El presidente de Vox, Santiago Abascal criticó hoy en Burgos las palabras del Partido Popular sobre una posible repetición de las votaciones de no darse una mayoría absoluta, y señaló que, si Castilla y León no da la mayoría a un partido, tendrán la “obligación” de entenderse. “Si Vox queda por delante del PP, tendremos que entendernos con el PP y no con el PSOE, y si PP queda por delante de Vox, tendremos que hablar”, afirmó.

Santiago Abascal arropó hoy al candidato de Vox a la Presidencia de la Junta, Juan García-Gallardo, en un acto que se celebró en su ciudad natal, Burgos, donde también estuvieron presentes el candidato número 1 a las Cortes, Iñaki Sicilia y el exfuncionario de prisiones, José Antonio Ortega Lara.

El presidente de Vox, Santiago Abascal y el candidato a la presidencia a las Cortes de Castilla y León, Juan García-Gallardo y el exfuncionario de prisiones José Antonio Lara visitan Burgos y ofrecen un mitin en el Arco de Santamaría FOTO: Ricardo Ordóñez/Ical Agencia ICAL

Allí advirtió a los asistentes que de no votar “correctamente”, igual les hacen “votar otra vez”, señalando el gasto que esto supondría y criticando la “falta de respeto a la decisión de los votantes”. “Es intolerable decir: usted ha votado mal, vote otra vez hasta que vote correctamente. Para eso que suspendan las elecciones y hagan como en Venezuela”, añadió.

En este punto recordó que si el apoyo de los votantes les permite liderar un Gobierno con el apoyo de otros o formar parte de uno apoyando a otros, “eso no va a ser gratis”. “El que quiera que le regalémoslos votos al PP el 13 de febrero, que vote al PP pero que no vote a Vox”, recordó. Así señaló que su partido no es el “coche escoba” del Partido Popular para “recoger sus votos y devolvérselos”, dado que estos pertenecen a los ciudadanos y no son “de ningún partido”.

“Lo que votéis servirá en función de las fuerzas que obtengamos para ese programa. No digo que no nos interese estar en el Gobierno, lo veremos, pero no queremos sillones ni cargos. Estamos hablando de un cambio de rumbo a favor de los intereses de España”, afirmó.

Estado de las autonomías

Asimismo, Abascal señaló el estado de las autonomía como un “ensayo fallido, liberticida, anti igualitario y costosísimo” que ha convertido a Castilla y León y Burgos en los “grandes damnificados”, a los que denominó el “patito feo” del estado autonómico porque son “leales a España y no protestan”, y en cambio los “desleales”, reciben “premios , inversiones, competencias en materia impositiva”. En esta línea puso de ejemplo Álava, con el concierto económico “injusto e insolidario”, que permite una “mayor atracciones para las empresas” en esa zona, convirtiendo a la ciudad burgalesa en la “damnificada”.

“Estamos hartos de esta división traída por el Estado de las autonomías que ha dividido incluso a los propios partidos”, y por ello reivindican un “estado unitario” con un único parlamento y un Tribunal Supremos que sea “la última instancia jurisdiccional de todos los órdenes”. Asimismo, abogan por una descentralización administrativa a través del modelo de las provincias, que aseguró que había funcionado hasta la llegada de las autonomías. “Han llegado las autonomías con la excusa de combatir el centralismo y han creado 17 centralismo. Han querido hacer tabla rasa de nuestra pluralidad”, añadió.

En este sentido recordó que Burgos “no es Valladolid”, y explicó que, si Castilla y León es el “patito feo” dentro de las autonomías, Burgos lo es en el conjunto de la Comunidad, así como le ocurre a otras provincias. “Ese modelo ha provocado una pena de destierro para la juventud”, y criticó que otros partidos hablan de “importar jóvenes de otros lugares o naciones”, mientras desde Vox apuestan por “repoblar” con españoles y apostar por la “natalidad nacional”. “Los jóvenes aspiran a hacer lo mismo que sus padres: vivir, desarrollarse, casarse y no tener que abandonarlos y venir de viento en viento”.

En su intervención criticó también la Agenda 2030, así como a todos los partidos que la apoyan, y advirtió a los asistentes que están “arruinando a las clases medios y populares en Occidente”. Por ello, desde Vox defienden la Agenda España, que definió como “unidad nacional frente a la división promovida por las autonomía y los partidos separatistas; libertad frente a la legislación totalitaria de la izquierda materia de género, de memoria histórica o de los colegios; defensa de la propiedad privada e igualdad de los españoles en todo el territorio nacional”. “Basta de agendas de sumisión a poderes que están en los oscuros despachos de Bruselas”, dijo, acusando al PP y al PSOE de seguir estas propuestas.