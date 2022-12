La incorporación de 52 nuevos agentes apuntala el rejuvenecimiento de la plantilla de la Policía Municipal de Valladolid

El proceso de rejuvenecimiento de la Policía Municipal de Valladolid tiene un nuevo impulso con la incorporación de 52 nuevos agentes. El alcalde, Óscar Puente, les ha dado la bienvenida junto al concejal de Salud Pública y Seguridad Ciudadana, Alberto Palomino; el concejal de Planeamiento Urbanístico y Vivienda, Manuel Saravia; el concejal de Planificación, Pedro Herrero, y el concejal de Recursos Humanos, Juan Carlos Hernández.

“En primer lugar –ha manifestado el alcalde- quiero transmitiros mi enhorabuena y la del Gobierno Municipal que presido. El camino que habéis recorrido hasta llegar aquí, y eso lo sabéis mejor que nadie, no ha estado exento de esfuerzos y sacrificios. Pero la recompensa que habéis obtenido justifica sobradamente el tesón y la constancia con las que os habéis aplicado.”

La incorporación de los nuevos agentes a la Policía Municipal de Valladolid se ha producido mediante dos procesos selectivos. El primero de ellos contemplaba la provisión de 20 plazas de agentes correspondientes a las Ofertas Públicas de Empleo de 2019 y 2020. Dos mujeres y dieciocho hombres superaron el proceso selectivo. Ocho de las personas que concurrieron y aprobaron esa oposición procedían de plantillas de otros municipios, por lo que su incorporación al servicio fue inmediata al tener ya realizado el preceptivo curso de formación. Los doce restantes realizaron el curso formativo.

El segundo de esos procesos selectivos determinaba la provisión de 65 plazas de agentes de Policía Municipal que figuraban en la Oferta Pública de Empleo de 2021. Superaron esta prueba ocho mujeres y 57 hombres. De los cuales, veinte agentes tomaron posesión de inmediato al tener realizado ya el curso formativo. Asimismo, cinco de las plazas convocadas no se han cubierto por renuncia de quienes habían accedido a las mismas.

El pasado 28 de marzo iniciaron el Curso de Formación Regional en Ávila los 52 agentes. Concluyeron el 9 de septiembre. Y del 26 de septiembre al 24 de noviembre completaron la Fase Local del Curso de Formación Básica en la Academia de Policía Municipal de Valladolid. Una vez obtenida la plaza de funcionario se incorporaron al servicio, la mayoría destinados a la Policía de Barrio.

El alcalde ha destacado el rejuvenecimiento de la plantilla: “Quiero resaltar que, una vez finalizado el proceso selectivo al que habéis concurrido, son, desde 2015 que accedimos al gobierno municipal, son 165 las plazas de policías que se han cubierto en turno libre a la Policía Municipal, lo que representa que el 40,3% de la plantilla se ha renovado en estos años. Y esa renovación ha llevado aparejada un importante rejuvenecimiento del servicio policial, por cuanto la edad media de quienes forman parte del mismo ha pasado de los 50 años en 2018, a los 33 años en la actualidad”.

A ello hay que añadir la provisión de mandos mediante promoción interna, que ha permitido incorporar durante el presente año 2022 a catorce oficiales, dos subinspectores y tres inspectores. Y están convocadas, asimismo, para su dotación por promoción interna la plaza de superintendente, dos plazas de mayores y ocho de oficiales, así como una plaza de intendente en turno libre.

Hay que tener presente que desde el año 2015 se ha aprobado la inclusión en Ofertas de Empleo Público, para su provisión mediante promoción interna entre el personal perteneciente al Cuerpo de Policía Municipal, de 63 plazas correspondientes a las categorías de oficial y superiores, lo que evidencia los esfuerzos que está realizando el Equipo de Gobierno para dimensionar adecuadamente las escalas de mandos del de nuestra Policía.

