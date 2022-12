Zamora toca a festejo con el repique de sus campanas

Cincuenta localidades de la provincia de Zamora, entre ellas la capital, se han sumado este sábado 3 de diciembre a una convocatoria a nivel nacional en la que se han hecho sonar a la vez las campanas como celebración de la declaración por la Unesco del toque manual de campanas español como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad.

La iniciativa ha tenido lugar a las doce del mediodía, tres días después de que el Comité del Patrimonio Inmaterial de la Unesco reunido en Rabat incluyera esta práctica en su lista de patrimonio cultural inmaterial.

La Asociación Cultural de Campaneros Zamoranos, una de las que conserva esta tradición en todo el territorio español, se ha sumado a la convocatoria y las campanas se han oído de forma ininterrumpida durante veinte minutos en sesenta iglesias en total tanto de la capital zamorana como de pueblos de la provincia.

El presidente de la entidad, Antonio Ballesteros, ha sido el encargado de hacer sonar las campanas de la torre de la iglesia románica de San Juan de Puerta Nueva, ubicada en la Plaza Mayor de Zamora.

Ha mostrado su satisfacción porque se haya conseguido esta declaración “gracias a las asociaciones de toda España” y ha explicado que la iniciativa para su solicitud surgió en el año 2017 promovida por los campaneros de Albaida (Valencia) e Hispania Nostra.

Ha asegurado que el objetivo es que el toque manual no se pierda y que el oficio de campanero no desaparezca.”Hay que enseñar a las nuevas generaciones los toques manuales de campanas porque es cultura, es un lenguaje y una llamada de comunicación a nuestros pueblos y ciudades. Antiguamente, cuando no había relojes, las campanas nos avisaban de todo lo sucedido, hasta daban las horas”, ha destacado el responsable de la asociación.

En este sentido, ha señalado que este sábado las campanas han hablado “de fiesta” y ha mostrado su deseo de que esta declaración sirva “para que se dé más valor a las campanas y que las nuevas generaciones se incorporen a las asociaciones para aprender el toque manual y que no se pierda”.

Sandra Turrado es una campanera zamorana de 21 años que llegó a la asociación en 2020. “Me parecía algo muy curioso, que es parte de nuestra cultura y nuestras tradiciones y también quería ver qué supone estar en las alturas y conocer el lenguaje que tienen las campanas, que es un medio de comunicación en los pueblos de Castilla y León y de España”, ha manifestado.

La joven se ha mostrado satisfecha con la declaración por la Unesco: “Es para estar contentos porque se va a proteger este lenguaje de las campanas y va a seguir formando parte de nuestra cultura”, ha destacado.

Existen toques diferentes, desde el toque religioso de fiesta o repique de campanas, las señales de misa, los toques de difuntos o los civiles para avisar de un fuego o espantar las tormentas.

La asociación zamorana ha recopilado hasta el momento treinta toques diferentes de todas las comarcas de la provincia y trabaja para tratar de recuperar más.La última incorporación ha sido el denominado como toque del lobo, que han recuperado a través del testimonio de un vecino de 92 años de la localidad zamorana de Abejera de Tábara.

La Asociación de Campaneros Zamoranos trabaja desde 2016 para difundir el patrimonio etnográfico ligado a las campanas. Cuenta con una escuela de campaneros para transmitir esta tradición a las nuevas generaciones y con un campanario portátil que traslada por diferentes puntos de la provincia y que este mediodía ha sonado en la plaza de la Catedral de Zamora.

El vicepresidente segundo de la Diputación de Zamora y diputado de Cultura, Educación, Deportes, Turismo y Promoción del Territorio, Jesús María Prada, ha asegurado que es “un día de fiesta para la cultura especialmente de nuestros pueblos, muchos de ellos afectados por el problema de la despoblación”.Jesús María Prada ha hecho un llamamiento a la conservación del toque manual y a que las nuevas generaciones “lo valoren, lo conozcan y lo aprendan”.