Vicente Vallés apela a esperar a analizar las medidas y la capacidad de afrontar imprevistos para sacar conclusiones sobre el Gobierno de Castilla y León

“El Gobierno de Castilla y León está empezando y es un poco prematuro todavía para poder sacar conclusiones. Hay que dejar que los gobiernos arranquen a trabajar, a tomar medidas y a intentar resolver los problemas que puedan surgir sobre la marcha, porque no todo está escrito y no es simplemente aplicar el programa electoral con el que te presentas a las urnas, sino que luego pasan cosas inesperadas y cómo actúan ante los asuntos que no están previstos es lo que define mucho los gobiernos”, apuntó el presentador de Antena3 Vicente Vallés.

El periodista, calificó hace unos meses la entrada de Vox en la Junta de Castilla y León como “una decisión extraordinariamente controvertida, muy arriesgada para el Partido Popular y casi temeraria”, visitó León con motivo de la presentación de su primera novela, ‘Operación Kazán’, Primavera de Novela 2022, en la que narra la historia de espionaje que recorre los principales hitos históricos del siglo XX y llega hasta la actualidad, informa Ical.

La idea de la trama surgió mientras escribía su anterior libro, ‘El rastro de los rusos muertos’, una parte del cual está dedicada a “la injerencia rusa en las elecciones americanas de 2016″. “Pensé que solamente eso ya podría ser la trama de una historia de ficción aunque fuera en la realidad”, explicó, al tiempo que señaló que lo que ha hecho en ‘Operación Kazán’ es “elevar un poco el nivel de la ficción en una injerencia de Rusia en los asuntos occidentales” para convertirlo en una novela que “ciertamente tiene una parte de trama de espionaje e intriga” pero que “parcialmente es una novela de historia”, ya que “recorre cien años de la historia del mundo”.

El director general de Onda Cero Castilla y León, Luis Cañón, presenta el libro de Vicente Vallés en León FOTO: CAMPILLO Agencia ICAL

Sobre Rusia y su conflicto actual con Ucrania, Vallés reconoció que “habría mucho que se podría escribir”, pero todavía “quedan muchas cosas por pasar previsiblemente”, ya que “por desgracia” cabe la posibilidad de que “no se acabe pronto”, de manera que “habrá que esperar a ver cómo se desarrolla”. No obstante, cualquiera de estas historias “puede ser la inspiración para una historia de ficción”, reconoce.

Sobre el papel de la mujer en su novela, el periodista resaltó que “hay varios papeles determinantes de mujeres”, entre las que se encuentran varias espías de diferentes nacionalidades y varias dirigentes políticas con cargos muy relevantes, por lo que son “determinantes”. Sin querer desvelar la trama, Vallés puso de relieve que “‘Operación Kazán’ no se entiende sin personajes femeninos”.

Una parte “obsesiva” para Vicente Vallés cuando comenzó a escribir esta novela era que no quedaran cabos sueltos. “Cuando escribes ensayo simplemente es una sucesión de hechos que se cuentan reflejando la realidad en el texto, pero cuando entras en el mundo de la ficción, especialmente en una historia de intriga, me obsesionaba que no quedaran demasiados cabos sueltos, pero creo que se ha conseguido más o menos”.