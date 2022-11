Advierten de la “revictimización” de las mujeres con la ley del “Solo sí es sí”

La Asociación de Asistencia a Víctimas de Agresiones Sexuales y Malos Tratos (Adavasymt) rechaza la Ley conocida como ‘Solo sí es sí’ impulsada por la ministra de Igualdad, Irene Montero, y aprobada con el poyo de todos los grupos políticos excepto PP y Vox, por “ignorar las alarmas del movimiento de mujeres y despreciar las advertencias de las juristas” sobre una norma que deja “muy lejos la protección de las víctimas” ante un sistema “patriarcal y transversal que utiliza mecanismos de autoprotección en su único interés”.

La entidad advierte de una norma que permite la revisión de determinadas condenas “tanto en sus mínimos como en sus máximos”, lo que posibilita “minorar las condenas” de los condenados.

No obstante, Adavasymt también critica “que cada partido político aproveche esta situación en su propio beneficio”, cuando “lo que está sucediendo no ha de tratarse como un estás conmigo o contra mí, sino de qué políticas benefician o no benefician a las mujeres y a la sociedad en su conjunto”, ya que el objetivo no es “potenciar el punitivismo, sino la reparación a las víctimas, que al fin y al cabo son el sujeto a proteger”.

La asociación también lamenta la “nueva revictimización de las mujeres” que supone la nueva ley y solicitan la modificación de la misma “a pesar de que, aún solventándose dicho error, los reos condenados por delito de agresión sexual se verán beneficiados sin posibilidad de nuevo retorno”.

En todo caso, exigen que, ante la aprobación de leyes de este calado “que afectan a mujeres víctimas de agresiones sexuales y malos tratos, no solo se consulte a todas las asociaciones y organismos que trabajan a diario con víctimas de este tipo de delito, sino que no haya premura en su aprobación”.