Rías Baixas: la séptima Denominación de Origen de Carlos Moro

A lo largo de sus más de 30 años de historia empresarial, Carlos Moro y su equipo profesional han experimentado con uva blanca en diversas zonas de España con el objetivo de aprovechar el potencial varietal de las zonas más propicias de nuestro país. Faltaba Rías Baixas. Carlos Moro pone en marcha un nuevo proyecto y un nuevo tipo de vino, Viña Caeira, en el municipio pontevedrés de Salvaterra de Miño.

“Me ha costado seis años llegar a Rías Baixas y preparar nuestra Bodega Viña Caeira para producir, a partir de 2022, los mejores vinos que nuestro conocimiento e interés y trayectoria nos permiten, convencidos de la grandeza de los blancos españoles y de los gallegos como este caso”, asegura el empresario y bodeguero.

La nueva marca cuenta ya con 2,2 hectáreas de viñedo en el Condado de Tea y otras 20 concertadas con viticultores de la zona. Para Carlos Moro, “la viña y el trabajo que se practica en ella son la base de todos nuestros proyectos vitivinícolas y la uva Albariño una gran variedad que nos dará muchas alegrías”, añade. Y la elección de la marca Viña Caeira hace referencia precisamente a eso, a la relación con la tierra, al apego al terreno y a la riqueza de un suelo de arenas graníticas y calizas.

El nuevo vino llevará el nombre de la Bodega, Viña Caeira, cuya aspiración es crecer no sólo en España, sino internacionalmente. El proyecto contempla elaborar unas 150.000 botellas de forma inicial e ir creciendo, en función de la viña, hasta alcanzar en unos cuatro años las 250.000 botellas. Viña Caeira se ubica en Condado do Tea, una de las cinco subzonas que forman la denominación de origen Rías Baixas. Recientemente, Tim Atkin, Master of Wine, ha viajado a esta denominación y así se refería al Condado do Tea: “Son más ricos en el sentido de que tienen más alcohol y textura, además de mezclar variedades de uva como treixadura o loureira”. Para el crítico británico, “se trata de una región con tanta personalidad y belleza que se debe de insistir en ello: vender la región, la calidad de sus vinos primero y luego la uva”, asegura y añade que lo que más le maravilla es “el maridaje entre el mar y el vino que se hace en Galicia”.

Apuesta por Galicia

Con Viña Caeira, Carlos Moro sigue completando la elaboración de distintos blancos en Galicia, donde adquirió hace tres años Bodega Casar de Vide, en el concello de Castrelo de Miño. Ésta, al igual que Sanclodio, se encuentra en el corazón de la DO Ribeiro. De esta forma, la compañía cuenta con tres proyectos distintos en la denominación de origen. Las dos bodegas, Casar de Vide y Sanclodio, se suman al acuerdo de colaboración que arrancó hace más de cinco años con viticultores de la zona para elaborar uno de sus vinos de finca: CM Viña Tenencia.

Casar de Vide (margen derecha) y Sanclodio (margen izquierda) son dos proyectos boutique que se complementan. En ambos, la variedad reina es la Treixadura, pero también encontramos la godello y la uva albariño como secundarias. En el caso de Sanclodio encontramos, además, la noble y cotizada Loureira.

Sanclodio pertenece a una de las zonas más espectaculares de viñedos de España y, para muchos críticos, del mundo. Es una zona protegida de forma natural durante el invierno por la niebla que genera el río Avia, creando así un microclima único. Es una belleza de terrenos en alturas plagados de viñedos que desciende lentamente hacia las orillas del río, conocidos como bancales.

En Casar de Vide, la brisa del Atlántico se funde con la humedad de sus valles. Sus viñedos, situados en la parte más alta, se caracterizan por su terreno de fondo arcilloso que le conferirá al vino un fondo de fruta de hueso.

En los dos casos, las vendimias se realizan a mano -cada finca por separado-, debido a su capacidad enológica y de maduración.

Siete Denominaciones de Origen

Carlos Moro ha conseguido una de las firmas de referencia dentro del panorama vitivinícola nacional e internacional gracias a su presencia en 7 Denominaciones de Origen a través de sus 11 bodegas: Ribera del Duero (Bodegas Matarromera, Emina Ribera y Renacimiento), Rioja (Bodega Carlos Moro de Matarromera), Rueda (Bodega Emina Rueda), Cigales (Bodega Valdelosfrailes), Toro (Bodega Cyan), Ribeiro (Casar de Vide y Sanclodio) y Rías Baixas (Viña Caeira).