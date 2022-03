La extracción y transformación de la madera, palanca contra la despoblación

Castilla y León es la Comunidad con mayor superficie de monte certificado mediante sistemas de gestión forestal sostenible, al contar con más de 1.200 millones de árboles y 1.500 empresas dedicadas de manera directa a la extracción y transformación de la madera, que se traduce en 1.000 millones de euros de facturación anual y más de 10.000 empleos.

“Es una verdadera palanca contra la despoblación y un modelo de gestión sostenible en el que a medida que se va extrayendo madera del bosque, éste, a su vez, va creciendo y regenerándose, y nuestro entorno rural o urbano se va transformando en otro escenario más verde y natural, paisajística, económica y ambientalmente sostenible”, destacan desde el ejecutivo regional.

Los bosques de Castilla y León contienen más de 1.200 millones de árboles, lo que supone contar con 150 millones de metros cúbicos de madera. Cada año se extraen tres millones de metros cúbicos de madera y biomasa, que posteriormente se destinan a la transformación en diferentes productos. Sin embargo, el bosque sigue creciendo a un ritmo que alcanza los siete millones de metros cúbicos anuales, es decir, se extrae menos de la mitad de la madera que se genera anualmente.

Troncos apilados tras labores de tala en los pinares de Tamarizo Nuevo FOTO: MiriamChacoN La Razón

Vídeos divulgativos

Con motivo del Día Internacional de los Bosques, que se celebró el pasado 21 de marzo, la Junta y Cesefor han presentado el quinto vídeo de la serie divulgativa ‘Los montes de Castilla y León’, para poner en valor el papel del sector de la madera en nuestra Comunidad.

La Consejería de Fomento y Medio Ambiente promueve, junto a la Fundación Cesefor , una serie de vídeos divulgativos bajo el lema ‘Conoce, cuida y comparte’, dedicados a enseñar, concienciar y compartir los valores del patrimonio natural, ecosistemas, paisajes y biodiversidad que albergan los montes de Castilla y León, así como dar a conocer a la sociedad la gestión que se realiza en ellos para preservarlos y aprovechar su riqueza natural de una manera responsable y sostenible.

La serie divulgativa ‘Los montes de Castilla y León’ está compuesta por cinco vídeos dedicados a la Riqueza natural (1 y 2), los Montes de Utilidad Pública (3), la Gestión Forestal Sostenible (4) y el recién estrenado sobre la Cadena de valor de la madera, de especial importancia por su impacto directo sobre la riqueza y empleo en el medio rural.

Todo el material divulgativo de esta serie de vídeos está disponible en la sección ‘La mirada forestal’ del Portal Forestal de Castilla y León , un espacio digital creado hace más de una década con el propósito de ofrecer información de referencia para los profesionales y personas vinculadas a los sectores forestal y medioambiental de Castilla y León.

El Portal Forestal de Castilla y León es un proyecto para el sector, impulsado por la Junta de Castilla y León y la Fundación Cesefor, para profesionales, empresas, organizaciones, administraciones, personas vinculadas en su actividad diaria a nuestros bosques y patrimonio natural, y la sociedad en general.