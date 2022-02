Ataque contra los centralismos autonómicos. Y defensa de las diputaciones provinciales como modelo “unitario y descentralizado”. Es en lo que centró su discurso el presidente nacional de Vox, Santiago Abascal, durante el acto celebrado en Palencia, donde arropó al candidato a la Presidencia de la Junta, Juan García-Gallardo.

Abascal, quien indicó que Palencia es la “gran damnificada” como provincia periférica de Castilla y León, recalcó que las instituciones provinciales son esenciales para vertebrar el territorio, ya que las comunidades autónomas “son costosas”, asegurando que el estado de las autonomías es una “auténtica injusticia” para esta Comunidad.

“Aquí llega menos, mientras que otros nadan en la abundancia. Unos con embajadas independentistas, lo que significa que aquí haya menos servicios y más dificultades”, apuntó durante su intervención.

También aseguró que “se ha condenado a la juventud”, al mismo tiempo que manifestó cuál será el problema que existe en Castilla y León para que haya tantos jóvenes que acuden a los actos electorales en grupo de amigos, aunque muchos no pueden votar al no tener los 18 años.

El presidente nacional de Vox, Santiago Abascal; el candidato a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo; y el cabeza de lista por Palencia, David Hierro, participan en un acto electoral en la plaza Mayor de Palencia FOTO: Bragimo Agencia ICAL

“Hay que acabar con la pena de destierro que tantos jóvenes padecen, tras no tener futuro en la tierra en la que nacieron, por que a todos nos gustaría poder crecer cerca de nuestros padres”, indicó. “como no dan futuro a la juventud, tienen que traer, muchas veces de manera ilegal, a la juventud de otros lugares diciendo que nos van a pagar las pensiones cuando muchas veces por desgracia, es llevarse las ayudas sociales que no alcanzan a los españoles”. “No hemos venido a por sillones, sino a gobernar para que cambien las políticas y decisiones que se han tomado en la Junta. Nuestro lema es siembra, no como el resto, que solo piensan en la cosecha”, manifestó.

Mientras, Juan García-Gallardo, anunció la eliminación del impuesto de patrimonio para evitar la fuga de empresas y que estas se vayan al País Vasco o a Madrid. “Cómo van a reindustrializar la Comunidad los mismos que han provocado que se vaya gente fuera y cómo van a apostar por los servicios públicos los que han llenado el bolsillo a los separatistas y discriminado a Castilla y León”, se preguntó García Gallardo.

“Hemos venido a defender a las familias, poniéndola en el centro de las políticas de la Junta. Debemos volver a respetar a las madres y volver a apoyarlas. Tenemos que ayudar a las familias jóvenes para que puedan acceder a una vivienda en propiedad, porque ese es el sueño de todos los castellanos y leoneses”.

Defendió una libertad educativa, porque sin educación “no hay libertad, ni futuro ni trabajo de calidad”. “Hemos visto como durante décadas, el PSOE ha ido imponiendo una educación ideologizada, degradada y menos útil. Vemos como el PP ha llevado a cabo esa política de izquierdas, con una educación que ha diferenciado entre abuelos malos y buenos”, agregó.

Por todo ello, adelantó que van a derogar toda esa normativa de izquierdas que aprueba el PSOE y luego aplica el PP. “Vamos a sacar los activistas de las aulas para decirles que no toquen a los niños, a lo más sagrado. Su inocencia debe ser sagrada, porque con doce años no se pueden explicar prácticas sexuales”, aseveró Juan García-Gallardo.