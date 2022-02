El debate de la reforma laboral «vuelve a demostrra que el Gobierno de retales de Pedro Sánchez se ha quedado sin socios, y eso no lo queremos nosotros». Así de contundente se mostró el candidato y presidente del Partido Popular, Alfonso Fernández Mañueco, en un multitudinario acto celebrado en Burgos, en el que estuvo arropado por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Tras tener un cariñoso recuerdo para el expresidente Juan Vicente Herrera, y para Juan Carlos Aparicio, el líder del PP afirmó que «frente al Ejecutivo Frankenstein de los socialistas, lleno de inestabilidad e incertidumbre, nosotros apostamos por un Gobierno fuerte y estable», para que el PSOE «no rompa con lo conseguido».

Alfonso Fernández Mañueco saluda a Juan Vicente Herrera FOTO: Rubén Cacho/Ical Agencia ICAL

Asimismo, indicó que una de las prioridades de los populares «es seguir creando empleo, como demuestran los últimos parados, con 43.000 parados menos en el último año, y con un descenso del desempleo juvenil del 45 por ciento».

Fernández Mañueco también reiteró su compromiso de impulsar «una batería de bajada de impuestos» con el objetivo de que Castilla y León «cuente con la fiscalidad más baja de España».

Además, afirmó que la provincia burgalesa volverá a estar en el centro económico de sus decisiones, y recordó la inversión aprobada para poner en marcha el Parque Tecnológico, «ante las numerosas paralizaciones».

El líder del PP también prometió “alfombra roja para que las empresas sigan invirtiendo en Burgos”, además de un impulso a proyectos de la provincia como el de Kronospan, el colegio de Villímar, el centro de salud García Lorca, el hospital de Aranda o el concierto para mantener el hospital de San Juan de Dios, que “a nadie se le puede ocurrir que iba a consentir, en plena pandemia, cerrar un hospital, ni en Burgos ni en ningún sitio”.

Además, Fernández Mañueco aseguró que exigirá al Gobierno de España “infraestructuras para esta tierra” como la conexión entre Burgos y Aguilar de Campoo, la de Burgos con Logroño, o la llegada del tren directo de alta velocidad desde Madrid.

Paseo por Burgos de Fernández Mañueco, Díaz Ayuso, Ibáñez y Suárez, entre otros FOTO: Rubén Cacho/Ical Agencia ICAL

Y es que, como recordó el candidato popular Castilla y León y Burgos son “tierra de gente austera, sobria y a veces de carácter seco”. “Pero tontos no somos”, afirmó , que ante el desembarco de ministros durante esta campaña electoral, aseguró que “no queremos que nadie venga de fuera a mandar”. “No queremos instrucciones para esta tierra desde Ferraz, tenemos orgullo y queremos mandarnos a nosotros mismos”, declaró.

Por último, agradeció el «modelo de éxito» que Isabel Díaz Ayuso está «dando a todos, como no me voy a parecer a ella, como dicen los socialistas, si quieren me parezco a García-Page».

Y es que según destacó Alfonso Fernández Mañueco «ella baja los impuestos y nosotros también, ella apuesta por políticas para las familias y nosotros también, y ella está comprometida con los servicios públicos y nosotros también».

Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, tras recibir muchos piropos de los burgaleses, pidió el voto para el PP el próximo 13 de febrero, porque «el socialismo sale muy caro, y lo digo como vecina, porque sino después sus excesos me tocan pagarlos a mí».

También respondió a las palabras del candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta, Luis Tudanca, que cuestionó su participación en el acto electoral en apoyo a Alfonso Fernández Mañueco celebrado en la capital burgalesa. “Si te parece traigo el pasaporte para venir a Castilla y León”, señaló.

“Esto pasa cuando estas todo el día con los nacionalistas. Dime con quién andas y te diré quién eres. Con estos agravios se le ha visto el plumero al candidato”, subrayó Díaz Ayuso, en alusión al líder socialista que cuestionó la presencia de la presidenta madrileña en Burgos, dado que no le parece que esta Comunidad Autónoma se asemeje “mucho a Madrid” ni que los intereses de ambas sean “compatibles”.

Además, la presidenta de la Comunidad de Madrid criticó el anuncio realizado por la vicepresidenta y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, quien avanzó que a partir de ahora no acudirá a foros en los que sea la única mujer: “¿Os imagináis que digo yo ahora eso?, en fin...”, preguntó.

Díaz Ayuso cargó contra la estrategia que ve en los socialistas para dividir “en todo” y, en el caso de Calviño, entre hombres y mujeres. ”Ayuda muy poco a las mujeres ser así”, afirmó la dirigente madrileña, convencida de que lo hecho por Calviño es como si ella dijera que no se va a reunir “con ninguna mujer que haya sido puesta en ese puesto por el hecho de serlo”.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, saludo a los asistentes al acto del PP de Burgos FOTO: Rubén Cacho/Ical Agencia ICAL

Antes de Fernández Mañueco y la presidenta de la Comunidad de Madrid participó el número 1 del PP por la provincia de Burgos, Ángel Ibáñez, quien acusó al candidato de Cs, Francisco Igea, por “perseguir” al consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, por sus reuniones.

Ibáñez defendió los encuentros de Vázquez para arreglar el “desaguisado que han dejado otros en la Consejería de Sanidad”.

Por último, el cabeza de lista del PP de Burgos indicó que “ahora vienen muchos ministros a nuestra tierra”, y puso como ejemplo la visita de Alberto Garzón a Burgos este sábado 5 de febrero, del que dijo que “yo no voy a pedir que no venga, porque los burgaleses no cerramos la puerta de nuestra tierra a nadie, pero ya que viene, espero que venga y pida perdón”.