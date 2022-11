Tudanca pide a la Junta “que cumpla” con los zamoranos

El PSOE de Castilla y león ha celebrado este sábado en la localidad zamorana de Benavente el I Consejo de alcaldes y concejales de esta zona de la provincia, con la presencia del secretario general del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, y del líder de los socialistas zamoranos, Antidio Fagúndez,.

Un acto político que Tudanca ha aprovechado para atizar un día más al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, al que ha acusado de “incumplir” su palabra para con los zamoranos en materia de inversiones y ayudas para la provincia de Zamora.

En este sentido, el dirigente burgalés ponía el acento en el apoyo a las zonas afectadas por incendios de este pasado verano, con especial hincapié en lo sucedido en la Sierra de la Culebra, dnde s ehan calcinado más de 55.000 hectáreas, así como en el proyecto para la Raya, la sanidad pública y el Puerta del Noroeste.

Respecto a este último proyecto, Tudanca pedía a Mañueco “que ponga los diez millones que prometió y que no existen”. Para Fagúndez, por su parte, se trata de una iniciativa “esencial” para la provincia al que la Junta ha dejado de lado. “Hemos conseguido que el ayuntamiento y todas las instituciones, excepto la Junta, se hayan volcado. El Gobierno de España lo ha reflejado en los Presupuestos Generales del Estado para que los accesos sean una realidad”, decía, mientras acusaba a Mañueco de dejar otra vez colgados y abandonados a los zamoranos.

“No vamos a permitir que trunque las esperanzas de toda una comarca y toda una provincia. Lo vamos a seguir reivindicando”, advertía

Asimismo, Luis Tudanca llamaba al presidente a poner en marcha un plan de ayudas específicas para la Sierra de la Culebra y a diseñar un proyecto para toda la zona de la Raya “con los 40 millones de euros a los que se comprometió la Junta de Castilla y León”, decía.

Igualmente, el también portavoz del Grupo Parlamentario Socialista denunciaba que la Junta sigue sin cumplir con su palabra de reabrir los consultorios médicos rurales. “Deberíamos celebrarlo pero no es así porque no se han cumplido los compromisos y todos los zamoranos no pueden tener acceso a la sanidad en condiciones de igualdad, vivan donde vivan”, advertía.

Pese a todo, Tudanca aseguraba que tanto él como su partido trabajarán con toda la dureza en los pueblos, las comarcas y las instituciones “para que haya una sanidad pública y de calidad y profesionales sanitarios suficientes con condiciones dignas”.

Asimismo, afirmaba, contundente, que seguirá peleando para extender las comunicaciones a todos los pueblos y habitantes de Zamora, con el objetivo, decía, de avanzar en el teletrabajo, facilitar la atracción de inversiones y fijar población.

“No tenemos que ser más que nadie pero no podemos permitirnos el lujo de seguir siendo menos”, denunciaba Tudanca, mientras insistía en que “todos los castellanos y leoneses, vivan donde vivan, deben tener acceso a todos los servicios públicos, la reindustrialización y las ayudas, como todos los territorios”.