Castilla y León, Asturias, Cantabria y Galicia piden a Europa que repiense la situación del lobo

Castilla y León elevó junto a Asturias, Cantabria y Galicia, ante las más altas instancias europeas, la situación insostenible que se está viviendo en estos territorios por la «expansión constante» del lobo que un día sí, y otro también, está perjudicando a cientos de ganaderos.

Por ello, el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones ha pedido a la Unión Europea, concretamente al comisario de Medio Ambiente, Virginijus Sinkevicius, durante un encuentro celebrado en Bruselas, que se repiense la situación del lobo, ya que «se está acabando con la ganadería extensiva y estabulando el ganado». Junto a los consejeros de Asturias, Cantabria y Galicia, Alejandro Calvo, Guillermo Blanco y Ángeles Vázquez. Allí han vuelto a recalcar que el estado actual de conservación del lobo es «favorable», a diferencia de lo que ha trasladado el Gobierno de España al respecto.

Juan Carlos Suárez-Quiñones, consejero de Fomento y Medio Ambiente, se reúne con Virginijus Sinkevicius, comisario europeo de Medio Ambiente, Océanos y Pesca FOTO: Jonas Roosens Agencia ICAL

El consejero castellano y leonés ha trasladado la necesidad de mantener el difícil equilibrio entre esta especie y la actividad agrícola con la que comparte territorio, que venía siendo mantenido antes de la inclusión del lobo en el Listado de Especies de Especial Protección (LESPRE).

Las cuatro comunidades, que representan el territorio que alberga más del 95 por ciento de los lobos, consideran que la posición de la Comisión no debe basarse en un diagnóstico de la población del lobo y su evolución dado por el Gobierno, al no haber realizado un censo nacional y no haber contado con las comunidades autónomas gestoras al elaborar la evaluación remitida a la UE. Además, han hecho entrega de un documento donde se censura el informe sexenal de seguimiento enviado por el Gobierno sobre el lobo y que contiene «errores incomprensibles» y que «no responden a la verdad», al concluir que el estado de conservación de la especie es «desfavorable inadecuado».

Tras esta reunión con el comisario europeo de Medio Ambiente, Suárez-Quiñones y sus homólogos se reunieron con representantes del COPA (Comité de Organizaciones Profesionales Agrícolas), que integra a las asociaciones agrarias y de cooperativas en la Unión Europea, para exponer la problemática del lobo en las cuatro comunidades españolas. El COPA representa a más de 22 millones de agricultores europeos y tiene como misión promover los mejores intereses del sector agrícola entre las instituciones de la UE y otras partes interesadas pertinentes. También se reunieron con la COGECA (Confederación General de Cooperativas Agrícolas), que representa los intereses generales y específicos de las cooperativas agroalimentarias, forestales y pesqueras europeas entre las instituciones de la UE y otras organizaciones socioeconómicas que contribuyen a la toma de decisiones en Europa.

Ambas organizaciones trasladaron, a su vez, que el problema de los daños generados por los grandes carnívoros en Europa cada vez es mayor, con más países que sufren una problemática similar, y que también han trasladado esta cuestión a la Comisión Europea para que busque soluciones que consigan una mejor coexistencia del lobo y la ganadería extensiva.