Inversión en medios materiales de la Policía Municipal

A estas renovaciones en la plantilla se le une el proceso de reorganización de la Policía Municipal con la nueva Policía de Barrio, y la mejora de los medios materiales de los de que disponen los agentes, así, durante el último año se han adquirido uniformes para toda la plantilla, además de 67 chalecos antibalas, con lo que se completa la dotación de este material para la totalidad del personal operativo del servicio. También se han incorporado desfibriladores, cumpliéndose con el despliegue previsto en comisarías y vehículos patrullas, así como siete dispositivos para la lectura de matrículas mediante escaneado para su uso en vehículos. Asimismo, han entrado en servicio dos grúas para la retirada de automóviles de la vía pública, catorce nuevas motocicletas y cinco vehículos patrulla. Además, se han formado 14 nuevos pilotos de drones, por cuanto está

prevista la próxima adquisición de 3 nuevos aparatos, con los que se contará con una dotación de cinco drones que se distribuirán en cada uno de los distritos.

Y, además, se han mejorado las condiciones laborales de quienes forman parte de la Policía Municipal tras la negociación y el compromiso al que se llegó con los representantes sindicales, lo que permitió la firma en 2018 de un primer acuerdo regulador que afectaba a retribuciones y turnos y a la implantación de la jornada de 35 horas, o al reciente Acuerdo de Personal Funcionario que contempla mejoras retributivas en las noches y en las horas extras, así como un importante acuerdo sobre el incremento de los niveles de los puestos de trabajo.

“Todo ello pone de manifiesto el compromiso del equipo de gobierno municipal para que la Policía Municipal desarrolle su trabajo en las mejores condiciones. Formáis parte de un servicio esencial para garantizar la seguridad y la tranquilidad de los vecinos y vecinas de Valladolid y de quienes visitan la ciudad,” ha expresado Óscar Puente, al tiempo que ha detallado su aportación en el día a día: “Habéis de ser conscientes de que en no pocas ocasiones vosotros seréis la primera imagen, la más inmediata que los vallisoletanos y los visitantes perciban del Ayuntamiento como institución y de nuestra ciudad, porque estáis presentes en las calles y, en ellas, recibiréis de primera mano peticiones de ayuda y de información, recogeréis críticas y sugerencias… seréis receptores, en definitiva, de preocupaciones y anhelos de la ciudadanía. Formáis parte de un pilar esencial en el que se sustenta el hecho, cierto, de que quienes en Valladolid y los forasteros consideren que nuestra ciudad es segura y es amable. Y no me cabe duda de que, con vuestro empeño, ese sentimiento estará aún más justificado.”

Luis Eduardo Izquierdo Salamanca

El legado de una persona extraordinaria servirá de guía para los nuevos agentes, tal y como ha descrito el alcalde. “Al entrar a formar parte de la Policía Municipal de Valladolid habéis adquirido una importante responsabilidad que os ha de acompañar a lo largo de vuestra, deseo que muy larga y provechosa, carrera profesional en el Cuerpo. Esa responsabilidad que habéis contraído es la de servir siempre y de la mejor manera posible a la ciudadanía. Tal debe ser la guía que debéis seguir en todo momento. Y estoy plenamente convencido de que vais a tenerla siempre presente.

En este sentido, contáis con un gran referente en el agente que da nombre a vuestra promoción: Luis Eduardo Izquierdo Salamanca. Luis Eduardo, fallecido en acto de servicio el 5 de agosto de 2021, es el máximo exponente del abnegado

esfuerzo y generosidad con el que los hombres y mujeres de la Policía Municipal desempeñáis vuestra función, que en ocasiones, como pudimos comprobar en el caso de Luis Eduardo, comporta un evidente riesgo.

Luis Eduardo fue una gran persona que se granjeó el cariño de todos aquello que le conocieron, a la par que un profesional entregado a su trabajo, un policía modélico con una trayectoria intachable. Por ello, se ha convertido en un ejemplo para sus compañeros y compañeras, un espejo en el que podéis miraros los agentes de la Policía Municipal. Podéis, pues, estar muy orgullosos de que vuestra promoción lleve el nombre de Luis Eduardo Izquierdo Salamanca.”

El número uno de la promoción, Pablo Valladares González, ha intervenido para reiterar que todos los nuevos policías seguirán el ejemplo de Luis Eduardo. No en vano han elegido su nombre para bautizar la nueva promoción de agentes que ya están patrullando las calles de Valladolid.