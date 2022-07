El PP reclama a la Diputación de León que modernice la estación de San Isidro con los dos millones de ingresos extra de este ejercicio

El portavoz del PP en la Diputación de León, Francisco Castañón, ha reclamado al equipo de Gobierno de la institución provincial que reinvierta en la modernización de la estación de esquí de San Isidro los ingresos extra logrados durante la presente campaña por la importante afluencia de esquiadores. Castañón cifró en dos millones de euros la cantidad “a mayores” recaudada respecto a la presupuestada para 2022, un montante que “permitiría dar un impulso significativo a la mejora de las instalaciones”.

Al respecto, el portavoz ‘popular’ recordó que en el presupuesto de 2022 se contemplaba una recaudación por los diferentes conceptos de poco más de dos millones de euros, una cifra que se ha duplicado gracias a una “excelente temporada”, hasta superar los 4,1 millones de euros. Según Castañón, “ya que la institución provincial contaba con asumir el desfase entre ingresos y gastos, es necesario aprovechar que las cifras fueron mucho mejores de las previstas para intensificar las inversiones para la modernización” de la estación.

De este modo, explicó, San Isidro se mantendría “como la estación de esquí de referencia” del noroeste español, a la espera de que se lleve a cabo el “anunciado y retrasado” proyecto de fusión con la estación asturiana de Fuentes de Invierno.

En ese sentido, el portavoz del PP subrayó que hace más de 17 meses que tuvo lugar la reunión entre el presidente de la Diputación de León, Eduardo Morán, y el presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, donde se anunció que se buscarían las inversiones necesarias a través de los fondos europeos para fusionar ambas estaciones.

Transcurrido ese plazo, Castañón preguntó si ya se ha firmado el acuerdo con el Principado para el pago de la línea eléctrica, una medida “anunciada hace varias semanas a bombo y platillo y de la que no se sabe nada”. “Ha pasado año y medio y no se ha avanzado nada. El proyecto no existe y no se ha presentado a ninguna línea de ayudas”, concluyó.