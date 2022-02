FOTO: D.O. Rueda

“Decanter” puntúa los vinos de la D.O. Rueda como los mejores verdejos españoles

La prestigiosa publicación británica ‘Decanter’ ha otorgado las 33 mejores posiciones a vinos de la D.O. Rueda en una cata de verdejos españoles realizada por las enólogas Beth Willard, Sarah Jane Evans (Master of Wine) y Christine Parkinson. En ella han participado 120 vinos de esta variedad de uva, de los que 110 pertenecían a bodegas de la D.O. Rueda. Dentro de esta Denominación de Origen, De Alberto Dorado, de Bodegas De Alberto, ha sido calificado como ‘Excepcional’, obteniendo la puntuación más alta (98 puntos).

Según Willard, de él “destacan sus seductores aromas a caramelo y nuez y sus capas de complejidad”, además de “su arcoíris de sabores”, afirma Evans, y “sus notas en boca de crema de café, naranjas secas y avellanas tostadas”, asegura Parkinson.

Siguiendo con el ranking de calificaciones, el ‘Sobresaliente’ lo obtiene Doña Beatriz, de Bodegas Cerrosol, con 95 puntos, del que Willard destaca “las notas de lima y jazmín en nariz”, mientras que Evans subraya “la expresividad en boca con notas kumquats y un refrescante amargor y Parkinson resalta “su elegancia, expresividad y sabor”.

Además de estas dos marcas, 31 elaboraciones de la Denominación de Origen Rueda se suman a la lista de ‘Decanter’ con la calificación de ‘Altamente Recomendable’ y una puntuación que oscila entre los 90 y los 94 puntos.

No es la primera vez que la revista premia la calidad de los vinos de la D.O. Rueda. Ya en el 2020, la Denominación de Origen Rueda recibió 73 galardones en el prestigioso concurso, ‘Decanter World Wine Awards’. Tras organizar uno de los paneles de cata más célebres del mundo, ‘Decanter’ señala como razón del éxito de la uva verdejo en España, donde los vinos de la D.O. Rueda copan el 40 por ciento del consumo de blancos.

Además, en un comunicado destacan “su capacidad para producir vinos con cuerpo, con versatilidad en los maridajes, así como su capacidad de envejecimiento” que hacen de estas elaboraciones merecedoras de la etiqueta “vinos gastronómicos”.

Así, desde la publicación lanzan una reflexión sobre sobre por qué los consumidores españoles ya aprecian la versatilidad y diversidad del verdejo de Rueda, mientras que a nivel internacional todavía tiene mucho camino por recorrer.