Alergia primaveral y a muchas otras cosas

Comienza la época de las alergias y yo no sé “el ciencia” del siglo XIX al que se lo ocurrió la maravillosa idea de sembrar todos los paseos de las ciudades con plátanos de sombra, es verdad que es un gran árbol ornamental muy resistente y de rápido crecimiento y su gran follaje da una sombra maravillosa, pero si ya en primavera luchamos contra la pelusilla cósmica procedente de los felices y campestres chopos todo esto se convierte en un festival de escandalosos estornudos, pues los centenarios vegetales no tienen piedad con los ciudadanos que les torturan el resto del año con podas extremas y trastornos del fototropismo. ¿Podría ser el karma?

Pero también últimamente se han detectado alergias acordes a otro tipo de especie arbórea, alguna rama de bananeros con un estado de bienestar un tanto extraño, desigual y carente de propiedad privada y del cual hay que estar muy orgulloso. Y por supuesto te dan la receta “antihistamínica” correspondiente para que no te sientas mal ya sea en forma de bonos, pecunias o tazos, ¡cómo me gustaban los tazos! A eso sí que me apunto.

La deriva primaveral que está tornando la actual paleta de colores ha saturado al ciudadano medio de a pie que directamente ha asumido que la tormenta social y económica va a ser eterna y no le queda otra más que ajo, agua y resina. Pusilánime ante la adversidad responderá con frases como “es lo que hay” o “es lo que toca”, la llama de la alegría se está apagando en la cara de la gente, el cuerpo es sabiduría y la ensalada diaria de informativos nutre los pensamientos que harán que un elevado porcentaje de la población española no duerma bien por las noches.

Lo retro es maravilloso por una sencilla razón, tiene memoria, memoria que hace comparar que otros momentos del pasado fueron mejores, aunque también los haya habido terroríficos por supuesto, pero no se reescriben, quedan allí y te hacen un baremo objetivo de a donde tenemos que aspirar para que de verdad como ciudadanos podamos ser un poquito más felices cada día.

Las guerras, el hambre, los virus y la pobreza acompañan al ser humano desde tiempos pretéritos, aquí en España tenemos records de siglos de épocas de crisis encadenadas tras las cuales hemos conseguido remontar el vuelo.

Nuestro país no es ajeno al cambio de paradigma a nivel mundial iniciado tras el 11 S, pero está el salir victorioso de esta época en nuestra capacidad de enfrentarnos a las cosas, mirarnos al espejo y reconocernos como valientes en una era en la cual el problema subyace en forma de sobreinformación de dudosa procedencia, hiper-conectada a nuestro cerebro las 24 horas y los 7 días de la semana.

Sintonicemos lo analógico, como la tendencia de muchos jóvenes que se vuelven a pasar a los “teléfonos tontos”, quedémonos con lo mejor de ambas generaciones, de ambos mundos y miremos hacia el presente. Estoy convencido de que estas alergias irán mejorando con el tiempo y que no nos hará falta más que un tratamiento: Paladear la vida, como en los 80 o en los 90 o en los 2000, cuando todo olía a nuevo.

Al fin y al cabo el tiempo es finito, pero eso sí vivirlo nos toca a nosotros, es lo único que nos queda. Eso y una pastilla contra la alergia primaveral.

Sean muy felices.