UGT llama a los hombres a implicarse más frente a la sumisión química

El sindicato UGT en Castilla y León ha emprendido una campaña en redes sociales contra la sumisión química practicada a través de “pinchazos”, en la que busca la implicación de los hombres para evitarlos, ofrece información a las posibles víctimas y también a acompañantes y testigos.

Objetivo: fomentar la prevención, en que se conozca lo que es la sumisión química, sus síntomas, cómo actuar, donde acudir y qué hacer.

”Diversión ≠ Sumisión =Delito” es el lema elegido para la iniciativa que se ha presentado en vísperas de varias fiestas patronales en ciudades como Palencia, Salamanca y Valladolid, y también en otras muchas localidades, entre ellas Aranda de Duero (Burgos), Béjar (Salamanca) y Ponferrada (León), durante la primera quincena de septiembre.

La información que proporcionará la campaña se articulará en tres bloques, “para ellas”, “para ellos” y “para acompañantes o testigos”.

“Hay quien se toma la sumisión química como una forma de diversión, cuando se trata de un delito que no se puede permitir”, advierte la secretaria de Políticas Sociales e Igualdad de UGT en la Comunidad, Victoria Zumalacárregui.

Hasta el momento, en Castilla y León se han planteado catorce denuncias por pinchazos, mientras que Zumalacárregui alerta de que el número de denuncias de mujeres ha aumentado el 61 por ciento el primer trimestre del año en relación con el mismo periodo del año anterior.

”Las mujeres están denunciando más y tienen menos miedo”, señala.

🛑 Si, cuando estés en la calle o en un local, sientes de repente un pinchazo, mareo, aturdimiento o síntomas relacionados, ¡No estás sola! Puedes haber sido víctima de #SumisiónQuímica



‼️ 𝗗𝗶𝘃𝗲𝗿𝘀𝗶𝗼́𝗻 ≠ Sumisión = 𝗗𝗲𝗹𝗶𝘁𝗼



👇🏼Debes saber pic.twitter.com/rWjbJmpTrU — UGT Castilla y León (@UGTCyL) August 31, 2022

La secretaria de Igualdad de UGT reclama la implicación de los hombres en el rechazo a los “pinchazos” y demanda que, si observan conductas o comentarios machistas, digan “hasta aquí hemos llegado”.

Mareos, no poder mover las manos o las piernas, la pérdida de visibilidad y un cansancio no normal, son algunos de los síntomas de estos “pinchazos”, recuerda la dirigente sindical que, además, recomienda que en esos casos la mujer no vaya a casa sola, busque compañía y avise a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y a los servicios médicos.

“Solamente un pinchazo, aunque se ejecute sin inyectar sustancias, supone un delito contar la salud”, apunta Zumalacárregui.

La campaña se divulgará a través de las redes sociales porque se trata de una forma de llegar a los jóvenes y se alerta, además, que hacer una denuncia falsa perjudica al resto de mujeres