¿Cuándo se juega el Clásico, FC Barcelona - Real Madrid, de la jornada 35 de LaLiga?

Barcelona y Real Madrid se enfrentan este domingo en un nuevo Clásico que promete ser determinante para el desenlace de LaLiga EA Sports 2024-2025.

Será el último encuentro de la temporada entre ambos gigantes del fútbol español, y llega en un momento clave, con el título en juego y una gran carga emocional acumulada tras los últimos enfrentamientos.

Un Clásico con sabor a final

Apenas han pasado unas semanas desde que ambos equipos se midieran en la final de la Copa del Rey, un duelo que acabó con victoria para el conjunto culé. Esta vez, la batalla se traslada al campeonato doméstico, donde el Barcelona parte con cuatro puntos de ventaja sobre el Real Madrid a falta de solo tres jornadas para que finalice la competición.

Para los de Hansi Flick, una victoria significaría prácticamente sentenciar LaLiga, dejando a su eterno rival sin opciones matemáticas. Por su parte, el conjunto de Carlo Ancelotti necesita ganar sí o sí para mantenerse vivo en la lucha por el título y no despedirse prematuramente de uno de los grandes objetivos de la temporada.

La presión y el contexto de FC Barcelona y Real Madrid

El Barcelona llega tocado anímicamente tras su eliminación en las semifinales de la Champions League a manos del Inter de Milán. Ese duro golpe podría tener consecuencias físicas y emocionales, pero también puede suponer un motivo extra de motivación para cerrar la temporada con un título nacional.

En contraste, el Real Madrid encara el partido con la urgencia de no fallar. No ha logrado vencer al Barça en ninguno de los encuentros disputados esta temporada, y jugará bajo presión en su estadio, ante su afición. La victoria no solo permitiría recortar distancias en la tabla, sino que también elevaría la moral de cara a la disputa del nuevo formato del Mundial de Clubes que se celebrará en junio.

Horario: ¿cuándo se juega el Clásico de la jornada 35 de LaLiga?

El Barcelona - Real Madrid correspondiente a la jornada 36 de LaLiga EA Sports se disputará el domingo 11 de mayo a las 16:15 horas (hora peninsular española).

El encuentro tendrá lugar en el estadio Santiago Bernabéu, un escenario icónico que se vestirá de gala para recibir uno de los partidos más esperados del calendario futbolístico mundial.

¿Dónde ver online el Barcelona - Real Madrid en televisión?

El Clásico podrá verse en directo en España a través de la plataforma Movistar+, en los siguientes canales:

M+ LaLiga TV (dial M54-O110)

M+ LaLiga TV UHD (M440 O111)

M+ LaLiga TV 2 (M57 O112)

LaLiga TV Bar (para establecimientos públicos)

Expectativa mundial y un Clásico decisivo

El Clásico no es solo un partido, es un acontecimiento global. Millones de espectadores en todo el mundo seguirán atentos lo que ocurra en el césped del Bernabéu, donde dos filosofías de juego, dos ciudades y dos formas de entender el fútbol se enfrentarán una vez más con mucho más que tres puntos en juego.

La historia, la rivalidad, el talento de jugadores como Jude Bellingham, Vinicius Jr., Lamine Yamal o Gavi, y la presión por la gloria convertirán este encuentro en un capítulo más de una saga legendaria. Solo el resultado del domingo dirá si LaLiga se tiñe definitivamente de blaugrana o si el Madrid resucita en el momento más decisivo.