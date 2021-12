Los profesores de francés reivindican la continuidad de la segunda lengua extranjera

Honda preocupación entre los profesores de francés de Castilla y León ante la inminente aprobación de los currículos de las distintas materias en la nueva ley educativa de la ex ministra Isabel Celaá, la LOMLOE, por lo que han decidido movilizarse por su futuro laboral así como por la calidad de la enseñanza que imparten y del sistema educativo de la Comunidad, pero también y sobre todo en defensa del futuro laboral de los alumnos. Y es que, según advierten, hablar inglés ya no es es un factor diferenciador para que se abran las puertas al acceso laboral.

Así, según informan fuentes de este colectivo, los docentes de Lengua Francesa no se piensan quedar de brazos cruzados y han comenzado una recogida de firmas con el propósito de recabar apoyos en sus reivindicaciones.

¿Y qué reclaman?

- Obligatoriedad del estudio de al menos dos lenguas extranjeras en las distintas etapas educativas (Primaria, ESO, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Adultos). Y es que según el borrador publicado de los nuevos currículos de la LOMLOE, la segunda lengua extranjera seguirá siendo de libre configuración autonómica puesto que serán las propias Comunidades Autónomas las que se encargarán de decidir si se oferta de manera obligatoria o no, o incluso si se oferta. “Esto es un contrasentido con la demanda social actual de los idiomas y con la necesidad de mantener una continuidad en el estudio de la segunda lengua en todos y cada uno de los cursos”, advierte Gregorio Marlasca, profesor de francés en el centro de adultos CEPA San Jorge. -Aumento de las horas de estudio en las diferentes etapas educativas. Para que el plurilingüismo sea una realidad debe aumentar la carga lectiva de la segunda lengua extranjera, que en Castilla y León es mayoritariamente el francés, aunque también están el alemán, el portugués o el chino. “Desde hace varios años, organismos y países europeos apuestan por la enseñanza de al menos dos lenguas extranjeras de forma obligatoria, reflejo de la sociedad plurilingüe, y es necesario que Castilla y León no se quede atrás”, señala Beatriz López Meneses, uno de los miembros del colectivo y profesora de francés en el IES Trinidad Arroyo de Palencia. -Que se garantice el acceso de todos los alumnos al aprendizaje de una lengua con la que Castilla y León tiene grandes lazos comerciales, culturales y económicos como es el francés. “La propia Cámara de Comercio de Valladolid ya ha dicho que las empresas francesas crean más de 300.000 puestos de trabajo. Somos una comunidad autónoma donde el turismo francés y francófono es alto, además de todos los intercambios comerciales que tenemos con nuestro país vecino”, asegura el profesor Gregorio Marlasca. -Que la Consejera de Educación reciba a este colectivo y escuche sus reivindicaciones para poder presentarle nuestra preocupación ante este futuro incierto para el segundo idioma y evitar que los alumnos castellanoleoneses se encuentren en inferioridad en Europa. “Sabemos que en la Consejería son conocedores de la necesidad del plurilingüismo y esperamos que Castilla y León nos escuche y dejemos de estar a la cola en Europa en los idiomas y que el segundo idioma deje de ser considerado en nuestro sistema educativo como una asignatura de segunda”, remarca Beatriz López Meneses.

#yoestudiofrancesencyl «La enseñanza de una 2da lengua con carácter obligatorio en el sistema educativo es la mejor apuesta política por el plurilingüismo real. En Castilla y León, (…) se dan las condiciones óptimas para adoptar esta medida » Lee más… https://t.co/zcITOcYK9B — Ruth Vazquez Fernandez (@minorapepe) November 18, 2021

Los profesores de francés recuerdan que se puede firmar el documento que se encuentra en redes sociales así como en los distintos centros educativos de la comunidad y utilizar el hastag #yoestudiofrancesencyl.