El PP exige una solución inmediata para desviar el tráfico pesado de San Rafael

El senador del Partido Popular (PP) por Segovia, Juan José Sanz, ha reclamado una solución inmediata para desviar el tráfico pesado del núcleo urbano de San Rafael. Así lo ha requerido en el debate de una moción del Grupo Parlamentario Popular (GPP) en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que ha sido aprobada y ha contado con la abstención del PSOE.

“La situación es insostenible y exigimos compatibilizar la actividad económica con el desvío del tráfico pesado a su paso por San Rafael”, ha reivindicado el senador segoviano, que ha recordado que a diario circulan unos 14.000 vehículos a su paso por la travesía, de los que un 15 por ciento son pesados.

“Esta intensidad supone un alto riesgo para la integridad de las personas, que a veces, tristemente, es una realidad. Cesen su actitud irresponsable”, ha advertido el dirigente del Partido Popular. A su parecer la solución pasa por conectar adecuadamente la AP-6 con la antigua entrada al túnel y una salida en el kilómetro 64 de manera urgente y coordinada con la propia concesionaria.

“Es la fórmula más sensata y esta solución no puede esperar ni un solo día”, ha asegurado el senador segoviano. Una propuesta que no ha tenido acogida en el equipo de Gobierno, ya que “han rechazado enmiendas a esta iniciativa y no tienen ninguna voluntad política para solucionar la situación”.

Y ha exigido al Ejecutivo que ponga fin a su “dejadez” y “falta de voluntad política” a la hora de buscar soluciones al problema del tráfico en la travesía de San Rafael.

El PSOE reniega de sus propios acuerdos

En este punto de su intervención, Sanz ha recordado que la propuesta de resolución es literalmente la misma que pactaron el PP y el PSOE en las Cortes de Castilla y León. “La gran diferencia es que entonces en España gobernaba un equipo responsable del PP, así que les pido que no renieguen de sus propios acuerdos y sean coherentes con lo firmado”, ha subrayado el senador por Segovia.

Antes de concluir se ha dirigido a la bancada socialista para manifestar que “olvidan el compromiso con los afectados, solo lo tienen con su partido. Les repito que es necesario dar una solución lo antes posible, compatibilizando la actividad económica con la seguridad de las personas y, de una manera urgente, desviar el tráfico pesado”.