Yoko Ono muestra su obra “IMAGINE PEACE” en el MUSAC de León

El Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León (MUSAC), situado en la capital leonesa, luce desde este viernes 13 de mayo una pieza de diez metros de ancho y tres de alto concebida específicamente por la artista Yoko Ono para la fachada del edificio en el marco de una intervención de escala mundial en la que comparte su mensaje de paz con la comunidad global.

La intervención, que podrá verse hasta el 13 de junio y muestra el mensaje “IMAGINE PEACE. Love, Yoko, 2022″, ha sido presentada en Londres, Los Ángeles, Milán, Melbourne, Nueva York y Seúl y en la red de pantallas de la plataforma de arte y cultura CIRCA, con la colaboración de Serpentine Gallery.

Cincuenta y tres años después de sus célebres bed-ins por la paz con John Lennon en Amsterdam y Montreal, Yoko Ono ha concebido una intervención de escala mundial en la que comparte su mensaje de paz con la comunidad global.

En 2007, Yoko Ono creó la instalación permanente IMAGINE PEACE TOWER en la isla de Viðey, en Islandia, dedicada a la memoria de su difunto esposo, y en la actualidad continúa trabajando por la paz con su campaña IMAGINE PEACE.

Ono es ampliamente reconocida por sus películas y su música de vanguardia, grabaciones, conciertos, así como por su obra performativa.

Sus películas, Fly, “RAPE”, y Film No. 4, por citar algunas, son consideradas clásicos del cine del siglo XX, y su música se encuentra entre las influencias de buena parte de la nueva ola de formas musicales que han surgido en el mundo.

En 2017 - 2018, Ono realizó exposiciones individuales en el Hirshhorn Museum and Sculpture Garden y en la Kunsthal Charlottenborg, Copenhague; y también presentó una nueva versión de ONOCHORD en el faro Henningsvaer, en Lofoten, Noruega. En 2019, se realizaron exposiciones individuales de la artista en MdbK en Leipzig, Poetry Foundation en Chicago, Everson Museum of Art, Siracusa y el Museo de Arte Moderno de Moscú.

En 2020, YOKO ONO: THE LEARNING GARDEN OF FREEDOM se inauguró en la Fundación Serralves de Oporto (Portugal) y las pancartas DREAM TOGETHER se exhibieron en la fachada del Metropolitan Museum of Art de Nueva York. En 2021 expuso en L’Aire de Arles, así como en la Akademie der Künste de Berlín. Sus exposiciones actuales incluyen Yoko Ono - Ex It en the Bank of Lithuania, Kaunas; YOKO ONO: THIS ROOM MOVES AT THE SAME SPEED AS THE CLOUDS en la Kunsthaus Zürich; y YOKO ONO: GROWING FREEDOM en la Vancouver Art Gallery.

Entre sus proyectos futuros se encuentran exposiciones en Kaunas Picture Gallery en Lituania y Mori Art Museum en Tokio, entre otras.