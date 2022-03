Los Colegios Diocesanos de Ávila implantarán el próximo curso el proyecto ‘One to One’ por el que cada estudiante dispondrá de un ordenador

Los Colegios Diocesanos de Ávila (Asunción de Nuestra Señora y Pablo VI) implantarán el próximo curso 2022-2023 el proyecto One to One (Chromebook 1x1), pionero en la provincia de Ávila, en el que cada alumno dispondrá de su propio dispositivo digital como herramienta principal de aprendizaje.

La experiencia arrancará con los alumnos de primero de ESO de ambos centros educativos, que ya están familiarizados con estos dispositivos de su etapa de Primaria, donde han trabajando con ellos de manera puntual en distintas asignaturas, y se irá extendiendo a medida que vayan superando cursos a todo el ciclo de Secundaria. Cada alumno contará con un dispositivo tecnológico, un Chromebook, que utiliza el sistema operativo Chrome OS de Google, que tendrá siempre a su disposición, y que las familias irán financiando mediante una aportación mensual durante los cuatro cursos del ciclo de Secundaria, pudiendo quedarse con ese dispositivo al finalizar el mismo.

En el acto de presentación, en el que se contó con la presencia del director provincial de Educación, Santiago Rodríguez, la rectora de la UCAV, María del Rosario Sáez Yuguero, el director de los Colegios Dioceanos, Pedro Martín, entre otros, Pablo Martín Pascual, representante de la Fundación Obispo Santos Moro Briz, explicó “para bien o para mal vamos a ser los primeros en la provincia en dar este paso”, no trabajando con medios digitales, que ya se hace en muchos centros, sino “con la introducción de los dispositivos tecnológicos uno a uno, “one to one”, en las clases”.

Martín Pascual señaló que este proyecto está basado en tres pilares, “el pedagógico”, en el que “no podemos dar la espalda a la tecnología”; “el tecnológico”, porque “ahora hay herramientas que sí que sirven para la educación y debemos utilizarlas”; y “el económico”.

Jorge Barrera, director pedagógico de Primaria del colegio Pablo VI, recalcó que “este proyecto no nace ayer”, sino que desde las direcciones de los colegios “se lleva fraguando desde 2017″. “Los Colegios Diocesanos siempre hemos luchado por la vanguardia y por estar al frente de la calidad educativa de nuestros colegios, es por ello que se decidió crear una comisión conjunta y empezar a estudiar el tema pedagógico, el de implantación tecnológica, así como diferentes formas de implantación económica” apuntó Barrera, que añadió que un año después implantaron un “proyecto piloto”. Ese proyecto llevaba “distintos escalones que quisimos subir de manera segura”, recalcó, superando paulatinamente cada uno de ellos.

Profesores

El primero fue la formación del profesorado de los centros, y hoy en día hay 120 profesores que están con la formación y la certificación de Google. Además, a los alumnos se les está incidiendo en el uso seguro de Internet y en su uso responsable. Así en 2019 aparecieron los primeros dispositivos Chromebook en las aulas, y “gracias a alianzas con Edelvives y Google conseguimos llevar varios carritos con dispositivos a los dos centros, y a día de hoy estos dispositivos están desde 4º de Primaria hasta 2º de Secundaria”, dispositivos que comparten los alumnos. Ahora quieren dar el siguiente paso.

Los Colegios Diocesanos de Ávila implantarán el próximo curso el proyecto ‘One to One’ FOTO: Colegios Diocesanos Ávila

Laura Jiménez, directora pedagógica del colegio Asunción de Nuestra Señora, aseguró que “el proyecto lo justificamos como una grandísima oportunidad” para los distintos sectores de los centros educativos “para mejorar e integrarnos en un aprendizaje del siglo XXI”. Así, apuntó que es una oportunidad para “personalizar la educación” que abrirá un amplio abanico de posibilidades a los profesores en el aula al tener cada alumno su propio dispositivo. También supondrá una oportunidad para “seguir trabajando y profundizando en las nuevas tecnologías”. Así como “fomentar en los alumnos que tengan capacidad de diálogo”, de “reflexión”, de “espíritu crítico”, de “crear” y de “colaboración”. Laura Jiménez destacó que supone “dar una oportunidad a los jóvenes de Ávila para que cuando ellos salgan al mundo universitario estén en las mismas condiciones y con la misma preparación que hayan podido tener jóvenes de otros lugares”.

Laura Jiménez precisó que los alumnos de 1º de ESO del curso 2022-23 serán “los pioneros” en este proyecto, y en el año 2025, al culminar su etapa de Secundaria, contarán “con un afianzamiento de todas estas capacidades y habilidades”.

Google

En el acto de presentación también se contó con la presencia del director de Google for education de España, Gonzalo Romero, que felicitó a los Colegios Diocesanos de Ávila por “su visión que tienen con la educación”. En su intervención se refirió “a los retos que vemos en la educación”. En primer lugar se refirió a “acompañar a la transformación de la sociedad, en este caso en la transformación educativa”, y precisó que “nosotros tenemos claro que la tecnología es lo menos importante, sino que lo verdaderamente importante es definir un modelo que atienda las necesidades que tiene la sociedad”.

Gonzalo Romero también señaló tres “habilidades fundamentales” que ellos desde Google potencian y presentan en sus equipos, como son la colaboración, la capacidad de aprender y la capacidad de adaptarse al cambio.

A su vez, destacó que “la tecnología no viene a sustituirnos”, sino que “viene para ayudarnos para inventar procesos o a tomar mejores decisiones”, por eso insistió en que “tenemos un reto importante como sociedad si queremos aspirar a tener un sistema educativo de vanguardia y es dar sentido a la tecnología desde la perspectiva pedagógica”. “Y eso pasa por utilizar tecnología”, añadió.

Romero afirmó que en Google “creemos en una tecnología que sea segura, y al igual que se utiliza un estuche analógico hay que utilizar un estuche digital”, y ese “estuche digital tiene nombres y apellidos. Se llama Chromebook, un ordenador del siglo XXI”. Sobre las características del mismo, precisó que “su principal valor es la seguridad”, y recalcó que “no tiene virus”. A su vez, apuntó que “es un dispositivo pensado para ser sostenible, que dure en el tiempo, incluso es una tecnología que mejora con el tiempo”, y en Google aseguran ocho años de actualizaciones para estos dispositivos Chromebook, y una vez que culmina ese tiempo se podrá seguir utilizando. Y también se refirió a que es una tecnología “accesible desde cualquier lugar”.

De igual modo destacó que Chromebook es el dispositivo “más adoptado a nivel mundial en educación”. Y finalizó aportando una novedad, con el lanzamiento del sistema operativo Chrome OS Flex y que “es un sistema operativo que se puede instalar en ordenadores antiguos, que ya no se actualizan, para convertir tecnología que ya no se utiliza en Chromebook”, siendo totalmente gratuita la solución.