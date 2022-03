Julio Lage aboga por un circuito abierto entre universidades y empresas para ser más competitivos

“Universidad-Empresa ¿Qué falta?” Bajo este título tan sugerente se celebraba la segunda conferencia del curso de la Fundación Schola y el Foro de Empresarios de Castilla y León en Valladolid. El invitado, en esta ocasión, el presidente del Consejo Social de la Universidad Politécnica de Madrid, Julio Lage González, que instantes previos a esta interesante y amena charla departía durante unos minutos con LA RAZÓN.

“Se están dando pasos, pero no lo suficientes”, lamentaba Lage quien apostaba por la existencia de circuito abierto entre la universidad y las empresas, con el objeto de transferir los conocimientos adquiridos en los centros educativos y trasladarlos al mundo empresarial, con el objeto de ser más competitivos.

“Contamos con muy buenas universidades, se investiga bien pero al final todo se queda en investigaciones y no llegan las ideas a las empresas. No se da el paso, por que todo está orientando a la gran empresa cuando el 90 por ciento de las existentes en España son pymes”, manifestaba.

El presidente del Consejo Social de la Universidad Polit�cnica de Madrid y vicepresidente de la Conferencia de Consejos Sociales de Universidades Espa�olas, Julio Lage, imparte una ponencia bajo el t�tulo ''''Universidad-Empresa �Qu� falta?'''', en el marco de la segunda conferencia del curso 2021-2022 organizada por la Fundaci�n Schola y el Foro de Empresarios de Castilla y Le�n. FOTO: mir_ical Agencia ICAL

Uno de los principales males de la cultura empresarial española es la falta de emprendimiento, derivado del miedo al fracaso. “Aquí cuando un negocio no sale se habla de fracaso y no debe ser así, no se premia a las personas que lo intentan, que son creativas”. De hecho, el 60 por ciento de las nuevas empresas que se ponen en marcha echan el cierre el primer año.

Uno de los errores es que “se hace más de lo mismo”, cuando la clave “es ofrecer algo diferente”. Por ello, el también presidente de los empresarios gallegos en Madrid, ve imprescindible sincronizar las investigaciones que se realizan en las universidades con las necesidades reales del mundo empresarial. Claves: Enseñar a emprender, crear un mapa de investigaciones o mochilas formativas con el objetivo de “dejar de ser endogámicos” .

Pero dónde hay que buscar los culpables de que esta relación entre universidad y empresa no sea tan fluida. “No se ha acertado en el camino, pero el que menos culpa tiene es el alumnado ya que carece de experiencia”, prosigue Lage. “La clave se encuentra en las empresas pocas veces acuden a las universidad y que las instituciones educativas no salen al mercado. De esta manera es difícil aplicar la investigación a la realidad empresarial”.

Es por ello, que también apuesta por el retorno del talento de todos aquellos jóvenes, que ante la falta de oportunidades han tenido que salir de España para trabajar. “La mejor inversión es el talento”, afirma para acabar Lage. “Requiere menos costes y capital y los beneficios son enormes”.