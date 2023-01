La Fundación para la Cultura del Vino prepara a los futuros “maestros”

La Fundación para la Cultura del Vino, que cuenta como patronos al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, además de las bodegas La Rioja Alta, S.A., Marqués de Riscal, Muga, Alma Carraovejas, Terras Gauda y Vega Sicilia) así como al Institute of Masters of Wine (IMW), retoma la actividad presencial con un nuevo curso teórico acompañado de catas de una serie de vinos internacionales que pretenden preparar a los interesados para que accedan al programa Masters of Wine (MW), uno de los más reconocidos entre la comunidad vitivinícola mundial.

Jonas Tofterup, maestro del vino y director del curso, ofrecerá, junto a otros expertos un enfoque especial en habilidades teóricas y prácticas necesarias para que los alumnos se conviertan en los próximos Masters of Wine y estén preparados para completar el programa de estudios del IMW con el que obtener este título.

Un examen que implica una serie de trabajos teóricos y exámenes de catas a ciegas que tendrán la oportunidad de practicar en este curso. Y, sobre todo, una manera diferente de acercarse al mundo del vino, en la forma en que lo hacen algunos de los mejores profesionales mundiales.

Inscripción abierta

La inscripción está abierta a todos los profesionales interesados en el mundo del vino y su cultura, con buen conocimiento del inglés, que es la lengua en la que se realizan todas las sesiones. El curso tendrá lugar los días 10 y 11 de marzo en Bodegas Muga, ubicada en la localidad española de Haro.

La cuota de inscripción es de 650 euros (IVA incluido) e incluye: sesiones y catas contenidas en el programa, coffee breaks por la mañana, comida los días 10 y 11 de marzo y cena el día 10. Se aplicará una CUOTA REDUCIDA de 550 euros (IVA incluido) para las inscripciones recibidas antes del 15 de febrero. Los detalles del pago se facilitarán al realizar la inscripción en la web https://www.mastersofwine.org/events/introductory-course-la-rioja-2023.

No incluye viajes, alojamiento ni otros gastos derivados de la asistencia.

La Fundación para la Cultura del Vino fomenta la calidad de los vinos de nuestro país con el objetivo de transmitir que es parte de nuestro patrimonio cultural, profundizar en el conocimiento de su historia, de las técnicas de cultivo de la vid, de su elaboración y de las formas de disfrutarlo.

Actualmente Antón Fonseca, vicepresidente del Grupo Terras Gauda, está al frente del patronato de la Fundación, y su vicepresidente es Pedro Ruiz, consejero delegado de Alma Carraovejas.

El Institute of Masters of Wine, por su parte, promueve la excelencia, la interacción y el aprendizaje en todos los sectores de la comunidad vitivinícola mundial. Los Masters of Wine son catadores de renombre a quienes se les pide regularmente que juzguen en concursos de vino en todo el mundo, que den conferencias sobre cursos de vino, que dirijan catas y que evalúen algunas de las mejores bodegas privadas del mundo.