecciones, en un acto que se ha celebrado en la Casa del Pueblo de la capital del Acueducto, en el que faltaban algunos que ya no se encuentran entre nosotros, y que contó con la presencia de la recién elegida presidenta federal del partido del puño y la rosa, Cristina Narbona, que estuvo acompañada por el secretario regional del PSOE, Luis Tudanca, o por el líder de la formación en la provincia segoviana, José Luis Aceves.

El dirigente socialista daba las gracias a los homenajeados por su labor en una época complicada para España, como fue el tardofranquismo y el paso de la dictadura a la Democracia, y destacaba que debido a ese trabajo y compromiso su generación puede elegir qué pensar, qué votar y a quien amar.

Un emotivo acto que estaba previsto que se celebrar en marzo de 2020 pero que la pandemia ha retrasado hasta hoy y que entre medidas algunos de los militantes que iban a ser homenajeados fallecieron víctimas del COVID-19 o por otras circunstancias.

“Gracias a ellos los de mi generación hemos podido estudiar en colegios públicos, en universidades públicas, trabajar y vivir como quisiera en libertad, a lo que uno aspirara y pudiera construir de forma individual sin que nadie nos dijera qué teníamos que hacer o a quién teníamos que querer”, aseguraba, mientras comparaba aquellos tiempos y lo que tuvieron que sufrir estos militantes homenajeados este lunes, con los de ahora, con un estado del bienestar que funciona.

Al respecto, Tudanca afirmaba que detrás de toda esta mejora en la calidad de vida y en los avances sociales de la historia de este país “siempre ha estado el PSOE”, así como en la defensa de la Democracia.

“Este un acto de resarcimiento y de reconocimiento a todos cuantos hemos perdido en esta pandemia, no solo en la familia socialista, en esta batalla que aún está por vencer en términos sanitarios”, apuntaba.

🌹 Emotivo homenaje a militantes históricos del @PSOEdeSegovia con @CristinaNarbona.



🗣 @luistudanca: "Gracias a vosotros/as, mi generación, que también es la de Pablo Casado, puede elegir qué pensar, qué votar, cómo vivir y a quién amar".#LaEsperanzaDeCyL pic.twitter.com/MMRpU04wqj — PSOE Castilla y León (@PSOE_CyL) November 22, 2021

La presidenta federal del PSOE, Cristina Narbona, también se sumaba a estas palabras para afirmar que le gusta acudir a estos homenajes a “personas anónimas que vivieron en silencio, en la cárcel, la represión y defendieron el ideario del Partido Socialista durante la larga noche de 40 años de Franquismo después de la guerra”. Para Narbona, “todo homenaje es poco”.

Por su parte, el secretario general del PSOE de Segovia, José Luis Aceves, aseguraba que hoy es “un día muy especial para los socialistas segovianos” por este “humilde” y “sincero” homenaje por tanto años de compromiso político y por una militancia en aquellos años para luchar por los derechos que todo el mundo demandaba.

Críticas a Maroto

Antes, en declaraciones a los periodistas, Tudanca cargaba contra el portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto, quien había acusado al líder socialista de no velar por los intereses de Castilla y León. “Tendría que estar colorado pero no de rojo socialista, sino colorado de la vergüenza por no defender a esta tierra y de estar siempre calladito y mudito para no molestar a su jefe Sánchez”, decía este lunes el senador popular por Segovia.

¿Me está diciendo que un vitoriano me va a dar lecciones a mí de defender Castilla y León?”, contestaba Tudanca, quien aseguraba a los periodistas que no quería perder más el tiempo en esta cuestión, porque el que tiene lo dedica “en exclusiva” a defender Castilla y León. Si bien, sí que apuntaba el secretario regional del PSOE que le hubiera gustado más que Javier Maroto hablase del auto de apertura de juicio oral por la denominada trama eólica que incluye a la Junta de Castilla y León como responsable civil subsidiario y pide al Ejecutivo autonómico 24,1 millones de fianza.