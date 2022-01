La Cámara de Comercio de Burgos pide una rectificación pública a Garzón y una campaña de apoyo a las empresas afectadas por sus declaraciones sobre la carne española

La Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Burgos solicita una rectificación pública al ministro de Consumo, Alberto Garzón, y una campaña de apoyo a las empresas afectadas por sus declaraciones sobre las “macrogranjas” y la calidad de la carne en España, que compense “los efectos negativos” y “busque resarcir a las mismas de los daños reputacionales ocasionados”.

Así lo dio a conocer el presidente de la entidad cameral, Antonio Méndez Pozo, quien indicó que el que fue el penúltimo pleno del actual mandato aprobó por unanimidad el pasado 18 de enero una declaración ante las manifestaciones de Garzón relacionadas con la producción de carne, que se le ha hecho llegar al responsable ministerial, al consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Jesús Julio Carnero, así como a las principales asociaciones agrarias de la provincia.

En el citado documento también se recoge que “el pleno desea hacer uso de la facultad que le otorga la legislación cameral vigente en el sentido de defender los intereses generales de las empresas de su demarcación territorial, entre las que se encuentran aquellas que desarrollan su actividad en el ámbito agrícola y ganadero”.

Asimismo, sostiene que la actividad económica desarrollada por el conjunto de estas empresas en la provincia de Burgos es “muy relevante”, tanto en términos económicos por sus datos de facturación, como sociales por los puestos de trabajo directos e indirectos que genera y las consecuencias de tipo fiscal asociadas a esta actividad.

El tercer punto que contiene la declaración se refiere a que “la producción de carne a la que se refiere el ministro de Consumo se efectúa conforme a la legislación europea, nacional y autonómica que le es de aplicación, estando sometida, como cualquier otra empresa dedicada a cualquier otra actividad económica, a los controles administrativos que se estimen pertinentes”.

Además, añaden que estas empresas desarrollan su actividad dentro de “las buenas prácticas exigibles a la misma”, obteniendo -indican- “unas producciones acordes a la calidad que exige un mercado nacional e internacional” que es, precisan, “extraordinariamente exigente en cuanto a las características y procedimientos utilizados en los productos que se comercializan”.

Finalmente, señalan que las manifestaciones del ministro al hacer referencia a la calidad de la carne producida en las denominadas “impropiamente” ‘macrogranjas, “calificativo inexistente en la legislación aplicable”, matizan, “lo que está ocasionando es un grave perjuicio a la reputación de la carne producida en nuestro país con la consiguiente consecuencia negativa en las empresas de la demarcación territorial de esta Cámara”.

Almacén sanitario

Por otra parte, la institución cameral propone a los partidos políticos que concurren a las elecciones autonómicas del 13 de febrero la creación en Burgos de un almacén regional de estrategia de material sanitario. Se trata, según indicó hoy su presidente Antonio Méndez Pozo de una gran instalación de carácter logístico para almacenar material sanitario de protección frente al COVID-19 o posibles futuras mutaciones que pudiera experimentar el virus, que podría ubicarse en el Centro de Transportes Aduana de Burgos (Cetabsa) de Villafría.

Es una de las propuestas, dijo, que surgen de las “carencias” en el material sanitario que existen la Comunidad que ha puesto de manifiesto la actual pandemia y que “ha supuesto tomar decisiones de compra con carácter urgente que han supuesto retrasos y quebrantos importantes para las arcas públicas”.

Además de esta propuesta sobre Logística, Méndez Pozo hizo públicas otras en los ámbitos de la Cultura y la Universidad. En este sentido, planteó la necesidad de asegurar que la sede del Instituto de la Lengua de Casilla y León, ubicado en el Palacio de la Isla, a punto de cumplir 25 años desde su constitución, permanezca en Burgos y ampliar sus posibilidades presupuestarias para que se convierta en “el motor de desarrollo” de iniciativas culturales y formativas.

Precisamente, hizo hincapié en que se trata de “los fines que figuran en sus estatutos” por lo que apeló a que “deriven en la creación de un tejido empresarial nuevo en Burgos relacionado con el recurso económico de la enseñanza del Español para Extranjeros”. Además, afirmó que Burgos cuenta con “suficientes argumentos para alcanzar una posición de privilegio como destino para la enseñanza del castellano”, entre los que destacó la importancia histórica de Valpuesta como origen del castellano.

Así, planteó que los representantes autonómicos hagan “una apuesta decidida” por el Instituto de la Lengua porque “se le está dejando morir”. “Estamos perdiendo la gran ocasión que están aprovechando otros”, dijo, al tiempo que lamentó que “no se ha hecho prácticamente nada a lo largo de estos años” por lo que consideró que “en estas bodas de plata se podría retomar y no dejarlo morir”. “Cada vez está teniendo menos presupuesto, menos actividad y cierta premeditación de que cuando uno no cuida de su casa coge humedades”, apostilló.

