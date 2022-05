Soria contará con su nueva depuradora a finales de 2023

La ciudad de Soria y el vecino municipio de Los Rábanos contarán con su nueva Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) a finales del año 2023, completándose su puesta en marcha durante el año 2024, tal y como reveló hoy la directora general de la Sociedad Estatal de las Aguas de las Cuencas de España (ACUAES), María Rosa Cobo, durante la visita realizada a las obras, que coincide con el 25 aniversario de la empresa estatal.

Cobo recordó, durante las declaraciones a los medios ofrecidas hoy, recogidas por Ical, que cuando llegó a su actual puesto, a finales del año 2018, se encontró con un problema de depuración de las aguas en la ciudad de Soria “pendiente de resolver”, tras varios intentos fallidos, y que situaban a la ciudad castellana y leonesa en un procedimiento de infracción de la Unión Europea.

Sin embargo, gracias a la colaboración de las administraciones locales, la Junta de Castilla y León y ACUAES, se consiguió definir un proyecto que repartía la financiación entre las tres partes y que hoy “es una realidad”, dado que “avanza bien”, en tiempo suficiente para cumplir los plazos, informa Ical.

De hecho, Cobo reveló que la Comisión Europea va a mejorar la financiación de los proyectos afectados por la pandemia de COVID, por lo que el montante europeo sobre el total de cerca de 60 millones de inversión que se lleva a cabo para la construcción de la EDAR, del túnel emisario y de un proyecto adicional para remodelar los colectores en la zona de entrada a la depuradora actual y su posterior restauración e integración paisajística, aumentará del 35 hasta una cantidad que podría alcanzar el 50 por ciento del total de la inversión.

Como informó la directora general de ACUAES, la cofinanciación europea a través de los fondos Next Generation para esta última actuación, que cuenta con cinco millones de euros integrados en el montante total, alcanzará una financiación del 80 por ciento.

Todo ello llevó a Cobo a asegurar que la financiación europea está “resuelta y garantizada” y que la obra de construcción de la nueva EDAR es “un modelo de colaboración entre administración y de cumplimiento de plazos”, dado que “será una realidad a finales de 2023 y estará puesta en marcha a lo largo de 2024″.

10,9 millones ejecutados

Tras Cobo, intervino el director técnico de ACUAES, Gerónimo Moreno, para precisar que, por el momento, se han ejecutado 10,9 millones del presupuesto total, con los que se ha completado la primera fase de montaje de las instalaciones e introducción de los 120 metros de longitud de la tuneladora en el tubo que se está construyendo.

Esta semana, se concluirá dicha primera fase con el desvío de las vías y la construcción de las instalaciones auxiliares de escombro para, a partir de la semana que viene, entrar en el rendimiento óptimo del túnel con un avance estimado de entre 400 y 500 metros mensuales para una distancia total de 4,8 kilómetros, donde por las catas realizadas, solo se esperan posibles complicaciones en el kilómetro cuatro por la existencia de una falla, según las previsiones del estudio geotécnico.

“Esperamos que las previsiones se cumplan y podamos atacar todas las dificultades”, explicó Gerónimo Moreno, quien también apuntó que la obra podría estar terminada incluso unos meses antes del final de 2023, al acabar el verano del año que viene, de cara a derivar el caudal de la antigua a la nueva EDAR y poner en marcha esta instalación para la depuración de aguas de Soria y Los Rábanos ya a finales de 2023.

“Decisión valiente” de la Junta

También estuvo presente en la visita a las obras el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, que mostró la “gran satisfacción” por un avance de las obras en el tiempo previsto y una inversión que señala esta como “una historia de lo que tiene que ser la política: trabajar todos por el bien común y por fines tan importantes como el objeto de esta obra”.

Una infraestructura que, como recordó Suárez-Quiñones, en 2018 debía acometer el Ayuntamiento de Soria en solitario, financiando más del 60 por ciento de la misma, algo que la hacía “inasumible”. Por ello, planteó la necesidad de la participación de la Junta porque “o éramos parte de la solución, o no había solución” y el Gobierno autonómico no podía consentir “que Soria fuese la única capital de Castilla y León que no cumplía los parámetros de vertidos de la UE”.

Por ello, y tras analizar las posibilidades, la Junta asumió la “decisión valiente” de financiar un 32,7 por ciento de la inversión, con una aportación de 22,2 millones de euros, que permite la construcción de la EDAR para garantizar “la expansión de Soria” al generar una capacidad de depuración de agua para 135.000 habitantes equivalentes que “pueden llegar a los 180.000″.

Aunar esfuerzos

A la visita a las obras también acudieron el alcalde de Soria, Carlos Martínez, y su homólogo de Los Rábanos, Gustavo Martínez. El primero recordó que la EDAR se trata de una de las infraestructuras “más importantes de la ciudad” como proyecto que “puede generar desarrollo y crecimiento” para la ciudad soriana y que se convierte en “una de las obras más emblemáticas” de Soria por el “importantísimo volumen económico que moviliza”.

“Nos permite generar un desarrollo clave e importante y cumplir con todos los parámetros y normativas de la legislación vigente en torno a la protección ambiental”, continuó esgrimiendo Martínez, que además reivindicó que la construcción de la infraestructura “ha conseguido aunar esfuerzos y el compromiso de todas las administraciones implicadas”, lo que “hace falta poner en valor” por el “grado de consenso y acuerdo importante” conseguido.

Por último, el alcalde de Los Rábanos, Gustavo Martínez, destacó que “lo más importante es que vamos a tener un río Duero más limpio” que garantiza además “que el agua hasta Los Rábanos venga limpia”.