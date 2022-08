Dimite el alcalde de La Seca (Valladolid) por motivos de salud

El alcalde de localidad vallisoletana de La Seca, el socialista Gregorio Bayón Piñero, ha presentado su dimisión por motivos de salud después de “siete intensos años en el cargo” con el agradecimiento a sus compañeros de corporación y a los vecinos de la localidad.

En una carta el regidor explica que desde 2015 ha cumplido con sus atribuciones y responsabilidades “con la satisfacción de trabajar por el desarrollo y progreso de La Seca, el pueblo de mi alma y mi corazón, donde siempre he vivido y quiero vivir”.

“Como es público y notorio, mi estado de salud no es el mejor, especialmente desde 2019. Mi desgaste personal, motivado por mi salud maltrecha, me obliga a tomar esta decisión, largamente meditada. Han sido siete años intensos, incluso cuándo he estado al margen por fuerza mayor debido a mi salud”, detalla.

Así, expresa su agradecimiento a todas las personas que le han acompañado “en este intenso viaje”, como a sus compañeros de gobierno por cumplir con “metas planteadas”, al personal del Ayuntamiento, como sus secretarios, y a los vecinos de La Seca.

“Sois mis vecinos y durante siete años, con errores y aciertos, me he dejado todo lo que tengo con ilusión y amor por este, mi pueblo. Gracias La Seca”, concluye el alcalde su carta en la que informa se su decisión de abandonar el cargo, informa Ical.