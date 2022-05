Locura descontrolada, el mundo libre absorto.

Nadie comprende nada . Llevamos dos semanas de incomparecencia del presidente del Gobierno , agazapado en oscuras maniobras pero que quedan patentes a la luz de todos, propios y extraños, sus admiradores perplejos y votantes suyos atónitos … los demás todos alucinados , como si se una abducción marciana se tratara .Un invento extraño urdido por golpistas, la excusa para atolondrarse y mandar a un ministro a Cataluña a pedir perdón y previa requisa de los representantes del estado en esa región, de su teléfono, o si no no hay reunión, dignificando así muy bien lo que representa….

Como el asunto coge fuerza avivado por los enemigos de España , aunque aún así , socios del gobierno , el gobierno de todos los españoles se acoquina, y les da cancha no vaya a ser que se enfaden y se acabe todo el desaguisado que hay que seguir a toda costa cocinando para mantener este despropósito .Lógicamente, la ministra de Defensa a la que mucho agradecemos el conjunto de españoles, es la única que mantiene el pulso de la ley y el orden , y siendo además atacada por parte de su mismísimo gobierno y de los apoyos al mismo . De locos.

Esta semana sigue el asunto y en día de fiesta, el 2 de Mayo , se convoca a las 7,30 de la mañana notición . ¡Se está espiando al presidente del Gobierno! Esto es magnífico pues va a tapar las exigencias de los socios golpistas - indultados, y todos contentos . Pero no es de recibo decir esta cuestión a los cinco días del lío … y cada día se lía más la madeja . Por decir, se dice que puede ser Marruecos - otra vez haciendo amigos - o cualquiera que pasara por allí … y por cierto de Argelia ni se sabe … salvo que si o si, nos suben el gas .A ningún gobierno del mundo se le ha ocurrido decir desde el gobierno que se está espiando al gobierno, pero aquí hay que proteger a golpistas , filoterroristas y neocomunistas , a las puertas de la cumbre de la OTAN en Madrid . ¡ Ole que listos somos !

Sigue el lío y salen 200 más escuchados pero resulta que el ministro del anuncio en el día de fiesta es el responsable de ello y parece que no lo sabía. En medio , la dignidad y la credibilidad de España por los suelos, las embajadas informando de la sucesión de mentiras y naciones serias poniendo ya en duda que se celebre en Madrid la cumbre de la OTAN y como poco poniendo ya todas las prevenciones y todos los sistemas de protección para que no sea España la nación que abra irresponsablemente las cuestiones que hay que proteger en bien del mundo libre, pero que nosotros no garantizamos.

El jefe de Gobierno desaparecido y sin dar explicación alguna . Solo dando instrucciones para no caer y que los socios enemigos de España le protejan .Para eso , además, les abre la comisión de secretos oficiales y deja que cuestionen a la ministra de Defensa y a la directora de la agencia de seguridad… en permanente escarnio contra sus personas de mayor confianza pero que no protege determinantemente, para ver si sus socios le hacen el favor de decirle que bueno, que ya os hemos humillado bastante … y os dejamos que sigáis, pero si os portáis bien … que habéis sido muy malos estos días …

Esto es de auténtica locura , ya no tiene nada que ver con ideologías de un signo o de otro … salvo los planes, claro, de golpe de Estado, golpe a la Constitución, golpe al Estado de Derecho , golpe a la dignidad, que promueven los golpistas- indultados, filoterroristas y neocomunistas, y que asume el jefe de Gobierno todos los días.

Además , hace dos días Europa reclamándonos el acuerdo del plan detallado para bajar la luz que aún no se ha presentado formalmente ni en borrador… y sin lo cual Europa no puede concluir la evaluación. El gobierno prometió hacerlo antes de Semana Santa, y dice estar con “detalles técnicos”. Europa nos deja en evidencia por mentir .Europa, occidente y el mundo libre viviéndolo todo ello en directo con la boca abierta.

La indignidad en grado sumo . España y Europa no merecen esta perversa y maquiavélica locura, presidida por la soberbia absoluta, nunca vista en una democracia europea, y nunca vista en el mundo libre.