Tractorada en León para rechazar el desembalse de agua de Riaño y Porma para Portugal

Las calles de la capital leonesa fueron este lunes el escenario de la manifestación convocada por regantes y apoyado por organizaciones agrarias para expresar el rechazo del desembalse de agua de los pantanos de Riaño y Porma a Portugal para producir energía eléctrica.

Los convocantes movilizaron unos 300 tractores que recorrieron el centro de la ciudad en un sonoro trayecto en el que las bocinas no dejaron de sonar para acompañar una marcha que congregó a unas 1.500 personas, según algunas fuentes.

Organizaciones agrarias y de regantes se suman a la convocatoria de manifestación contra el desembalse de agua de León hacia Portugal FOTO: CAMPILLO Agencia ICAL

La rebaja del aporte de agua asignado por la Confederación Hidrográfica del Duero a los embalses leoneses en cumplimiento del Convenio de Albufeira suscrito entre España y Portugal en 1998 y que consideran obsoleto no satisface totalmente a los afectados, que en su protesta contaron con el apoyo de representantes de formaciones políticas como el secretario general de la Unión del Pueblo Leonés, Luis Mariano Santos, o el presidente provincial del PP, Javier Santiago Vélez, informa Ical.

El presidente de la comunidad de regantes del Páramo Bajo, Herminio Medina se mostró tajante al respecto. “No podemos consentir que se esté marchando ni una gota de agua de Riaño ni del Porma, porque esa agua es del cupo que nos han dado a todas las comunidades y no hemos gastado. Es vergonzoso y se lo digo a Confederación... que ha habido comunidades a las que les han cortado el agua. Se ha arreglado esto con las lluvias que han venido, benditas sean, pero nosotros no vamos a parar ni vamos a entrar al convenio de la Albufeira ni a nada”, aseguró.

Si el Ministerio de para la Transición Ecológica, Miteco, para cuya titular, Teresa Ribera, pidieron la dimisión parte de los manifestantes, no atiende su reivindicación asegura que no van a permitir más desembalse. “Nosotros queremos diálogo, pero si esta ministra no dialoga utilizaremos la fuerza, de manera distinta… no vamos a solicitar ninguna manifestación. Vamos a ir directamente a bajar la compuerta o lo que haya que hacer”, manifestó.

“Estos regadíos son los que han dejado a los jóvenes en los pueblos, hombres y mujeres en la ganadería y esta ministra los quiere echar”, añadió durante la marcha en la que se podían leer mensajes como ‘Agua+jóvenes=futuro’, ‘Ministra Ribera, dimisión; tú no nos das la solución’, ‘Por el futuro de los jóvenes. Que nos respeten el agua de León’ , y ‘No al trasvase a Portugal’.

Y nueva manifestación el viernes en Valladolid

Por otra parte, las organizaciones agrarias Asaja, Coag y UPA, saldrán a la calle el próximo viernes, esta vez en Valladolid, para denunciar los inasumibles costes de producción que hacen inviables la sementera de cereales y que está poniendo en jaque la viabilidad de numerosas explotaciones de la Comunidad.

Los máximos dirigentes de las tres organizaciones coincidieron en señalar que el sector agrícola y ganadero de la Comunidad nunca se ha enfrentado a una incertidumbre como la actual, en la que la producción de alimentos no está garantizada dada la falta de rentabilidad. En este sentido, explicaron que el coste de la sementera de una explotación de secano de 150 hectáreas ha pasado de 75.000 a 180.000 euros.