Dentro del apartado cultural, Méndez Pozo destacó la propuesta de ubicar en Burgos el Centro de Interpretación del Vidrio ya que sería el único de España y que podría convertirse en “referencia en este tema” y como consecuencia un recurso cultural, turístico y económico. También se refirió a la creación de la figura del ‘hospitalero’, cuyo título demandó a la Universidad de Burgos (UBU) porque, dijo, “se lo acabarán llevando los gallegos”.

Asimismo, señaló que la actual situación de emergencia sanitaria por la pandemia también ha puesto de manifiesto carencias de personal en el campo puramente sanitario. Por ello, la Cámara de Comercio propone a los partidos políticos que se tomen medidas en doble sentido. Por una parte, explicó, es necesario retomar las gestiones para que la Universidad de Burgos pueda añadir a su catálogo de enseñanzas una Facultad de Medicina.

Algo que, señaló, “contribuiría a la formación de médicos en unos momentos en los que su escasez está poniendo en graves dificultades la atención sanitaria lo que deriva en que los profesionales más demandados se estén trasladando a aquellos territorios en los que están mejor remunerados en detrimento de aquellos otros que sus posibilidades presupuestarias no les permiten hacer propuestas económicas competitivas”.

Y, por otro lado, añadió, ampliar las instalaciones de la Escuela de Enfermería para conseguir atender a todas aquellos alumnos que en la actualidad quedan fuera por no poderse matricular a superar las capacidades físicas de las instalaciones.

Balance del mandato

Asimismo, se informó hoy de la reunión del Pleno del pasado 18 de enero, en la que se realizó un balance “muy positivo” del mandato actual. Los temas que se trataron en este encuentro fueron la Ley de Cámaras de Castilla y León; el reconocimiento de la función pública de las entidades camerales; la firma por parte de las Cámara de Castilla y León del protocolo de colaboración con la Junta, que ha dado lugar a colaboraciones con todas las consejerías acercando a las empresas los servicios que la Junta de Castilla y León pone a su disposición. También la ampliación de Cetabsa y la adjudicación de las obras de ampliación la puesta a disposición de las empresas del suelo disponible (como Correos).

Por otro lado, también se repasó la apuesta por la cultura y el apoyo con el proyecto ‘Legados’ en la provincia, con la exposición ‘Lux’ de las Edades del Hombre y con la constitución de la Fundación VIII Centenario de la Catedral, así como lo que ha supuesto para el turismo y en definitiva para la promoción y el desarrollo de Burgos y provincia, con entre otros la salida de la Vuelta Ciclista a España desde Burgos y la ciudad como Capital Mundial del Ciclismo. Los Fondos Europeos, así como la colaboración con la Junta con el cribado masivo con test de antígenos a los trabajadores de empresas en noviembre de 2020, formaron también parte de este resumen.

Méndez Pozo

Por último, el actual presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Burgos, Antonio Méndez Pozo, aseguró que baraja optar a la reelección en el cargo. “Tengo muy claro que mientras sea útil estaré cumpliendo mis responsabilidades; además soy una persona que no le gusta dejar las cosas a medias”, señaló en alusión al peso importante que lleva en la Fundación VIII Centenario de la Catedral. Burgos 2021, cuyas actividades se prorrogaron hasta finales del presente ejercicio.

“Esta casa -la Cámara de Comercio- lleva un peso importante en la Fundación VIII Centenario de la Catedral. Burgos 2021, que le queda aun un año”, relató, y apostilló que “el vicepresidente ejecutivo es el presidente de la Cámara”. Por lo tanto, indicó que “si al final me decido...primero tiene que tener uno ganas, ilusión, ideas y luego que te voten”. “Yo estas cuatro cosas las tengo y además una quinta: no quiero dejar tirado a la Fundación VIII Centenario. Llevo cinco años tirando del carro y me gustaría dejarlo con las llaves cerrado”, manifestó.

La próxima convocatoria de elecciones a las Cámaras de Comercio tendrá lugar el próximo mes de abril. Así se estimó en la reunión del Pleno de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Burgos, que se celebró el pasado 18 de enero en el Salón Rojo del Teatro Principal y de cuya reunión se informó hoy en rueda de prensa.

En este sentido, Méndez Pozo, animó a los plenarios para que “con la responsabilidad de cada ciudadano, lo mediten bien y si creen que van a ser útiles se presenten”. Además, insistió en trasladar que los jóvenes empresarios que están surgiendo “puedan entrar en este plenario y haya aportaciones de savia nueva, con ganas de trabajar y pueda ser oportuno y muy satisfactorio que entren jóvenes para los 34 puestos que tiene el plenario”.

Si bien el actual responsable de la entidad cameral burgalesa no confirmó si opta a la reelección aunque si que afirmó que “se encuentra bien, con ganas, ideas y me gusta ayudar las ideas que salen de otros lados”. Aún así, reconoció: “Me iría muy a gusto si hay un recambio oportuno. Uno no es eterno”.