La Diputación acoge el Pleno de la Red de Municipios de Valladolid: “Hombres por la Igualdad”

La Capilla del Hospital Viejo de la Diputación de Valladolid acogió el Pleno de la Red de Municipios Hombres por la Igualdad, que ha incorporado a los municipios de Aldea de San Miguel, Olmedo, Tiedra y Zaratán, que han recibido sus respectivas certificaciones.

Durante el Pleno también se ha leído el manifiesto que, elaborado por el catedrático e inmunólogo Alfredo Corell, será leído en la tarde de este viernes 21 de octubre, a partir de las 20 horas, en todos los Círculos de Hombres que se van a reunir en las plazas mayores de los 53 municipios que forman la Red junto a la Diputación de Valladolid.

El manifiesto, titulado ‘No, no quiero ser uno de esos hombres’, hace un recorrido histórico por la evolución del feminismo y en el mismo Alfredo Corell hace autocrítica y confiesa: “Lo lamento, pero me reconozco habiendo sido machista claramente o micromachista. Y lo he sido por educación, por el ambiente cultural en el que me he criado. Porque nuestro entorno fue machista (era lo aceptado socialmente), y lo sigue siendo. Por mucho que el feminismo haya conseguido avances más que notables, distamos mucho de la ansiada igualdad. Este es nuestro reto, por eso tenemos que salir a las calles, hombres y mujeres, mujeres y hombres. La igualdad jamás se conseguirá si el feminismo sigue siendo considerado tan sólo una cuestión de mujeres. Incluso por algunas mujeres”.

En este sentido señala que “los hombres, más que nunca, tenemos que avanzar con paso firme por una verdadera igualdad, tenemos que replantearnos los modelos de masculinidad que se han impuesto socialmente. Tóxicos, caducos, violentos y machistas. Esos mismos modelos que han arrinconado durante siglos a todas las mujeres y a todos aquellos hombres que no compartíamos el concepto de masculinidad reinante. Ese modelo de machitos que han humillado y maltratado no solo a la mujer, sino también a el colectivo LGTBI durante décadas. Que consideran que lo homosexual, bisexual o transexual es pecaminoso, invertido, promiscuo y enfermo”.

El profesor e inmunólogo Alfredo Corell presenta el manifiesto en el Pleno de la Red de Municipios de Valladolid: ‘Hombres por la Igualdad’ FOTO: Miguel Ángel Santos Agencia ICAL

El manifiesto finaliza afirmando que “sí, quiero ser un hombre feminista, el primero que se lanza a la calle a por la igualdad. Quiero ser un hombre honesto, que reconozca mis equivocaciones, quiero ser un hombre amante, demostrando cada día el amor que siento por otras personas (ya sean mujeres u hombres), quiero ser un hombre sensible, sin miedo a emocionarme delante de los demás. Quiero ser un hombre justo, y no quiero discriminar a nadie por su género y no quiero sentir que tengo una mejor posición o salario por el mero hecho de tener los genitales que tengo. Porque sé que cada vez que me calle frene a los violentos, maltratadores, agresivos, acosadores o violadores… seré cómplice silencioso de todos estos comportamientos. Y estaré contribuyendo a perpetuar un modelo en el que no creo, y que no comparto. Y ni yo, ni nosotros somos ni queremos ser como esos hombres. Nosotros no queremos ser esos hombres”.

La Diputación de Valladolid, a través de su Área de Servicios Sociales e Igualdad de Oportunidades, ha sido pionera en todo el territorio nacional en la implantación y promoción de la Red de Círculos de Hombres vinculada a la Red de Municipios de Valladolid: ‘Hombres por la Igualdad’, creada en 2017 y auspiciada por la Asociación Igualdad es Sociedad, Derechos y Oportunidades para Colectivos en Desventaja (ASIES).

En la actualidad la red está formada por son 54 corporaciones locales, 53 ayuntamientos de la provincia y la propia Diputación de Valladolid, que seguirá ejerciendo su compromiso contra la violencia de género promoviendo entre los municipios de la provincia la adhesión a la Red.